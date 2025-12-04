Veritas überholt Delay Sports - Erster Dreier für Stern Britz

Nach dem Remis von Delay Sports in Grünau am Dienstag nutzt der Spandauer FC Veritas seine Chance und springt mit einem klaren Auswärtssieg bei Sparta Lichtenberg II auf Rang zwei der Bezirksliga-Staffel 2. Traber Mariendorf kassiert gegen Wittenau einen späten Ausgleich, während Stern Britz mit dem Erfolg in Heinersdorf die ersten drei Punkte der Saison einfährt und im Tabellenkeller wieder Anschluss findet.
In Grünau deutet , aufgrund der Tabellenkonstellation, alles auf einen Pflichtsieg von Delay Sports hin. Nach überraschender torloser erster Halbzeit gehen die Gäste im letzten Drittel der Partie durch Alexander Letz (zweites Saisontor) in Führung und scheinen den Auswärtserfolg einzufahren. Kurz vor Schluss meldet sich der Grünauer BC jedoch noch einmal zurück: Lucian Grabowski (Saisontor sieben) trifft in der Nachspielzeit zum 1:1-Ausgleich. Das Kellerkind holt damit einen überraschenden Punkt gegen den Aufstiegsanwärter. Für Delay Sports ist das Remis im Titelrennen ein Rückschlag. Der Rückstand auf Tabellenführer Stern Marienfelde II fast bestehen, gleichzeitig rücken Veritas, GW Neukölln, Bosna und der VfB Berlin 1911 noch enger zusammen. Grünau bleibt zwar im Tabellenkeller, setzt mit dem späten Ausgleichstreffer aber ein Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt. Und wie!
Der VfB Berlin 1911 gerät im Heimspiel gegen den SV Bosna Berlin zunächst in Rückstand. Mitte der ersten Hälfte bringt Hamzic die Gäste in Führung, mit diesem 0:1 geht es auch in die Pause. Nach dem Seitenwechsel dreht der VfB die Partie innerhalb kurzer Zeit: Zuerst gleicht Walter aus, kurz darauf stellt Devakov auf 2:1 für die Gastgeber. Bosna läuft nun hinterher und kassiert in der Schlussphase durch Klaucke den Treffer zum 3:1-Endstand. In der Tabelle ziehen die Berliner damit nach Punkten mit Delay Sports und Bosna gleich und stehen nun – wie auch die Konkurrenz aus Neukölln – dicht hinter Spitzenreiter Stern Marienfelde II.
In Heinersdorf entwickelt sich ein torreiches Spiel. Zunächst bringt Gierke den BSV früh mit 1:0 in Führung. Der Vorsprung hält jedoch nicht lange: Schneider gleicht kurz darauf zum 1:1 aus und dreht noch vor der Pause mit seinem zweiten Treffer die Partie zum 1:2 aus Heinersdorfer Sicht. Kurz nach dem Seitenwechsel meldet sich der Gastgeber zurück. Schempf sorgt für das 2:2 und stellt wieder Gleichstand her. Doch Stern Britz bleibt effizient. In der zweiten Halbzeit schießt zunächst Hirik die Gäste erneut in Front, ehe Alem in der Schlussphase den 2:4-Endstand herstellt. Der SV Stern Britz feiert damit seinen ersten Saisonsieg und erhöht sein Punktekonto von einem auf nun 4 Zähler – im Tabellenkeller rückt das Schlusslicht damit an Concordia Wilhelmsruh heran. Heinersdorf bleibt bei 14 Punkten stehen und hängt weiterhin im hinteren Mittelfeld der Bezirksliga-Staffel 2 fest.
In Mariendorf bleibt die erste Halbzeit torlos. Kurz nach Wiederbeginn geht der 1. Traber FC dann in Führung: Abdallah trifft zum 1:0 und bringt die Gastgeber in eine gute Ausgangsposition. Wittenau erhöht in der Folge den Druck, kommt aber lange Zeit nicht zum Ausgleich. Erst in der Nachspielzeit gelingt Rokstein der späte Treffer zum 1:1. Kurz darauf ist Schluss. Traber Mariendorf verpasst damit einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf und steht nun bei 7 Punkten weiter auf einem direkten Abstiegsplatz. Wittenauer SC Concordia verbessert sein Konto auf 17 Zähler und behauptet seinen Platz im gesicherten Mittelfeld.
Veritas geht im ersten Durchgang nach gut einer Viertelstunde in Führung, als Özkan das 0:1 erzielt. Wenig später legt Uslucan den zweiten Treffer nach und stellt noch vor der Pause auf 0:2 – mit diesem Ergebnis geht es in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel bleibt Veritas spielbestimmend. Özkan erhöht in der Mitte der zweiten Hälfte mit seinem zweiten Tor des Abends auf 0:3. In der Schlussphase schrauben Aydin und Zimmer das Ergebnis weiter nach oben und sorgen für den klaren 0:5-Endstand. Durch den Auswärtssieg kommt der Spandauer FC Veritas nun auf 30 Punkte und setzt sich in der Tabelle der Bezirksliga-Staffel 2 auf den zweiten Platz, direkt hinter Spitzenreiter Stern Marienfelde II. Sparta Lichtenberg II bleibt mit 13 Punkten im unteren Mittelfeld hängen.
