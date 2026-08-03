Verjüngte Weiche-Reserve schlägt robustes Topteam TSV Rantrum mit 2:1 von Ismail Yesilyurt · Heute, 09:03 Uhr · 0 Leser

Auf Stürmer Jonas Kabus ist Verlass. Der Weiche-Kapitän erzielte beide Siegtreffer. – Foto: Ismail Yesilyurt

Mit einem stark verjüngten Kader und viel Mut ist die U23 des SC Weiche Flensburg 08 in die neue Landesliga-Saison gestartet. Nach zahlreichen Abgängen hat Trainer Dimitry Kehl seine Mannschaft vor allem mit Spielern aus dem eigenen U19-Nachwuchs aufgefüllt. Gleich fünf ehemalige A-Jugendliche standen gegen die gestandene und im Topbereich der Tabelle erwartete Mannschaft des TSV Rantrum in der Startformation. Vor allem die junge Mittelfeldreihe mit Max Lengen, Nikolai Mailand und Yehya Ibrahim lieferte eine starke Leistung ab und legte mit den Grundstein für den am Ende verdienten 2:1 (1:0)-Heimsieg.

Startschwierigkeiten und kalte Dusche vor der Pause Die Gäste aus Rantrum erwischten zunächst den besseren Start und verzeichneten mehr Ballbesitz sowie die ersten guten Einschussmöglichkeiten. So hatten die Nordfriesen durch Standardsituationen und zwei Kopfbälle von Marvin Matthiesen – einer knapp am Tor vorbei – gute Gelegenheiten, um in Führung zu gehen. TSV-Coach Erik von Lanken blickte zurück: „Wir haben auch die ersten guten Einschussmöglichkeiten, zweimal Marvin Matthiesen... und haben hier und da auch Einschusschancen, werden dann geblockt.“

Weiche brauchte etwas Anlaufzeit, um sich an die Robustheit des Gegners zu gewöhnen. „Wir sind ein bisschen schwieriger in das Spiel gestartet, haben nachher immer weiter uns ins Spiel reingekämpft“, beschrieb Dimitry Kehl die Anfangsphase. Mitten in eine Drangphase der Gäste hinein schlugen die Hausherren dann kurz vor dem Pausenpfiff eiskalt zu: Nach einer Ecke stimmte die Zuordnung bei Rantrum nicht, und Jonas Kabus profitierte in der 39. Minute von einem technischen Fehler im Defensivverbund, um völlig unbedrängt zur 1:0-Führung einzuschieben.

Kabus schnürt den Doppelpack – Rantrums Aufholjagd kommt zu spät Nach dem Seitenwechsel drängte Rantrum auf den Ausgleich und brachte frisches Personal wie Gunnar Hermerding in die Partie, der direkt eine gute Chance vergab. Auch Thies Clausen und Brian Kliese, dessen schöner Dropkick nur knapp das Tor verfehlte, schnupperten am Ausgleich. Doch Weiche bestrafte die sich öffnenden Räume gnadenlos: Nach einer starken Balleroberung in der Defensive schaltete das Team blitzschnell um. Nikolai Mailand schickte Jonas Kabus mit einem sehenswerten Chip-Ball über die Abwehrkette auf die Reise, und Kabus ließ sich nicht bitten, lief allen davon und vollendete eiskalt zum 2:0 (67.).

Samir Heißenbergs (TSV Rantrum) reichte nicht mehr, um dem Spiel die Wende zu geben. – Foto: Ismail Yesilyurt