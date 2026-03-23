Verkehrte Welt

Insgesamt sahen die Zuschauer am Obertunk ein hochklassiges Spitzenspiel der besten Teams der Thüringenliga. Das Ergebnis jedoch täuscht, denn über weite Strecken dominierten die spiel-und lauffreudigen Einheimischen, die sich eine Vielzahl an klaren Torgelegenheiten herausspielten. Nur mit dem nutzen selbiger taten sie sich schwer, so das der Jenaer Schlussmann Justin Pfeil zum besten Akteur seiner Mannschaft avancierte.
BERICHT von Uwe Vester // SV 09 Arnstadt
Im zweiten Abschnitt merkte man den Hausherren die englische Woche an, dazu forderte das hohe Tempo des ersten Durchgangs seinen Tribut. Jena kam nun etwas auf und hatte seine erste Gelegenheit durch Wellmann, der an Julian Knoll scheiterte (48.). Nach folgenden Möglichkeiten beiderseits konterten die Gäste und Schlenzigs Zuspiel vom Flügel schob Torjäger Walter ein (65.). Chancen für den Anschlusstreffer vergaben Hädrich (73.) und Kunz, der mit einer Einzelaktion Pfeil prüfte (80.). Schließlich war es erneut Walter, welcher einen Konter vollendete und den Deckel draufmachte (88.).