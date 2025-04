Verkehrte Welt in der Nachspielzeit: Heilbrunn unterliegt Denklingen

Schon der Ausgleich in der Nachspielzeit wäre ärgerlich gewesen. Doch es kam noch schlimmer für den SV Bad Heilbrunn: Nach totaler Dominanz in der regulären Spielzeit und 2:0-Führung ging die Partie gegen den VfL Denklingen am Sonntag noch mit 2:3 verloren, als die Gäste den Ball aus dem Gewühl vor Christoph Hüttls Kasten irgendwie im Tor unterbrachten. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt Trainer Walter Lang, der kaum an sich halten konnte. „Wir spielen 88 Minuten lang auf ein Tor, die betteln um das 0:3, und dann verlieren wir das Spiel. Wenigstens ging es um nichts.“ Doch die 2:3 (2:0)-Niederlage wird im Gedächtnis bleiben und am Heilbrunner Selbstverständnis nagen.