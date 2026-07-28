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Verhounig wechselt nach Kärnten: WAC sichert sich Salzburg-Talent
Phillip Verhounig wechselt vom FC Red Bull Salzburg zum Ligarivalen RZ Pellets WAC, wo er einen Vertrag über drei Jahre unterschreibt.
von FC Red Bull Salzburg · Heute, 10:56 Uhr · 0 Leser
Der Kärntner Angreifer spielt fortan für den Wolfsberger AC – Foto: FC Red Bull Salzburg
Der 20-jährige Kärntner spielte seit Anfang 2020 in Salzburg. Hier kam er über die Jahre in der Red Bull Akademie (U15, U16 und U18 mit vier Titeln), in der Salzburger UEFA Youth League-Truppe (11 Spiele mit 9 Toren; Torschützenkönig 2024/25) sowie beim FC Liefering (63 Partien mit 23 Treffern) zum Einsatz.
Der FC Red Bull Salzburg wünscht Phillip Verhounig auf seinem weiteren Karriereweg alles Gute und viel Erfolg!