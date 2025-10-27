Veritas Einspruch: Delay Sports bangt um drei Punkte

Nach dem klaren 6:2-Auswärtssieg von Delay Sports bei Veritas in der Bezirksliga-Staffel 2 droht dem Team um Influencer Elias Nerlich Ärger am Grünen Tisch. Grund ist ein möglicher Wechselfehler, gegen den Veritas offiziell Einspruch eingelegt hat. Das bestätigt Veritas Präsident Erkan Bicen

Im offiziellen Spielbericht des Berliner Fußballverbands wird Tim Sulmer als Einwechselspieler geführt – er soll in der zweiten Halbzeit mit der Rückennummer 42 aufgelaufen sein. Doch laut Veritas-Präsident Erkan Bicen entspricht das nicht den Tatsachen. „Tim Sulmer ist aktuell verletzt und kann gar nicht spielen“, erklärte Bicen gegenüber FuPa Berlin. Stattdessen sei wohl Piet Kühn ins Spiel gekommen, der allerdings nicht auf dem Spielberichtsbogen vermerkt war. So Bicen weiter.

Damit stünde Delay Sports ein Regelverstoß ins Haus, der die Wertung des Spiels beeinflussen könnte. Veritas hat den Vorgang bereits beim Berliner Fußballverband angezeigt. Das zuständige Sportgericht wird nun prüfen, ob der Einspruch berechtigt ist und ob Veritas die drei Punkte nachträglich zugesprochen werden.

Für Delay Sports wäre das ein herber Rückschlag – sportlich überzeugend gewonnen, droht der Sieg nun am grünen Tisch verloren zu gehen.

___________________________________________________________________________________________________

Ihr Fehler habt gesehen ? Schreiben Sie uns über Social Media ( Facebook und Instagram ) oder per Mail an berlin@fupa.net Hier alles über die Bezirksliga-Staffel 2

___________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!