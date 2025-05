Verkraftbare Niederlage für den SV Bad Heilbrunn

SV Bad Heilbrunn verliert durch „billiges Tor“ 0:1 beim Tabellennachbarn in Gilching. Einziger Fehler gleich bestraft.

Versucht haben sie es schon. Auf doch recht ansehnlichem Bezirksliga-Niveau. Doch dass es weder für die Fußballer des SV Bad Heilbrunn noch für die Gastgeber vom SV Gilching-Argelsried am Sonntag um sonderlich viel ging, war dann doch zu sehen, weil beide Teams vielleicht nicht die allerletzten Kräfte mobilisierten. So ging die Partie nach einem Heilbrunner Doppel-Fauxpas und dem daraus resultierendem Tor des Tages (7. Minute) mit 0:1 (0:1) verloren. „Nach dem billigen Gegentor war es ein Spiel auf Augenhöhe, ein Unentschieden wäre ein gerechtes Ergebnis gewesen“, meint HSV-Trainer Walter Lang. „Aber wir haben es eben nicht geschafft, den Rückstand aufzuholen, und dann verliert man halt.“

Verkraftbare Niederlage

Am nächsten dran am Ausgleich war Sebastian Rösch. Das Heilbrunner Sturm-Talent fand sich plötzlich – schön frei gespielt durch Anton Krinners Vorlage – am Elfmeterpunkt in Ballbesitz, drosch die Kugel allerdings knapp an Torwart und Tor vorbei. Andreas Specker setzte in den ersten Halbzeit einen Kopfball knapp am Kasten vorbei. Auch Benedikt Specker, Kapitän Krinner und Luis Meisl hatten passable Gelegenheiten, den frühen Rückstand zu egalisieren. Vor allem für Letzteren wäre es eine gute Gelegenheit gewesen, seinen Fauxpas aus der Anfangsphase mit einem Treffer wieder auszubügeln. Der junge Heilbrunner Verteidiger, der die restlichen 83 Minuten ein einwandfreies Spiel ablieferte, leistete sich eine einzige Unaufmerksamkeit, die letztlich die Niederlage bedeutete. Meisl vertändelte den Ball vor dem eigenen Kasten, der Gilchinger Andre Gasteiger schnappte sich die Kugel und zog aus acht Metern – nicht ganz unhaltbar für Leopold Hofmann – zum 1:0 ab.

Vierfachwechsel zur Halbzeit

„Wir haben es dann schon noch versucht, wieder ins Spiel reinzukommen“, sagt Lang. Er stellte die Mannschaft mit einem Vierfachwechsel zur zweiten Halbzeit etwas offensiver ein. Und fast hätte sich der Wechsel mit Röschs Großchance bezahlt gemacht. Die Heilbrunner hatten noch ein paar Torschüsse aus 16 oder 18 Metern, aber es war nichts Zwingendes dabei. Nun sind die HSV-Kicker noch auf Rang sieben der Bezirksliga abgerutscht. Doch Schlimmeres wird an den letzten beiden Spieltagen der Saison nicht mehr passieren.