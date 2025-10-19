Verkrampft im Kopf

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mit einer herben Nieserlage musste sich der TuS Platten in Wittlich begnügen. Am Ende hieß es bei Rot-Weiß Wittlich 0:4.
Überraschung vor dem Spiel an der Seitenlinie. Trainerlegende Werner Feyen stand für den verhinderten etatmäßigen Coach Björn Groebler an der Seitenlinie. Und er sah nach sechs Minuten einen ersten gelungenen Angriff des TuS. Langer Ball von Steinbach, Störtz misslingt jedoch die Direktabnahme. Der erste Angriff von Rot Weiß brachte die Führung. Nach einem geblockten Eckball kommt die erneute Flanke, Berisha köpft am zweiten Pfosten ein (7. Minute). Antwort von Platten war ein harmloser Kopfball von Skarina nach 15 Minuten. Wenig später Konter des TuS. Neumann Morbach mit dem Chip in den Lauf von Güth, der Abschluss bleibt am Torwart hängen. Störtz verpasst den Nachschuss um Zentimeter. Der nächste Treffer fiel auf der anderen Seite. 25. Minute, Pass in die Schnittstelle und von Abo Azrik aus 17 Metern abgeschlossen. Nur fünf Minuten später war der gleiche Spieler wieder zur Stelle. Fehlpass von Platten im Spielaufbau, schnell umgeschaltet und aus 20 Metern abgeschlossen. Mit einem Spielstand von 0:3 ging es auch in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel flachte das Spiel erstmal völlig ab. Es dauerte bis zur 63. Minute ehe ein Schuss von Kaya aus 15 Metern drei Meter über das Tor ging. Die endgültige Entscheidung nach 67 Minuten. Verdeckter Schuss von Berisha aus 14 Metern ins kurze Eck zum 4:0. Bester Angriff von Platten in der zweiten Hälfte nach 79 Minuten. Semanyshyn und Görgen kombinieren sich durchs Mittelfeld, der Abschluss von Semanyshyn geht ans Außennetz. Rot Weiß kam durch ein Kabinettstückchen im Fünfmeterraum nochmal zu einer Chance, Klein war aber auf dem Posten. Die letzte Chance im Spiel hatte Platten nach 84 Minuten. Jannis Güth plötzlich mit viel Platz, den Schuss wehrt der Torwart mit dem Fuß ab.
Leider konnten wir heute weder unsere Vorgaben noch unsere Vorsätze umsetzen. Weiter geht es am kommenden Sonntag auf Elsenborn gegen den FC Traben-Trarbach.