Verkehrshinweise zum Spiel gegen Brochenzell

aufgrund der sehr schwierigen Verkehrssituation in Kehlen wollen wir den Besuchern ein paar Informationen für die Anfahrt am Samstag geben:

• Wir bitten Euch, so gut wie möglich Fahrgemeinschaften zu bilden, da die Parkplätze im Ort nicht ausreichen.

• Eine Zufahrt zum Sportgelände ist mit dem Auto nicht möglich.

• Bitte nutzt ausschließlich öffentliche Parkplätze.

• Westlich der Schussen stehen die Parkplätze am Friedhof, am Bahndamm sowie bei den Tennisplätzen zur Verfügung.

• Die Fußgängerbrücke über die Schussen ist an diesem Wochenende nutzbar, so dass der Weg von diesen Parkplätzen sehr nahe ist.

Vielen Dank für die Beachtung unserer Hinweise.