Verkürzt die SG Empfingen den Abstand zum FC Rottenburg?

Am 21. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3, stehen in nahezu allen Tabellenregionen bedeutende Duelle an. Während Tabellenführer FC Rottenburg auswärts in Reutlingen gefordert ist, will Verfolger SG Empfingen den Druck mit einem Auswärtssieg in Schwenningen hochhalten. Im Tabellenkeller empfängt Dornhan den punktgleichen TSV Straßberg 1903 – für beide könnte die Partie wegweisend sein.