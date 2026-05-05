Veritas: „Für uns eine klare Wettbewerbs-Verzerrung"

Ein turbulenter 25. Spieltag in der Bezirksliga Staffel 2 sorgt für klare Verhältnisse im Aufstiegskampf und neue Brisanz im Tabellenkeller. Während Delay Sports Berlin und Spandauer FC Veritas vorne marschieren, überschattet ein Nichtantritt das Geschehen. Klar ist: Die ersten beiden steigen auf, drei Teams müssen runter – und jedes Tor kann entscheidend sein
Sparta Lichtenberg II dominiert in Mariendorf. Wissam Dakhil und Habil Aslan sorgen früh für klare Verhältnisse. Philippe Buschmann trifft mehrfach, Luca Lescano und Ahmed Usman Hussain bauen die Führung weiter aus. Tolga Özcelik gelingt nur der Ehrentreffer für Mariendorf.
Wittenauer SC Concordia und GW Neukölln teilen sich die Punkte. Oliver Bärenfeldt bringt Neukölln in Führung, ehe Matti Liebermann im zweiten Durchgang ausgleicht.
Spandauer FC Veritas kommt kampflos zu drei Punkten, da Concordia Wilhelmsruh kurzfristig absagt. Laut Veritas Vorstand Mehmet Aydin geht die E-Mail erst am Samstagabend ein. Die Partie wird mit 2:0 gewertet für Veritas vom BFV Staffelleiter. Doch Freude kommt nicht auf. Vorstand Mehmet Aydin spricht von klarer Wettbewerbsverzerrung. Zwar gehen die Punkte nach Spandau, doch mögliche Tore fehlen im engen Aufstiegsrennen. Zudem sieht der Klub auch direkte Konkurrenten im Abstiegskampf benachteiligt, da das Torverhältnis entscheidend werden kann.
Grünauer BC gewinnt deutlich bei Charlottenburg II. Tim Mittermüller und Jens Schnabel drehen die frühe Führung der Gastgeber durch Berkay Adiyaman und Bereket Gebreselassie. Nach der Pause erhöhen Maurice Bonk mit zwei Treffern sowie Pascal Baum und Niclas Neuke klar.
VfB Berlin 1911 tut sich lange schwer in Lübars, bleibt aber geduldig. Erst spät bricht Paulo Meneses Venegas den Bann und sichert den knappen Auswärtssieg.
FC Stern Marienfelde II dreht das Spiel bei Bosna Berlin. Arouna Kankou bringt die Gastgeber in Führung, doch Max Leon Gerighausen gleicht aus. In der Schlussphase entscheidet Marc-Jérôme Schmidt die Partie für die Gäste.
Delay Sports Berlin setzt ein klares Statement im Aufstiegsrennen und überrollt Heinersdorf früh. Ali Wazneh eröffnet den Torreigen, Sidney Friede legt nach. Philipp Gierke erhöht, ehe Orhan Yildirim und Can Kilian Cakin weiter treffen. Nach der Pause schnürt Yildirim seinen Doppelpack, Friede legt ebenfalls nach. Pascal Brossmann trifft spät doppelt zum zweistelligen Endstand. Ein dominanter Auftritt des Tabellenführers.
Berliner TSC liefert sich ein wildes Duell mit Stern Britz. Leon Heydorn bringt den TSC in Führung, Dennis Pyplatz gleicht aus. Jorge Castro-Munoz stellt die Führung wieder her, ehe Denden Alem erneut egalisiert. Niklas Yilmaz trifft zum 3:2, Awad Alzamel antwortet postwendend. Kurz vor Schluss sorgt Heydorn mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung.
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