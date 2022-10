– Foto: Andreas Zobe

Verhängnisvolle Fehlerkette beim MCH Futsal-Club Futsal-Bundesliga: Der MCH Futsal Club hat gegen Jahn Regensburg alle Trümpfe in der Hand, vergibt sie aber auf unerklärliche Weise. So steht am Ende ein 3:4.

„Man fasst es nicht.“ „Man muss nachdenken, was man tut.“ Diese Sätze prägte Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre Hansi Kraus in seiner Paraderolle als Pepe Nietnagel in der Filmreihe die Lümmel von der ersten Bank. Beide Sätze könnte aber auch MCH-Trainer Cleverson Pelc exakt so sagen. Im Heimspiel gegen Jahn Regensburg war sein Team über weite Strecken das bessere, am Ende stand jedoch eine 3:4 (0:2)-Niederlage.

„Wir bekommen Gegentore, die sind einfach unglaublich“, ärgerte sich Pelc und spielte damit auf vorangegangene, individuelle Fehler seiner Mannschaft an. „Unfassbar, was wir teilweise für Ballverluste haben.“ Einfache Abspielfehler, zu wenig Selbstvertrauen in Zweikämpfen und zu oft die falsche Entscheidung. Dazu die anhaltende Schwäche im Abschluss. „Ich verstehe nicht, warum wir in manchen Situationen nicht einfach mal auf das Tor schießen“, gab Pelc zu. Damit hatte der Coach durchaus Recht, denn aussichtsreiche Schusspositionen ließ der MCH gern verstreichen, um wieder und wieder hintenrum zu spielen. Aber es war auch nicht alles schlecht gegen Regensburg. Im Gegenteil.

Gerade in den ersten zehn Minuten waren die Süd-Bielefelder das klar spielbestimmende Team. Aktiv, präsent und wach. Kapitän Aytürk Gecim zog von halblinks ab und traf nur den Pfosten (3.), Leon Morina scheiterte am Regensburger Torhüter (10.). Nicht zu fassen.

Und dann kam Regensburg vor das MCH-Tor, es gab ein wildes Gestochere, und Alexander Günter schaffte es irgendwie, den Ball gegen sechs MCH-Beine über die Linie zu drücken – 0:1 (13.). Damit waren die Gäste zurück im Spiel und hatten plötzlich mehr Selbstvertrauen. Beim MCH schwand es, was zur Folge hatte, dass Regensburg erneut traf (18.). Die Bielefelder gingen mit hängenden Köpfen in die Kabine und kamen mit erhobenen zur zweiten Halbzeit wieder heraus.