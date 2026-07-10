Verjüngter Kader und gewachsenes Kollektiv

Der TSV Waldkappel geht mit Zuversicht in die Saison 2026/27. Die vergangene Spielzeit bewertet der Verein insgesamt positiv, auch wenn der kleine Kader in der Schlussphase seinen Tribut forderte.
„Am Ende ging uns ein wenig die Luft aus“, sagt der erste Vorsitzende Henrik Stöber. Nun soll eine personell breiter und deutlich jünger aufgestellte Mannschaft den nächsten Entwicklungsschritt machen. Das klare Ziel: die Platzierung aus der Vorsaison verbessern und unter den ersten sechs Teams landen.
Seit dem 24. Juni befindet sich der TSV bereits in der Vorbereitung. Auf einen lockeren Auftakt folgte unmittelbar ein Trainingswochenende, bei dem die Grundlagen für die neue Saison gelegt wurden. Im Mittelpunkt stehen neben der körperlichen Arbeit vor allem das Zusammenspiel und die Einbindung der neuen Akteure.
Als traditioneller Höhepunkt findet aktuell erneut der vereinseigene „Uhlencup by Schiller versichert“. Dort treffen mehrere interessante Mannschaften aufeinander und bieten dem TSV frühzeitig die Gelegenheit, sich unter Wettkampfbedingungen zu präsentieren. Abgerundet wird die Vorbereitung durch die ersten Partien im Kreispokal.
Einzelne Spieler möchte Stöber bewusst nicht hervorheben. In Waldkappel stehe das Kollektiv im Vordergrund – und genau dieses wachse immer weiter zusammen. Die kontinuierliche Entwicklung der vergangenen Jahre gebe dem Verein Zuversicht. Mannschaft, Verantwortliche und Fans hätten sich gemeinsam Schritt für Schritt vorgearbeitet und befänden sich auf einem guten Weg.
Unterstützt werden soll diese Entwicklung durch die personellen Veränderungen im Sommer. Der TSV sieht sich sehr gut verstärkt und konnte gleichzeitig das Durchschnittsalter des Kaders senken. Besonders erfreulich ist, dass wieder kontinuierlich Spieler aus der eigenen Jugend in die Seniorenteams aufrücken. Damit will Waldkappel nicht nur kurzfristig sportlich profitieren, sondern auch langfristig eine stabile Grundlage schaffen.
Im Kampf um die Meisterschaft erwartet Stöber ein breites Favoritenfeld. Neben Gruppenliga-Absteiger VfL Wanfried zählt er die SG Sontratal, die TSG Bad Sooden-Allendorf, die SG Herleshausen/Nesselröden/Ulfegrund und Weidenhausen II zu den Mannschaften, die ganz oben mitspielen können.
Der TSV Waldkappel selbst richtet den Blick zunächst auf die eigene Entwicklung. Platz sechs oder besser lautet die Zielsetzung – getragen von einem breiteren Kader, jungen Spielern und einem gewachsenen Zusammenhalt.
Über die eigene Mannschaft hinaus sieht Stöber vor allem strukturellen Gesprächsbedarf. Beim nächsten Kreis- oder Bezirkstag würde er eine Reform der Spielklassen und die Zukunft der unteren Ligen auf die Tagesordnung setzen. Dabei gehe es sowohl um Mannschaftsgrößen und Ligensysteme als auch um die weitere Entwicklung des Jugendfußballs.
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