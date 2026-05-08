Verjüngung! - Voxtrup stellt drei Neue vor

– Foto: Björn Kaisen

Der VfR Voxtrup hat gleich drei Personalentscheidungen für die kommende Saison bekanntgegeben. Mit Jannis Höcker und Mika Menzel kehren zwei Spieler aus der U19 des SC Melle zu ihrem Heimatverein zurück. Zudem rückt Johannes Notbusch fest aus der eigenen U19 in den Kader der Ersten Herren auf.

Jannis Höcker wird künftig die Defensive des VfR verstärken. Der Verteidiger kommt gemeinsam mit Mika Menzel vom SC Melle zurück nach Voxtrup. Beide „haben bereits den Großteil ihrer Jugend in Voxtrup verbracht und sich nun für die Rückkehr zu ihrem Heimatverein entschieden“.

Auch Mika Menzel trägt künftig wieder das Trikot des VfR. Der Mittelfeldspieler gilt als vielseitig einsetzbar und soll ebenfalls aus der U19 des SC Melle den Schritt in den Herrenbereich beim VfR machen.