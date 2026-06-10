Verjüngung des Kaders geht weiter Nach den Abgängen von Jeremy Meinhardt und Hugh Benjamin Graham war für die Verantwortlichen des FC Thüringen Weida klar, dass auf den Außenbahnen Handlungsbedarf besteht. Mit einem neuen Offensivspieler ist es dem Verein gelungen, erneut einen sehr jungen und hervorragend ausgebildeten Fußballer für den Roten Hügel zu gewinnen. von FC Thüringen Weida · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Der nächste Spieler aus der Talentschmiede vom FSV Zwickau wechselt nach Weida. – Foto: Thomas Gorlt

Der zuletzt in Sachsen aktive Flügelspieler bringt ein hohes Tempo, große Dynamik und viel Entwicklungspotenzial mit. Zudem kennt er bereits mehrere Akteure des aktuellen Kaders aus gemeinsamen Stationen, was ihm die Eingewöhnung erleichtern dürfte.



Nach Christoph Otto wechselt mit Maurice Fromm-Kruschel ein weiterer Spieler vom Meeraner SV zum FC Thüringen Weida. Der 21-Jährige schließt sich zur neuen Saison der Mannschaft von Trainer Peter Dauel an und soll die offensiven Außenbahnen verstärken. Ausgebildet wurde der Rechtsfuß im Nachwuchs des FSV Zwickau. Seine ersten Erfahrungen im Männerbereich sammelte er anschließend bei der BSG Wismut Gera, mit der ihm in der Saison 2023/2024 der Aufstieg in die Oberliga gelang. Zur Winterpause zog es ihn nach Meerane, wo er weitere Spielpraxis sammeln konnte. Mit dem Wechsel an den Roten Hügel möchte Maurice Fromm-Kruschel nun den nächsten Schritt in seiner fußballerischen Entwicklung gehen: „Der FC Thüringen Weida ist nicht nur eine Herausforderung, sondern eine echte Aufgabe. Das Team hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der Spitzenteams der Thüringenliga entwickelt und verfolgt weiterhin den Anspruch oben mitzuspielen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen und sehe in der Mannschaft für die kommende Saison, die aus vielen jungen und gut ausgebildeten Spielern besteht, großes Potenzial. Gemeinsam haben wir die Möglichkeit, langfristig etwas aufzubauen und erfolgreich zu gestalten“, so Maurice Fromm-Kruschel zu seinem Wechsel.

Die Verjüngung des Kaders beim FC Thüringen Weida schreitet damit konsequent voran. Mit Blick auf die kommende Saison dürfen die Anhänger gespannt sein, wie sich die neu zusammengestellte Mannschaft entwickeln wird. Dabei steht für die Verantwortlichen nicht der kurzfristige Erfolg im Vordergrund, sondern der nachhaltige Aufbau einer entwicklungsfähigen und leistungsstarken Mannschaft. Maurice Fromm-Kruschel passt mit seinem sportlichen Profil und seiner Perspektive ideal in dieses Konzept.

Maurice Fromm-Kruschel wird mit der 8 die Rückennummer von David Oxenfart erhalten. – Foto: © Thomas Gorlt