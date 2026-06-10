Verjüngung des Kaders geht weiter

Der zuletzt in Sachsen aktive Flügelspieler bringt ein hohes Tempo, große Dynamik und viel Entwicklungspotenzial mit. Zudem kennt er bereits mehrere Akteure des aktuellen Kaders aus gemeinsamen Stationen, was ihm die Eingewöhnung erleichtern dürfte.
Nach Christoph Otto wechselt mit Maurice Fromm-Kruschel ein weiterer Spieler vom Meeraner SV zum FC Thüringen Weida. Der 21-Jährige schließt sich zur neuen Saison der Mannschaft von Trainer Peter Dauel an und soll die offensiven Außenbahnen verstärken. Ausgebildet wurde der Rechtsfuß im Nachwuchs des FSV Zwickau. Seine ersten Erfahrungen im Männerbereich sammelte er anschließend bei der BSG Wismut Gera, mit der ihm in der Saison 2023/2024 der Aufstieg in die Oberliga gelang. Zur Winterpause zog es ihn nach Meerane, wo er weitere Spielpraxis sammeln konnte.
Mit dem Wechsel an den Roten Hügel möchte Maurice Fromm-Kruschel nun den nächsten Schritt in seiner fußballerischen Entwicklung gehen: „Der FC Thüringen Weida ist nicht nur eine Herausforderung, sondern eine echte Aufgabe. Das Team hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der Spitzenteams der Thüringenliga entwickelt und verfolgt weiterhin den Anspruch oben mitzuspielen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen und sehe in der Mannschaft für die kommende Saison, die aus vielen jungen und gut ausgebildeten Spielern besteht, großes Potenzial. Gemeinsam haben wir die Möglichkeit, langfristig etwas aufzubauen und erfolgreich zu gestalten“, so Maurice Fromm-Kruschel zu seinem Wechsel.
Die Verjüngung des Kaders beim FC Thüringen Weida schreitet damit konsequent voran. Mit Blick auf die kommende Saison dürfen die Anhänger gespannt sein, wie sich die neu zusammengestellte Mannschaft entwickeln wird. Dabei steht für die Verantwortlichen nicht der kurzfristige Erfolg im Vordergrund, sondern der nachhaltige Aufbau einer entwicklungsfähigen und leistungsstarken Mannschaft. Maurice Fromm-Kruschel passt mit seinem sportlichen Profil und seiner Perspektive ideal in dieses Konzept.
Der Weidaer Vereinspräsident ordnet die Verpflichtung des Neuzugangs wie folgt ein: „Wir haben bei unseren bisherigen Neuzugängen immer von einem klaren Anforderungsprofil gesprochen. Wer sich unsere Verpflichtungen genauer anschaut, wird dabei ein deutliches Muster erkennen. Wir setzen gezielt auf junge, gut ausgebildete und entwicklungsfähige Fußballer, die sportlich zu unserer Spielidee passen und gleichzeitig eine langfristige Perspektive beim FC Thüringen Weida sehen. Maurice erfüllt diese Kriterien in besonderem Maße. Hinzu kommt, dass er im Landkreis Greiz wohnhaft ist. Auch das ist für uns ein wichtiger Faktor, weil wir Spieler nicht nur für eine Saison gewinnen möchten, sondern gemeinsam etwas über mehrere Jahre aufbauen wollen. Wenn man den Fußball in Ostthüringen nächste Saison betrachtet, gibt es mit dem ZFC Meuselwitz einen Oberligisten und darüber hinaus nur wenige Vereine, die ambitionierten Spielern ein attraktives sportliches Umfeld bieten können. Wir haben uns in den vergangenen Jahren zu einer regionalen Anlaufstelle für gut ausgebildete Fußballer entwickelt und profitieren aktuell von diesem Standing. Dieses Momentum wollen wir nutzen, um unsere Position weiter zu festigen und gezielt Talente auf den Roten Hügel zu holen. Maurice ist dafür ein weiteres sehr gutes Beispiel.“, erklärt Nick Schubert.
Bevor der Blick endgültig auf die kommende Spielzeit gerichtet wird, steht für den FC Thüringen Weida noch die letzte Aufgabe der aktuellen Saison an. Am kommenden Samstag gastiert die Mannschaft beim FSV Wacker 90 Nordhausen und kämpft dort um die Bronzemedaille in der Thüringenliga. Anschließend verabschiedet sich das Team in eine knapp vierwöchige Sommerpause, bevor der neue Trainer Peter Dauel seine Mannschaft am 7. Juli 2026 zum Auftakt der Vorbereitung auf die neue Saison begrüßt. Bis dahin wird sich auf dem Roten Hügel jedoch noch einiges tun.