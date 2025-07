Jubel in rot-weiß: Der 1. FC Passau startet perfekt in die neue Landesliga-Saison. – Foto: Florian Würthele

Verkorkster Abbach-Auftakt: Passau siegt 3:0, Amann sieht Rot Aklassou, Wehner und Moser schießen den 1. FC in der zweiten Halbzeit zum Sieg im Eröffnungsspiel der Landesliga Mitte Verlinkte Inhalte Landesliga Mitte Bad Abbach FC Passau

Auch ohne den privat verhinderten Cheftrainer Krisztian Beregszaszi, erwischte der 1. FC Passau einen Start nach Maß in die neue Spielzeit der Landesliga Mitte. Im Saison-Eröffnungsspiel schlugen die Dreiflüssestädter Gastgeber und Aufsteiger TSV Bad Abbach überraschend deutlich mit 3:0 (0:0). Nach einer torlosen ersten Halbzeit schossen Noah Aklassou, Jan Wehner und Maximilian Moser den Passauer Auftaktsieg heraus, der um zwei Tore zu hoch ausfiel. Doppelt bitter für die Pech-Abbacher: Kurz vor Spielschluss sah Tormann Tobias Amann wegen eines Schubsers die Rote Karte.

In der ersten Halbzeit sparte das Spiel zunächst an Highlights. Die Mannschaften begegnen sich auf Augenhöhe und hatten beide ihre Phasen im Spiel. In der Anfangsphase erspielte sich Bad Abbach gewisse Vorteile, dann wurde Passau griffiger und offensivfreudiger, ohne so richtig zwingend zu werden. Die jeweils beste Chance gab es es ganz früh: Aklassou traf für Passau das Außennetz (3.), auf der Gegenseite verfehlte Justin Bolfreys Nachschuss nach einer Standardsituation das Tor (5.).



Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischten die Gäste. Jan Wehner setzte sich auf der rechten Seite durch, brachte die Flanke vors Tor. Vor dem zweiten Pfosten lauerte der völlig freistehende Aklassou und der spitzelte den Ball an Amann vorbei ins Tor (52.). Die Vorentscheidung fiel in Minute 66. Nun zeichnete der auffällige Wehner selbst als Torschütze verantwortlich. Sein Distanzschuss aus rund 22 Metern, halbrechte Positon, flog genau ins lange untere Eck. In den letzten 20 Minuten drückte Bad Abbach vehement aufs Gaspedal, hätte nach knapp 80 Minuten durchaus einen Elfmeter an Patrick Lang bekommen können. Doch der Pfiff blieb aus. Stattdessen setzte Passau zum Todesstoß an. Maximilian Mosers abgefälschte Bogenlampe von der rechten Seite fiel hinter dem verdutzen Amann ins Tor – ein krummes Ding zum 0:3-Endstand (89.).









Bad Abbachs neuer Trainer Simon Sigl, der sich selbst einwechselte, resümierte: „Für mich war das kein 3:0-Spiel. Ich finde, dass wir gut in die Saison gestartet sind. In der ersten Halbzeit waren wir sehr gut im Spiel, standen gut. Das war eine abgeklärte Leistung. Da ist unser Plan aufgegangen. Am Ende des Tages geht das Spiel für mich um zwei Tore zu hoch aus, weil auch wir unsere Torchancen hatten. Das Problem ist einfach, dass wir die Tore nicht machen. Die Passauer Tore waren ein Flankenball, wo der Torschütze in meinen Augen im Abseits stand, ein Weitschuss sowie eine abgefälschte Bogenlampe. Wir selbst spielten es unsauber aus, da waren wir nicht kaltschnäuzig genug.“



Passaus Co-Trainer Walter Kirschner, der Krisztian Beregszaszi vertrat, sagte: „Anfangs haben wir unsere Stärken nicht ausspielen können. Nach 20 Minuten haben wir die Lücken durchaus Zentrum gefunden. In der Halbzeit haben wir ein bisschen was angesprochen und umgestellt. Das hat dann gefruchtet. Nach der Pause sind wir deutlich besser aus der Kabine gekommen. Im Großen und Ganzen war der Sieg verdient – wenn auch nicht in der Höhe. Wenn Abbach 1:0 in Führung geht, kann das Ganze ganz anders ausschauen.“