Verhängnisvolle Gewitterpause: Team vom Starnberger See verliert deutlich gegen Tabellenzweiten

Fußball Herren A-Klasse Gruppe 5 Zugspitze 2025/26 19. Spieltag, FC Seeshaupt gegen TSV Perchting-Hadorf, 20260419,Zweikampf,2026-04-19 in Seeshaupt (Sportplatz Seeshaupt, Platz 1, Bahnhofstr. 12), Denis SULZMANN (FC Seeshaupt 17), Luca WALDENMEIER (TSV Perchting-Hadorf 21)Copyright: WolfgangxLindner www.foto-lindner.de – Foto: Wolfgang Johann Lindner/www.fo

Der FC Seeshaupt startete furios ins Spiel. Doch nach der Gewitterunterbrechung lief nur noch wenig zusammen; es gab gegen Perchting vier Gegentore.

Da war die Enttäuschung über die Niederlage. Da waren einige Momente, bei denen die Emotionen zwischen beiden Teams hochgekocht waren. Doch als der Schlusspfiff ertönt war, spielte das für Mario Luna Garcia alles keine Rolle. Der Spielertrainer des FC Seeshaupt ging schnurstracks in Richtung der Gäste vom TSV Perchting-Hadorf, um mit dessen Trainer und Kickern Handshakes auszutauschen.

Das Ergebnis dieses Duells in der A-Klasse 5 war bitter für die Gastgeber. Mit 0:4 unterlagen die Seeshaupter dem Tabellenzweiten. Für das Team vom Starnberger See war es – nach dem denkwürdigen 5:8 beim MTV Berg II – die zweite Niederlage in Folge. Dabei waren die Seeshaupter, auf Platz acht rangierend, recht gut ins Spieljahr 2026 gestartet. Ein Sieg (3:1 gegen Hungerbach II) und zwei Unentschieden (1:1 gegen Haunshofen, 2:2 gegen Tutzing) standen zu Buche.

„Unter der Woche ist es derzeit schwierig“, sagt Garcia. Mehrere Spieler wohnen des Studiums wegen in München, hinzu kommen Ausfälle durch Verletzung und Urlaub. Das Training findet daher in eher kleinem Rahmen statt. Für die kommende Saison „brauchen wir mehr Leute“, betont der Trainer. Von seinen Schützlingen ist der 37-jährige Garcia, der früher im Raum Stuttgart höherklassig gespielt hat, aber überzeugt. „Wir könnten ein paar Plätze weiter vorn stehen.“

Sicherlich wäre die Partie gegen Perchting auch anders gelaufen, hätten die Seeshaupter ihren furiosen Start auch mit Toren veredelt. Nach einer Hereingabe von Andreas Albrecht traf Titus Flügel ins Tor (2.). Der Schiedsrichter verweigerte dem Treffer aber die Anerkennung. Ob’s tatsächlich Abseits war? „Ich habe es nicht gesehen“, sagte Garcia. Er hatte den Ball geschickt passieren lassen und stand mit dem Rücken zu Flügel. Für die Schiedsrichter, in den unteren Klassen ohne Assistenten an der Seite, „ist es immer schwierig“, so Garcia. Gleich nach dem Abseitstor tauchte Vincent Meister frei vor dem Perchtinger Kasten auf, schoss aber vorbei (3.). Statt einer Führung also nur ein 0:0 – und danach ging es, wegen eines Gewitters, für eine Viertelstunde in die Kabinen.

Nach dem Wiederbeginn war Seeshaupt wie verwandelt – allerdings in negativem Sinne. Nurmehr wenig lief zusammen. Perchting kam per Foulelfmeter zum 1:0 (10.) und mit einer Direktabnahme zum 2:0 (24.). Vorausgegangen waren jeweils ungeschickte Aktionen des FC. „Fehler werden eben bestraft“, so Garcia. Die beste Chance auf ein Tor hatte Flügel, der nach Querpass von Denis Sulzmann freistehend scheiterte (43.). Ansonsten setzten offensiv die Perchtinger Akzente. Sie kamen noch zum 3:0 (71.) und, wiederum per Strafstoß, zum 4:0 (90.+1).