Verkehrte Welt am Fröhnerhof. 1.FC Saarbrücken: U16 tritt am Samstag beim FCK an

Normalerweise treffen derzeit eher Reserveteams des 1. FC Kaiserslautern auf Mannschaften des 1. FC Saarbrücken. Am Samstag (13 Uhr, Rasenplatz 7, Fröhnerhof, Werner-Liebrich-Str.) im pfälzischen Mehlingen ist es mal umgekehrt. Eine Erste des 1. FC Kaiserslautern trifft auf eine Zweite des FCS. Während die U17 des pfälzischen Zweitligisten aqus der b-Junioren-Bundesliga abgestiegen ist, schaffte die FCS-U17 den Aufstieg, wodurch nun in der Regionalliga südwest die U16 der Böau-Schwarzen vertreten ist. Für das Team von Trainer Joscha Klauck also eine besondere Herausforderung, denn die Pfälzer werden alles dransetzen um si schnell woe möglich wieder in die höchste Klasse ihrer altersstufe zurückzukehren. Und nach fünf Siegen aus den letzten fünf Spielen sieht es ja auch ganz danach aus, als würde der Meistertitel in der Reginalliga auf den Betzenberg gehen, kein anderes Team hat eine weiße Weste in dieser Liga. Dabei haben die Lauterer auch noch zwei Spiele weniger ausgetragen wie viele Konkurrenten. Die FCS-Jungs haben sechs Begegnungen absolviert und liegen auf Rang Sechs, nachdem es zuletzt eine 0:2-Heimniederlage gegen die U16 des 1. FSV Mainz 05 gab. Der Vierte vom Rheinknie hat aber bei gleicher Spielanzahl nur drei Punkte mehr und der SV Gonsenheim als Fünfter hat zwar zwei Punkte mehr, aber ein Spiel mehr absolviert. Andererseits könnte das FCS-Team auch noch vier Plätze zurückfallen, wenn die in der Tabelle schlechter platzierten Teams alle spiele absolviert haben. Also kann man auf die Rangliste derzeit nicht viel geben. Dennoch dürften die Pfälzer am Samstag klarer Favorit sein.