Verl II feiert endlich den ersten Heimsieg

Für ihren 2:1-Sieg gegen die SpVgg Vreden brauchten die Reservisten des SC Verl erst viel Geduld und dann gute Nerven. Nachdem Noah Heim (72.) und Manuel Harmann (75.) die tief stehende Deckung der Gäste endlich geknackt hatten und das intensive Spiel zwischen dem Tabellenfünfzehnten und dem Rangsiebten der Fußball-Oberliga entschieden schien, wurde es nämlich noch einmal spannend. Dennis Wüpping verwandelte den Strafstoß, den Schiedsrichter Inan Bulut nach einem Foul von Henry Obermeyer verhängt hatte, mit einem satten Schuss in den rechten Torwinkel zum 1:2 – und die Gäste witterten noch einmal eine Chance.

Bis in die vierminütige Nachspielzeit gerieten die jungen Gastgeber zwar noch gehörig unter Druck, ohne allerdings klare Möglichkeiten für die Gäste zuzulassen. Im Gegenteil: Bei einem Konter über Louis Ahenkora und Emmanuel Bamba konnten sie den Sack endgültig zuzumachen. Przemyslaw Czapp war trotzdem mit seinen Jungs zufrieden: „Endlich der erste Heimsieg in dieser Saison.“ Besonders gefallen hatte dem Coach der Drittliga-Reserve, die mit nun 14 Punkten „auch in der Tabelle endlich auf dem richtigen Weg ist“, dass man den Gegner „ immer unter Kontrolle“ gehabt hatte.

Mit den Drittliga-Profis Paul Lehmann, Almin Mesanovic und Tobias Knost hatte der SC Verl II noch mehr Ballsicherheit. Allerdings fehlte dem ansehnlichen Passspiel gegen die tief stehende SpVgg Vreden die letzte Zielstrebigkeit. Strafraumszenen und Abschlüsse blieben deshalb in der ersten Halbzeit Mangelware. Zwei gute Versuche von Mesanovic und einer von Seiler waren die Ausbeute. „Andererseits haben wir auch nicht viel zugelassen“, stellte Czapp zufrieden fest.

Ein gutes Händchen bewies der Coach mit den Einwechselungen von Manuel Harmann und Louis Ahenkora. In der 70. Minute öffnete Harmann mit einem klugen Pass die linke Spielfeldseite für Bamba. Dessen Hereingabe veredelte der mitgelaufene Noah Heim. Fünf Minuten später setzte sich Ahenkora erst über rechts durch und dann Harmann mit einer perfekten Flanke in Szene.

Verl II: Fuest – Knost, Simic, Lehmann, Lamkemeyer – Toia (67. Harmann), Hwang (67. Obermeyer), Mesanovic, Bamba – Heim (77. Vega Zambrano), Seiler (72. Ahenkora).

Tore: 1:0 Heim (70.), 2:0 Harmann (75.), 2:1 Wüpping (82., Foulelfmeter).