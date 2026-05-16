 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

Veritas zieht mit Dreier an Delay Sports vorbei

Der 26.Spieltag der Bezirksliga-Staffel 2 in der Vorschau

von far · Heute, 13:36 Uhr · 0 Leser
Basti Ghasemi von Veritas in Aktion gegen Delay Sports
Basti Ghasemi von Veritas in Aktion gegen Delay Sports – Foto: Olaf Kapell

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BZL Berlin-Staffel 2
Stern Britz
Wittenau
Lübars
Grünauer BC

In der Bezirksliga Staffel 2 ruht der Ball für Spitzenreiter Delay Sports Berlin an diesem Wochenende noch. Dadurch bekommt die Konkurrenz die Chance, im Aufstiegskampf vorzulegen und Druck aufzubauen. Besonders SFC Veritas 96 und FC Stern Marienfelde 1912 II stehen im Fokus. Im Tabellenkeller kämpfen gleichzeitig mehrere Teams ums sportliche Überleben und um wichtige Punkte gegen den drohenden Abstieg in die Kreisliga.

Morgen, 16:00 Uhr
VfB Berlin 1911
VfB Berlin 1911VfB Berlin
Berliner TSC
Berliner TSCBerliner TSC
16:00

Der VfB will Platz vier festigen und trifft auf einen Berliner TSC, der sich mit zuletzt wichtigen Punkten neue Hoffnung im Abstiegskampf verschafft. Der Favorit kommt dennoch aus Berlin 1911, das defensiv zu den stabileren Teams der Liga gehört.

Morgen, 12:00 Uhr
1. FC Lübars 1962
1. FC Lübars 1962Lübars
Wittenauer SC Concordia
Wittenauer SC ConcordiaWittenau
12:00

Lübars will den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten und zuhause zurück in die Erfolgsspur finden. Wittenau benötigt dagegen jeden Punkt, um nicht noch tiefer in den Abstiegssog zu geraten. Die Gastgeber gehen leicht favorisiert in die Partie.

Di., 26.05.2026, 19:30 Uhr
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports
1. Traber FC Mariendorf
1. Traber FC Mariendorf1.Traber FCM
19:30live

Das Nachholspiel steigt erst später, doch die Ausgangslage scheint eindeutig. Delay stellt die mit Abstand stärkste Offensive und Defensive der Liga und geht gegen den abstiegsbedrohten Traber FC als haushoher Favorit in die Partie.

Morgen, 12:15 Uhr
SV Bosna Berlin 94
SV Bosna Berlin 94SV Bosna
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta II
12:15

Bosna spielt eine stabile Saison im oberen Tabellenbereich und will zuhause nachlegen. Sparta hat sich zuletzt etwas Luft verschafft, braucht aber weiter Punkte für den Klassenerhalt. Die Gastgeber bringen mehr Konstanz mit.

Morgen, 13:00 Uhr
BSV GW Neukölln 1950
BSV GW Neukölln 1950GW Neukölln
SV Stern Britz 1889
SV Stern Britz 1889Stern Britz
13:00

Neukölln trifft auf das abgeschlagene Schlusslicht und geht als klarer Favorit ins Heimspiel. Stern Britz kassiert bereits über 100 Gegentreffer und kämpft nur noch um Schadensbegrenzung. Alles spricht für die Gastgeber.

Morgen, 14:00 Uhr
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde II
FC Concordia Wilhelmsruh 1895
FC Concordia Wilhelmsruh 1895Wilhelmsruh
14:00

Stern Marienfelde bleibt im Aufstiegsrennen und darf sich gegen Wilhelmsruh keinen Ausrutscher erlauben. Die Gäste stehen mitten im Tabellenkeller und reisen mit defensiven Problemen an. Stern geht mit klaren Vorteilen in die Begegnung.

Morgen, 12:45 Uhr
BSV Heinersdorf
BSV HeinersdorfHeinersdorf
Grünauer BC 1917
Grünauer BC 1917Grünauer BC
12:45

Heinersdorf steht weiter tief unten drin und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Grünau reist dagegen mit zuletzt ordentlichen Ergebnissen an und möchte sich endgültig im gesicherten Mittelfeld festsetzen. Für Heinersdorf zählt fast nur ein Sieg.

Morgen, 12:00 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott. II
SFC Veritas 96
SFC Veritas 96SFCV 96
12:00

Veritas bekommt die große Chance, zumindest vorübergehend mit Delay gleichzuziehen beziehungsweise Druck auf den Spitzenreiter auszuüben. Charlottenburg steckt dagegen mitten im Abstiegskampf und benötigt dringend Punkte. Trotz der klaren Rollenverteilung darf Veritas den Gegner nicht unterschätzen.

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