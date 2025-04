Vergolgerduell in Krauchenwies, Derby in Schemmerhofen

Morgen, 15:00 Uhr SV Sulmetingen Sulmetingen FV Bad Schussenried Schussenried 15:00 PUSH

Der SV Sulmetingen befindet sich mit zehn Punkten auf dem sechsten Platz und kassierte zuletzt drei Niederlagen in Serie. Gegen den Tabellenführer FV Bad Schussenried, der nach acht Spielen bereits 22 Tore erzielt hat, wartet nun eine besonders anspruchsvolle Aufgabe. Die Gäste wollen mit einem weiteren Sieg ihre Aufstiegschancen festigen und die Konkurrenz aus Ringschnait und Krauchenwies auf Distanz halten.

Beide Mannschaften zählen zum erweiterten Favoritenkreis im Aufstiegskampf. Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen rangiert mit 16 Punkten auf Platz drei und will nach der knappen Niederlage in Ringschnait zurück in die Spur finden. Der SV Sigmaringen steht mit 14 Punkten nur zwei Zähler dahinter und reist mit dem Rückenwind eines 2:0-Siegs gegen Sulmetingen an.



Für die SGM Ummendorf/Fischbach bietet sich im Heimspiel gegen den sieglosen Tabellenletzten SV Uttenweiler die große Chance, sich mit einem Dreier weiter nach vorne zu arbeiten. Die Gastgeber stehen derzeit bei zwölf Punkten und konnten zuletzt einen 2:1-Auswärtssieg in Steinhausen holen. Uttenweiler wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg und hat bei bislang nur drei erzielten Treffern die schwächste Offensive der Liga.









Abstiegsrunde



Der SV Schemmerhofen liegt mit zwölf Punkten im unteren Drittel der Tabelle und trifft im Derby auf die SG Warthausen / Birkenhard, die mit 16 Zählern auf Platz vier steht. Während die Hausherren nach der knappen Niederlage in Kirchberg Wiedergutmachung betreiben wollen, reisen die Gäste mit Rückenwind aus dem 2:1-Sieg gegen Türkspor Biberach an. Ein Heimsieg würde Schemmerhofen näher an einen Nichtabstiegsplatz bringen.

Für den Tabellenletzten SV Baustetten ist das Heimspiel gegen den souveränen Spitzenreiter TSV Kirchberg/Iller eine schwere Aufgaben. Die Gastgeber stehen bei lediglich sieben Punkten, während Kirchberg mit 26 Zählern klar auf Kurs Klassenerhalt ist. Jedoch holte der SV Baustetten aus den letzten drei Spielen sieben Punkten.

Der SV Burgrieden hat nach der Niederlage in Altshausen 14 Punkte auf dem Konto und empfängt mit der SG Ertingen / Binzwangen ein Team aus der erweiterten Spitzengruppe. Die Gäste belegen mit 17 Punkten den dritten Platz und könnten mit einem Auswärtssieg Druck auf die vorderen Ränge ausüben. Burgrieden hingegen braucht die Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Die SF Hundersingen behaupten mit 19 Punkten den zweiten Platz und wollen mit einem Heimsieg gegen die SG Muttensweiler/ Hochdorf ihre Position festigen. Die Gäste hatten zuletzt spielfrei und stehen mit 13 Zählern auf Platz acht. Davor holte die SGM ein Unenschieden und einen Sieg.

Morgen, 17:00 Uhr Türkspor Biberach Türkspor Sportfreunde Schwendi SF Schwendi 17:00



Zum Abschluss des Spieltags empfängt Türkspor Biberach die Sportfreunde Schwendi. Die Gastgeber haben bislang 15 Punkte gesammelt und belegt Rang fünf, Schwendi liegt mit zwölf Zählern auf dem 10. Platz. Türkspor möchte nach zwei Niederlagen in Folge wieder ein Erfolgserlebnis feiern, Schwendi verlor zuletzt nur knapp mit 2:1 gegen den Tabellenzweiten.





Die SGM Blönried/Ebersbach belegt mit neun Punkten Rang sieben und trifft im Heimspiel auf den SV Steinhausen an der Rottum. Die Gäste stehen mit fünf Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz und benötigen dringend ein Erfolgserlebnis, um den Anschluss nicht zu verlieren.---