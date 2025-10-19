Verkrampft im Kopf

Mit einer herben Nieserlage musste sich der TuS Platten in Wittlich begnügen. Am Ende hieß es bei Rot-Weiß Wittlich 0:4.

Überraschung vor dem Spiel an der Seitenlinie. Trainerlegende Werner Feyen stand für den verhinderten etatmäßigen Coach Björn Groebler an der Seitenlinie. Und er sah nach sechs Minuten einen ersten gelungenen Angriff des TuS. Langer Ball von Steinbach, Störtz misslingt jedoch die Direktabnahme. Der erste Angriff von Rot Weiß brachte die Führung. Nach einem geblockten Eckball kommt die erneute Flanke, Berisha köpft am zweiten Pfosten ein (7. Minute). Antwort von Platten war ein harmloser Kopfball von Skarina nach 15 Minuten. Wenig später Konter des TuS. Neumann Morbach mit dem Chip in den Lauf von Güth, der Abschluss bleibt am Torwart hängen. Störtz verpasst den Nachschuss um Zentimeter. Der nächste Treffer fiel auf der anderen Seite. 25. Minute, Pass in die Schnittstelle und von Abo Azrik aus 17 Metern abgeschlossen. Nur fünf Minuten später war der gleiche Spieler wieder zur Stelle. Fehlpass von Platten im Spielaufbau, schnell umgeschaltet und aus 20 Metern abgeschlossen. Mit einem Spielstand von 0:3 ging es auch in die Pause.