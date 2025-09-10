Verkehrte Welt

Leider musste das Team erneut auf einige Stammkräfte verzichten, was Coach Buchmann zu Umstellungen zwang. Auf dem großen und hervorragend gepflegten Geläuf wollte Elxleben/Marlishausen die Räume nutzen und die eigene Spielstärke in Überlegenheit ummünzen.

In der ersten Halbzeit klappte das sehr gut. Die SG dominierte von Anfang an uns erspielte sich Chance um Chance. Allerdings scheiterte man entweder am gut aufgelegten Keeper von Gehren oder aber an sich selbst. So vergaben Pusch im 1 gegen 1 und König erste Chancen. Und wie es im Fußball häufig so ist – Gehren hatte eine Chance und nutzte die. Ein Distanzschuss schlug zum 1:0 ein. Aber die SG ließ sich nicht beirren und rannte weiter an. Nachdem u.a. Pusch am Pfosten und König am leeren Tor gescheitert waren, pfiff der sehr gut leitende Schiedsrichter König zur Pause.

Trainer Falk Buchmann hatte – bis auf das Ergebnis – nichts auszusetzen und hielt die SG-Elf an, einfach so weiterzuspielen und sich zu belohnen. Tatsächlich setzte die Mannschaft um Kapitän König dies aber nicht um. Viel zu oft wurde der lange Ball als Mittel verwendet und Gehren stand dafür einfach zu sicher. So wurde es ein ausgeglichenes Spiel ohne spielerische Höhepunkte. Der Ausgleich fiel folglich nach einem Standard als Moritz nach Freistoß von Herrmann den Ball in die Maschen köpfte.

Nach dem Abpfiff dominierte die Ernüchterung bei der SG die Chancen in der 1. Halbzeit nicht genutzt zu haben. Aufgrund der sehr überschaubaren Leistung unserer Elf in der 2. Halbzeit eroberten die Gastgeber nicht unverdient den Punkt gegen die SG. Nächste Woche steht das Derby gegen Stadtilm an. Wir bedanken uns bei allen Zuschauern für die Unterstützung und hoffen, euch nächste Woche mit einem besseren Spiel Freude zu bereiten.