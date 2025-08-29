Verhilft das blinde Verständnis der Niebauers Garching weiterhin zum Sieg?

Am Freitagabend empfängt der VfR Garching den Tabellenletzten FC Fatih Ingolstadt. – Foto: Simone Orth

Mit drei Siegen in Folge ist der VfR Garching in der Bezirksliga angekommen. Auf dem Weg zu Sieg vier kann man sich nur selbst aus der Bahn werfen.

Diesen Freitag (19.30 Uhr, Sportplatz an der Schleißheimer Straße) empfangen die Garchinger den Tabellenletzten FC Fatih Ingolstadt. Der Gegner hat bislang alle seine sechs Spiele verloren und sich dabei satte 22 Gegentore gefangen. Diese Bilanz müssen die Garchinger ein Stück weit ausblenden, weil man sonst das Schlusslicht unterschätzen könnte. „Bis zu der Heimniederlage gegen Kammerberg haben wir versucht, uns auf den Gegner einzustellen. Ab da haben wir nur noch auf uns selbst geschaut und das funktioniert gut“, sagt der Garchinger Trainer Mike Niebauer. So geht man auch die Pflichtaufgabe gegen den noch punktlosen Letzten an.

Die Brüder Niebauer dürften auch heute wieder zusammen auf dem Feld auflaufen Garchings Fans waren vergangenen Sonntag verzückt, als die beiden Clublegenden Dennis und Mike Niebauer zusammen auf dem Platz standen und wie einst in der Regionalliga den Unterschied ausmachten. Mike Niebauer hatte auch richtig Spaß bei dem Wechselspiel der beiden im zentralen Mittelfeld: „Wir wissen beide, was wir zu tun haben. Unser Zusammenspiel war etwas, das wir lange vermisst haben.“ Heute dürften die beiden auch privat eng verbandelten Brüder gemeinsam auflaufen.