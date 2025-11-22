Verl überrollt Köln, Havelses erster Dreier, Osnabrück gewinnt

Am späten Sonntagabend folgt dann das nominelle Topspiel des Wochenendes. Rot-Weiss Essen empfängt Energie Cottbus. Mit etwas Schützenhilfe könnte es dabei sogar um den Sprung an die Tabellenspitze gehen.

Der SC Verl sorgte mit einem 5:1-Erfolg über Viktoria Köln für ein echtes Ausrufezeichen. Der damit zunächst erlangte zweite Tabellenrang, sollte jedoch nur kurz Bestand haben. Der VfL Osnabrück rang nämlich den FC Ingolstadt nieder. Unterdessen feierte der TSV Havelse den ersten Saisonsieg, Alemannia Aachen verlor einmal mehr zu Hause, diesmal gegen den SSV Jahn Regensburg.

Duisburg erlebt Horror-Hälfte im Kraichgau

Enttäuschender Freitag für den MSV. – Foto: IMAGO / foto2press

Ein herber Rückschlag in den Aufstiegshoffnungen der Duisburger. Aufgrund einer erschreckend biederen ersten Hälfte war die Partie für die Hirsch-Elf schon frühzeitig entschieden. Zwar konnten die Zebras nach dem Seitenwechsel noch Schadensbegrenzung betreiben, mehr aber auch nicht. Die kürzlich zurückgewonnene Tabellenführung steht nun wieder auf dem Spiel. TSG 1899 Hoffenheim II – MSV Duisburg 4:1

TSG 1899 Hoffenheim II: Lúkas Petersson, Ruben Reisig (88. Diren Dagdeviren), Luca Erlein, Yannik Lührs, Valentin Gendrey (46. Florian Bähr), Valentin Lässig, Luka Djuric, Paul Hennrich (71. Arian Llugiqi), David Mokwa (71. Ben Opoku), Ayoube Amaimouni-Echghouyab (84. Nader El-Jindaoui), Deniz Zeitler - Trainer: Stefan Kleineheismann

MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter (80. Niklas Jessen), Alexander Hahn, Can Coskun, Mert Göckan, Leon Müller (72. Christian Viet), Rasim Bulic (63. Jesse Tugbenyo), Conor Noß, Patrick Sussek (46. Maximilian Dittgen), Tim Heike (46. Florian Krüger) - Trainer: Dietmar Hirsch

Schiedsrichter: Niclas Rose (Neukloster) - Zuschauer: 1769

Tore: 1:0 Paul Hennrich (6.), 2:0 David Mokwa (36.), 3:0 Ayoube Amaimouni-Echghouyab (42.), 4:0 David Mokwa (45.), 4:1 Conor Noß (72.) _____ Boyds Treffer reicht dem SV Waldhof

Beide Seiten taten sich auf dem holprigen Geläuf zu Beginn merklich schwer. Erste Torchance entfiel auf entfiel auf den SV Waldhof. Tim Sechelmann kam unverhofft im Rückraum zum Abschluss, doch scheiterte an Noah Brdar (16.). Ein Offensivfeuerwerk war auch in der Folge nicht zu bestaunen. Mehr als ein abgeblockter Schuss von Terrence Boyd (38.) war jedoch nicht zu verzeichnen.

Boyd erzielte den wichtigen Führungstreffer. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibner

Im zweiten Durchgang wagte sich schließlich auch der SVWW mit gelegentlichen Vorstößen. Tarik Gözüsirin, der am gut reagierenden Thijmen Nijhuis nicht vorbeikam (56.), konnte dies aber nicht belohnen. In der Folge gehörte wieder den Mannheimer Hausherren das Spiel, doch die entscheidende Durchschlagskraft ließen auch sie oft vermissen. Einmal brach der Waldhof dann aber doch durch. Kennedy Okpala fand Boyd, der vor Brdar cool blieb und zur Führung abschloss (71.). Wiesbaden hätte in der Nachspielzeit noch den späten Ausgleich feiern können, aber Jakob Lewald vergab aus vielversprechender Position (90.+2). SV Waldhof Mannheim – SV Wehen Wiesbaden 1:0

SV Waldhof Mannheim: Thijmen Nijhuis, Tim Sechelmann, Lukas Klünter, Niklas Hoffmann, Seyhan Yigit (46. Nicklas Shipnoski), Janne Sietan, Adama Diakhaby, Kennedy Okpala, Samuel Abifade, Terrence Boyd, Emmanuel Iwe (66. Julian Rieckmann)

SV Wehen Wiesbaden: Noah Brdar, Niklas May, Jordy Gillekens, Jakob Lewald, Tarik Gözüsirin (76. Moritz Flotho), Ole Wohlers (76. Lukas Schleimer), Ryan Johansson, Orestis Kiomourtzoglou (28. Florian Hübner), David Suárez (14. Gino Fechner), Nikolas Agrafiotis (76. Donny Bogicevic), Fatih Kaya

Schiedsrichter: Marc-Philipp Eckermann - Zuschauer: 17406

Tore: 1:0 Terrence Boyd (71.) _____ Köln geht zu Hause gegen Verl unter

Verl lässt Köln keine Chance. – Foto: Imago Images

Ohne viel Anlauf stach Verl zuerst. In einer Umschaltsituation setzte Dennis Waidner Alessio Besio in Szene, der vor dem Tor cool blieb und Dudu für die Führung tunnelte (7.). Ein Chancenfestival war es daraufhin zwar nicht, zwingender war der SCV allemal. Nach Ballgewinn von Joshua Eze ging es über Besio weiter zu Berkan Taz, der aus kurzer Distanz den Schädel zum 2:0 hinhielt (45.+4). Mit der Pausenführung im Rücken ging es gleich positiv für die Gäste weiter. Timur Gayret erhöhte in Folge eines Eckballs (48.), Niko Kijewski erhöhte gar nach Fehler von Dudu auf 4:0 (61.). Der eingewechselte Julian Stark machte schlussendlich mit seinem platzierten Treffer alles klar (64.). In der Schlussphase sorgte schließlich Frank Ronstadt für den Ehrentreffer (90.), der in der Endbetrachtung aber nicht mehr viel ändern sollte. Die Verler übernehmen damit für den Moment Platz zwei, Köln erlebt vor heimischem Publikum ein Debakel. Viktoria Köln – SC Verl 1:5

Viktoria Köln: Eduardo Dos Santos Haesler, Simon Handle, Christoph Greger (24. Tobias Eisenhuth), Lars Dietz, Meiko Sponsel, Tim Kloss, Lucas Wolf (81. Florian Engelhardt), Leonhard Münst, Frank Ronstadt, Lex-Tyger Lobinger (63. Leander Popp), David Otto (63. Yannick Tonye) (64. Benjamin Zank)

SC Verl: Philipp Schulze, Fynn Otto, Niko Kijewski (79. Michel Stöcker), Oualid Mhamdi, Martin Ens, Yari Otto (64. Julian Stark), Berkan Taz (71. Jonas Arweiler) (71. Chilohem Onuoha), Timur Gayret, Joshua Eze (71. Fabian Wessig), Dennis Waidner, Alessio Besio

Schiedsrichter: Jonah Besong (Duisburg)

Tore: 0:1 Alessio Besio (7.), 0:2 Berkan Taz (45.+4), 0:3 Timur Gayret (48.), 0:4 Niko Kijewski (61.), 0:5 Julian Stark (64.), 1:5 Frank Ronstadt (90.)

_____

Schuster erlöst die Kogge gegen Schweinfurt

In einer größtenteils ereignislosen Anfangsphase hatten den Schnüdel durch Joshua Endres die einzige ordentliche Gelegenheit, für die Kogge parierte Benjamin Uphoff im Kasten (12.). Rostock wurde danach wieder deutlich aktiver und drückten den Aufsteiger und Außenseiter in die eigene Hälfte. Kristian Böhnlein klärte einen Abschluss von Benno Dietze auf der Linie (22.), wenig später parierte Toni Stahl einen akrobatischen Versuch von Franz Pfanne (25.). Dietze (30.) und Andreas Voglsammer (43.) vergaben weitere Gelegenheiten für die Hansa, die sich ärgern musste, dass es ohne Tore in die Kabinentrakte ging.

Jubeltraube zum Führungstreffer. – Foto: Imago Images

Zwar begann der zweite Durchgang mit einem erneuten Uphoff-Parade, diesmal gegen Ekin Celebi (53.), doch Rostock hatte weiter klare Feldvorteile. Konkret wurde es dann aber erst wieder in der Schlussphase. Schweinfurt konnte sich in der Situation nicht befreien, Jan Mejdr gab weiter auf Marco Schuster, dessen abgefälschter Abschluss im Tor landete (78.). Christian Kinsombi hätte daraufhin auch noch nachlegen können, setzte seinen Kopfball aber nur an die Latte (86.). In der Nachspielzeit machte Emil Holten schließlich den Deckel Drauf, die Schnüdel rutschen damit auch wieder ans Tabellenende ab.

F.C. Hansa Rostock – 1. FC Schweinfurt 05 2:0

F.C. Hansa Rostock: Benjamin Uphoff, Franz Pfanne, Jan Mejdr, Florian Carstens, Viktor Bergh, Marco Schuster, Jonas Dirkner (66. Christian Kinsombi), Benno Dietze (92. Paul Stock), Kenan Fatkic, Ryan Don Naderi (83. Maximilian Krauß), Andreas Voglsammer (84. Emil Holten) - Trainer: Daniel Brinkmann

1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Luca Trslic, Thomas Meißner, Lucas Zeller, Pius Krätschmer, Ekin Çelebi (88. Nico Grimbs), Kristian Böhnlein (88. Devin Angleberger), Joshua Endres (75. Fabio Luque-Notaro), Johannes Geis, Michael Dellinger (60. Jakob Tranziska), Manuel Wintzheimer (75. Lauris Bausenwein) - Trainer: Victor Kleinhenz

Schiedsrichter: Fabienne Michel - Zuschauer: 23000

Tore: 1:0 Marco Schuster (78.), 2:0 Emil Holten (90.+4) _____ Havelse gewinnt erstmals, Ulm viel zu blass

Leon Dajaku ließ die Hausherren aus Niedersachsen erst einmal tief durchatmen. Sein Abschluss landete am Aluminium (6.). Havelse wurde in der Folge aber immer stärker und schlug eiskalt zu. Emre Aytun entwischte nach einem Eckball seinem Bewacher und drückte das Spielgeräte freistehende per Kopf über die Linie (23.). Havelse hatten in der Folge keine große Mühe mit den Spatzen, ließ zunächst nichts anbrennen, ohne dabei aber selbst für große Gefahr zu sorgen. Das Spielbild setzte sich daraufhin weiter fort und Havelse hatte noch einen weiteren Pfeil im Köcher.

Havelse kann noch gewinnen. – Foto: Imago Images

Marko Ilic setzte sich gegen Jan Boller durch und überwand Christian Ortag überlegt zum 2:0 (57.). Danach herrschte viel Leerlauf. Havelse versuchte den ersten Saisonsieg über die Ziellinie zu bringen, geriet später aber noch einmal ins Schwitzen. Ein Distanzkracher aus knapp 30 Metern von Max Brandt sorgte für erneute Spannung (88.), ein Comeback war gegen den Aufsteiger aber nicht mehr drin. TSV Havelse – SSV Ulm 1846 Fußball 2:1

TSV Havelse: Tom Opitz, Dominic Minz, Besfort Kolgeci, Emre Aytun, Leon Sommer, Semi Belkahia, Jannik Oltrogge, Johann Berger (84. Julian Rufidis), Nassim Boujellab (84. Julius Düker), Marko Ilic (77. Robin Müller), Lorenzo Paldino (59. John Xaver Posselt)

SSV Ulm 1846 Fußball: Christian Ortag, Jonathan Meier, Felix Vater, Jan Boller, Max Scholze (69. Evan Brown) (88. Julian Etse), Dennis Chessa, Max Julian Brandt, Ben Westermeier (74. Lucas Röser), André Becker, Paul-Philipp Besong (69. Ensar Aksakal), Leon Dajaku (69. Elias Löder)

Schiedsrichter: Simon Schreiner (Pfarrkirchen)

Tore: 1:0 Emre Aytun (23.), 2:0 Marko Ilic (57.), 2:1 Max Julian Brandt (88.) _____ Regensburg kauft Aachen den Schneid ab

Aachen präsentierte sich hellwach in der Anfangsphase. Nach Vorarbeit von Bentley-Baxter Bahn landete der abgefälschte Abschluss von Lars Gindorf nur am Querbalken (3.). Der Top-Torjäger hatte auch die nächste Gelegenheit auf dem Fuß, scheiterte aus spitzem Winkel jedoch an Keeper Felix Gebhardt (9.). Regensburg bis dahin noch recht passiv, meldete sich aber prompt im Spiel. Eric Hottmann fand mit seiner Flanke Benedikt Bauer, der Jan Olschowsky aus dem Strafraum bezwang (22.).

Vor heimischen Publikum wird Aachen noch nicht warm. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibner

Aachen gab sich in der Folge zu blass, konnte gegen den Rückstand keine nennenswerte Reaktion zeigen. Nach dem Seitenwechsel kam Bahn dem Ausgleich nahe, doch Leo Mätzler rettete noch auf der Linie (47.). Danach waren dann wieder die Oberpfälzer am Zuge. Der zur zweiten Hälfte eingewechselte Nicolas Oliveira fand mit seiner flachen Hereingabe Hottmann, der die Kugel nur noch ins leere Tor bugsieren musste (55.). Aachen investierte im weiteren Verlauf noch gelegentlich mehr nach vorne, doch unter anderem Kwasi Wriedt vergab nach einem Konter zu leichtfertig (82.). Alemannia Aachen – SSV Jahn Regensburg 0:2

Alemannia Aachen: Jan Olschowsky, Sasa Strujic (79. Florian Heister), Jeremias Lorch (46. Faton Ademi), Pierre Nadjombe, Marius Wegmann, Bentley-Baxter Bahn, Danilo Wiebe (90. Joel Da Silva Kiala), Lars Gindorf, Mehdi Loune (79. Kwasi Wriedt), Emmanuel-Chinedu Elekwa (46. Niklas Castelle), Mika Schroers - Trainer: Mersad Selimbegovic

SSV Jahn Regensburg: Felix Gebhardt, Benedikt Saller (81. Philipp Müller), Benedikt Bauer, Leo Mätzler, Felix Strauss, Nick Seidel, Noel Eichinger (89. Phil Beckhoff), Adrian Fein, Eric Hottmann (89. Florian Dietz), Christian Kühlwetter (68. Dustin Forkel), Sebastian Stolze (46. Nicolas Oliveira) - Trainer: Michael Wimmer

Schiedsrichter: Felix Wagner (Glött) - Zuschauer: 20000

Tore: 0:1 Benedikt Bauer (22.), 0:2 Eric Hottmann (55.) _____ Osnabrück mit Lucky Punch gegen FCI

Auf Seiten des VfL hatte Lars Kehl früh die Führung auf dem Fuß, Kai Eisele vereitelte jedoch mit einer Fußabwehr (11.). Große Torgefahr entstand in der Folge auf beiden Seiten nicht. Der FCI kam näherte sich dahingehend zumindest noch an. Marcel Costly (42.) und Max Besuschkow (45.) hatten jedoch keinen Erfolg. Im zweiten Durchgang war es eine weiterhin zähe Angelegenheit, erst kurv vor Schluss ging es dann noch einmal rund. Zunächst rettete aber noch Max Plath gegen Kevin Schumacher (82.), wenig später bekam Bernd Risselmann eine Flanke von Kai Pröger nicht ordentlich gedrückt (88.). Osnabrück war am Drücker und kam noch einmal in Abschlussmöglichkeit. Ismail Badjie ließ Gegenspieler Mattis Hoppe stehen und schlenzte daraufhin ins lange Eck (89.). Ingolstadt schmiss naturgemäß alles nach vorne, doch brach nicht mehr durch. Osnabrück zieht mit dem Lucky Punch mit Duisburg an der Tabellenspitze gleich. VfL Osnabrück – FC Ingolstadt 04 1:0

VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Niklas Wiemann, Jannik Müller (86. Theo Janotta), Robin Fabinski, Kevin Wiethaup (62. Fridolin Wagner), Patrick Kammerbauer, Kevin Schumacher (85. Kai Pröger), David Kopacz (62. Ismail Badjie), Bjarke Jacobsen, Lars Kehl (85. Bernd Riesselmann), Robin Meißner - Trainer: Timo Schultz - Co-Trainer: Frithjof Hansen - Co-Trainer: Ferydoon Zandi

FC Ingolstadt 04: Kai Eisele, Marcel Costly (90. Davide Sekulovic), Simon Lorenz, Max Plath, Linus Rosenlöcher (77. Ognjen Drakulic), Jonas Scholz, Yannick Deichmann (61. Mattis Hoppe), Max Besuschkow, Frederik Carlsen (90. Julian Kügel), Gustav Christensen, Dennis Kaygin (77. Yann Sturm) - Trainer: Sabrina Wittmann - Co-Trainer: Fabian Reichler - Co-Trainer: Ilia Gruev - Co-Trainer: Nico Hurst

Schiedsrichter: Felix Grund (Haidlfing) - Zuschauer: 14386

Tore: 1:0 Ismail Badjie (89.) _____

_____

So geht es weiter



16. Spieltag

28.11.25 SV Wehen Wiesbaden - FC Erzgebirge Aue

29.11.25 1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen

29.11.25 FC Ingolstadt 04 - TSG 1899 Hoffenheim II

29.11.25 SSV Ulm 1846 Fußball - TSV 1860 München

29.11.25 FC Energie Cottbus - Viktoria Köln

29.11.25 MSV Duisburg - Alemannia Aachen

29.11.25 1. FC Schweinfurt 05 - SV Waldhof Mannheim

30.11.25 SSV Jahn Regensburg - F.C. Hansa Rostock

30.11.25 SC Verl - VfL Osnabrück

30.11.25 VfB Stuttgart II - TSV Havelse

_____

