Verkehrte Welt

„Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, die eine starke Leistung zeigte, trotz des negativen Ergebnisses haben wir ein tolles Spitzenspiel gesehen, in dem wir uns leider nicht belohnt haben, wir hatten gute Abschlüsse, merkten aber nach der Pause die kräftezehrenden letzten Wochen an, Jena hatte das Momentum auf seiner Seite, einen nicht zu bezwingenden Torwart und hohe Effektivität im Abschluss“, so 09-Trainer Martin Hauswald. Arnstadt lief hoch an, begann mit Tempo und provozierte vermehrt Fehler in der Jenaer Spieleröffnung. So vergaben Dustin Messing und Lukas Scheuring gleich zweimal in aussichtsreicher Position (7.), dann zwang Ben Luca Kunz Torwart Pfeil aus der Distanz zu einer Glanzparade (11.). Letzterer kratzte anschließend Silvano Varnhagens Schuß noch aus dem Winkel (19.), ebenso parierte er Janes Grünerts Distanzschuß (22.). Aus dem buchstäblichen Nichts zogen die Gäste mit ihrer ersten Torgelegenheit in Front. Schlenzigs Hereingabe bugsierte Niklas Hoffmann unglücklich ins eigene Tor (24.). Damit war der Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Erneut war der schier unüberwindbare Pfeil gegen Anton Lvov zur Stelle (26.). Weitere Angriffe folgten, doch irgendwie bekamen die fast ausschließlich verteidigenden Gäste ein Bein dazwischen.

Im zweiten Abschnitt merkte man den Hausherren die englische Woche an, dazu forderte das hohe Tempo des ersten Durchgangs seinen Tribut. Jena kam nun etwas auf und hatte seine erste Gelegenheit durch Wellmann, der an Julian Knoll scheiterte (48.). Nach folgenden Möglichkeiten beiderseits konterten die Gäste und Schlenzigs Zuspiel vom Flügel schob Torjäger Walter ein (65.). Chancen für den Anschlusstreffer vergaben Hädrich (73.) und Kunz, der mit einer Einzelaktion Pfeil prüfte (80.). Schließlich war es erneut Walter, welcher einen Konter vollendete und den Deckel draufmachte (88.).