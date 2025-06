Verjüngter Türkspor Stuttgart setzt auf spielerische Entwicklung

Kein Spektakel in der Vorbereitung Auf besondere Highlights in der Vorbereitung auf die kommende Saison verzichtet Türkspor bewusst. „Kein bestimmtes“, lautet die knappe, aber klare Antwort Gülbahars. Statt großer Events oder Testspielserien im Ausland liegt der Fokus offenbar auf der ruhigen und konzentrierten Arbeit mit dem Kader. Der Weg soll über klare Strukturen, Trainingsqualität und personelle Entwicklung führen – nicht über externe Aufmerksamkeit.

Durchwachsene Bilanz Die Saison 2024/2025 hatte für Türkspor Stuttgart zwei Gesichter. „Mit der Vorrunde waren wir sehr zufrieden, mit der Rückrunde leider nicht mehr“, bilanziert Sportlicher Leiter Özgür Gülbahar nüchtern. Was in der ersten Halbserie vielversprechend begonnen hatte, verlor im weiteren Verlauf an Kontinuität und Ergebnisstabilität. Diese Diskrepanz prägt die Gesamteinschätzung der abgelaufenen Spielzeit und bildet die Grundlage für eine strategische Neuausrichtung.

Jugend vor Ergebnisdruck

Eine zentrale Entwicklung im Verein ist der eingeschlagene Kurs der Verjüngung. „Wir haben den Weg der Verjüngung eingeschlagen“, sagt Gülbahar. Statt kurzfristigem Erfolgsdruck steht nun die Ausbildung und Förderung junger Spieler im Mittelpunkt der sportlichen Ausrichtung. Diese Entscheidung wurde unabhängig vom Verlauf der Rückrunde getroffen und prägt die Zielsetzung für die neue Spielzeit: „Wir wollen wieder schönen Fußball spielen und die jungen Spieler entwickeln“, formuliert Gülbahar. Es geht also nicht nur um Punkte, sondern auch um Perspektive.

Konkurrenz mit klaren Ambitionen

Im Kampf um die Spitzenplätze der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen erwartet Gülbahar mehrere ernstzunehmende Gegner mit klaren Aufstiegsambitionen. „Spvgg Feuerbach wollen bestimmt wieder hoch“, so der sportliche Leiter, „SSV Zuffenhausen haben den Kader dementsprechend ausgestattet, OFK Beograd deren Aussagen entsprechend.“ Die Liga verspricht also ein hohes Maß an Konkurrenzdruck, zumal einige Vereine gezielt auf Aufstiegskurs arbeiten – personell wie in ihrer Außendarstellung.