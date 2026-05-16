Veritas zieht mit Dreier an Delay Sports vorbei

In der Bezirksliga Staffel 2 ruht der Ball für Spitzenreiter Delay Sports Berlin an diesem Wochenende noch. Dadurch bekommt die Konkurrenz die Chance, im Aufstiegskampf vorzulegen und Druck aufzubauen. Besonders SFC Veritas 96 und FC Stern Marienfelde 1912 II stehen im Fokus. Im Tabellenkeller kämpfen gleichzeitig mehrere Teams ums sportliche Überleben und um wichtige Punkte gegen den drohenden Abstieg in die Kreisliga.
Der VfB will Platz vier festigen und trifft auf einen Berliner TSC, der sich mit zuletzt wichtigen Punkten neue Hoffnung im Abstiegskampf verschafft. Der Favorit kommt dennoch aus Berlin 1911, das defensiv zu den stabileren Teams der Liga gehört.
Lübars will den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten und zuhause zurück in die Erfolgsspur finden. Wittenau benötigt dagegen jeden Punkt, um nicht noch tiefer in den Abstiegssog zu geraten. Die Gastgeber gehen leicht favorisiert in die Partie.
Das Nachholspiel steigt erst später, doch die Ausgangslage scheint eindeutig. Delay stellt die mit Abstand stärkste Offensive und Defensive der Liga und geht gegen den abstiegsbedrohten Traber FC als haushoher Favorit in die Partie.
Bosna spielt eine stabile Saison im oberen Tabellenbereich und will zuhause nachlegen. Sparta hat sich zuletzt etwas Luft verschafft, braucht aber weiter Punkte für den Klassenerhalt. Die Gastgeber bringen mehr Konstanz mit.
Neukölln trifft auf das abgeschlagene Schlusslicht und geht als klarer Favorit ins Heimspiel. Stern Britz kassiert bereits über 100 Gegentreffer und kämpft nur noch um Schadensbegrenzung. Alles spricht für die Gastgeber.
Stern Marienfelde bleibt im Aufstiegsrennen und darf sich gegen Wilhelmsruh keinen Ausrutscher erlauben. Die Gäste stehen mitten im Tabellenkeller und reisen mit defensiven Problemen an. Stern geht mit klaren Vorteilen in die Begegnung.
Heinersdorf steht weiter tief unten drin und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Grünau reist dagegen mit zuletzt ordentlichen Ergebnissen an und möchte sich endgültig im gesicherten Mittelfeld festsetzen. Für Heinersdorf zählt fast nur ein Sieg.
Veritas bekommt die große Chance, zumindest vorübergehend mit Delay gleichzuziehen beziehungsweise Druck auf den Spitzenreiter auszuüben. Charlottenburg steckt dagegen mitten im Abstiegskampf und benötigt dringend Punkte. Trotz der klaren Rollenverteilung darf Veritas den Gegner nicht unterschätzen.
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