Verjüngter Kader und gewachsenes Kollektiv Teamcheck Nordhessen: TSV Waldkappel von red · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Moritz Ziegler

Der TSV Waldkappel geht mit Zuversicht in die Saison 2026/27. Die vergangene Spielzeit bewertet der Verein insgesamt positiv, auch wenn der kleine Kader in der Schlussphase seinen Tribut forderte.

„Am Ende ging uns ein wenig die Luft aus“, sagt der erste Vorsitzende Henrik Stöber. Nun soll eine personell breiter und deutlich jünger aufgestellte Mannschaft den nächsten Entwicklungsschritt machen. Das klare Ziel: die Platzierung aus der Vorsaison verbessern und unter den ersten sechs Teams landen. Uhlencup als Höhepunkt der Vorbereitung Seit dem 24. Juni befindet sich der TSV bereits in der Vorbereitung. Auf einen lockeren Auftakt folgte unmittelbar ein Trainingswochenende, bei dem die Grundlagen für die neue Saison gelegt wurden. Im Mittelpunkt stehen neben der körperlichen Arbeit vor allem das Zusammenspiel und die Einbindung der neuen Akteure.

Als traditioneller Höhepunkt findet aktuell erneut der vereinseigene „Uhlencup by Schiller versichert“. Dort treffen mehrere interessante Mannschaften aufeinander und bieten dem TSV frühzeitig die Gelegenheit, sich unter Wettkampfbedingungen zu präsentieren. Abgerundet wird die Vorbereitung durch die ersten Partien im Kreispokal. Entwicklung über das Kollektiv Einzelne Spieler möchte Stöber bewusst nicht hervorheben. In Waldkappel stehe das Kollektiv im Vordergrund – und genau dieses wachse immer weiter zusammen. Die kontinuierliche Entwicklung der vergangenen Jahre gebe dem Verein Zuversicht. Mannschaft, Verantwortliche und Fans hätten sich gemeinsam Schritt für Schritt vorgearbeitet und befänden sich auf einem guten Weg.