„Verkrampft“: Habach hofft auf die Rückkehr der Spielfreude - wichtige Partie in Pöcking Aufstiegsrunde in Gefahr

Die spielerische Leichtigkeit, die den ASV Habach in vielen Spielen, vor allem im August, in der Kreisliga 2 auszeichnete, ist in den vergangenen Wochen ein wenig verloren gegangen.

Habach – „Wir wollten zu viel und waren deshalb auch verkrampft“, hat Markus Vogt erkannt. Dies war für den Trainer des ASV ein Grund, warum das Spitzenspiel am vergangenen Wochenende in Peißenberg mit 1:2 verloren ging. „Wir haben das im Training besprochen und aufgearbeitet“, berichtet Vogt. Er hofft, dass seine Mannschaft am heutigen Mittwoch im Nachholspiel beim SC Pöcking-Possenhofen (20 Uhr) diese Probleme abschütteln kann.

„Die Spielfreude muss zurückkehren, das zeichnet uns schließlich aus“, sagt Vogt, der sein Team beim Bezirksliga-Absteiger, der als Tabellenvierter hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, nicht groß unter Druck setzen will. „Vom Trainerteam gibt es keinen Erfolgsdruck“, macht Vogt deutlich, wobei er auch um die Wichtigkeit dieser Partie weiß. Der SCPP hat drei Punkten weniger auf dem Konto als die Habacher, die im Moment noch auf Position zwei rangieren. Im Falle einer Niederlage – es wäre dann die dritte in dieser Saison – gerät der fest angepeilte Platz in der Aufstiegsrunde ernsthaft in Gefahr. „Verlieren geht gar nicht“, lautet daher der Marschbefehl von Vogt. Er ist trotz allem überzeugt, nach dem Spiel auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Pöcking mit Zählbarem im Gepäck die Heimfahrt anzutreten.