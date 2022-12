Verkoyen lässt SV Herongen jubeln Kreisliga A Kleve: Gastgeber beendet mit 1:0 gegen SV Veert lange Negativserie.

Der SV Herongen hat sich im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga A Kleve/Geldern zurückgemeldet. Nach zuvor vier Niederlagen in Folge setzte sich die Mannschaft um Spielertrainer Sebastian Tissen mit 1:0 (0:0) gegen den SV Veert durch. Und verringerte damit den Rückstand auf den rettenden Platz 14, den weiterhin der Gegner aus Geldern einnimmt, auf drei Punkte. Die Gäste dagegen mussten ihre vierte Niederlage in Folge hinnehmen und befinden sich aktuell im freien Fall in Richtung Abstiegszone.