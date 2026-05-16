Veritas zieht mit Dreier an Delay Sports vorbei

Basti Ghasemi von Veritas in Aktion gegen Delay Sports – Foto: Olaf Kapell

In der Bezirksliga Staffel 2 ruht der Ball für Spitzenreiter Delay Sports Berlin an diesem Wochenende noch. Dadurch bekommt die Konkurrenz die Chance, im Aufstiegskampf vorzulegen und Druck aufzubauen. Besonders SFC Veritas 96 und FC Stern Marienfelde 1912 II stehen im Fokus. Im Tabellenkeller kämpfen gleichzeitig mehrere Teams ums sportliche Überleben und um wichtige Punkte gegen den drohenden Abstieg in die Kreisliga.

Morgen, 16:00 Uhr VfB Berlin 1911 VfB Berlin Berliner TSC Berliner TSC 16:00 PUSH

Der VfB will Platz vier festigen und trifft auf einen Berliner TSC, der sich mit zuletzt wichtigen Punkten neue Hoffnung im Abstiegskampf verschafft. Der Favorit kommt dennoch aus Berlin 1911, das defensiv zu den stabileren Teams der Liga gehört.

Lübars will den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten und zuhause zurück in die Erfolgsspur finden. Wittenau benötigt dagegen jeden Punkt, um nicht noch tiefer in den Abstiegssog zu geraten. Die Gastgeber gehen leicht favorisiert in die Partie.

Das Nachholspiel steigt erst später, doch die Ausgangslage scheint eindeutig. Delay stellt die mit Abstand stärkste Offensive und Defensive der Liga und geht gegen den abstiegsbedrohten Traber FC als haushoher Favorit in die Partie.

Morgen, 12:15 Uhr SV Bosna Berlin 94 SV Bosna SV Sparta Lichtenberg SV Sparta II 12:15 PUSH

Bosna spielt eine stabile Saison im oberen Tabellenbereich und will zuhause nachlegen. Sparta hat sich zuletzt etwas Luft verschafft, braucht aber weiter Punkte für den Klassenerhalt. Die Gastgeber bringen mehr Konstanz mit.

Morgen, 13:00 Uhr BSV GW Neukölln 1950 GW Neukölln SV Stern Britz 1889 Stern Britz 13:00 PUSH

Neukölln trifft auf das abgeschlagene Schlusslicht und geht als klarer Favorit ins Heimspiel. Stern Britz kassiert bereits über 100 Gegentreffer und kämpft nur noch um Schadensbegrenzung. Alles spricht für die Gastgeber.

Morgen, 14:00 Uhr FC Stern Marienfelde 1912 Marienfelde II FC Concordia Wilhelmsruh 1895 Wilhelmsruh 14:00 PUSH

Stern Marienfelde bleibt im Aufstiegsrennen und darf sich gegen Wilhelmsruh keinen Ausrutscher erlauben. Die Gäste stehen mitten im Tabellenkeller und reisen mit defensiven Problemen an. Stern geht mit klaren Vorteilen in die Begegnung.

Morgen, 12:45 Uhr BSV Heinersdorf Heinersdorf Grünauer BC 1917 Grünauer BC 12:45 PUSH

Heinersdorf steht weiter tief unten drin und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Grünau reist dagegen mit zuletzt ordentlichen Ergebnissen an und möchte sich endgültig im gesicherten Mittelfeld festsetzen. Für Heinersdorf zählt fast nur ein Sieg.