Vergolden Raigering, Nabburg und Etzenricht den Traumstart?

Kann der top gestartete Aufsteiger SV Raigering mit Trainer Martin Kratzer (rechts im blauen Shirt) in Ursulapoppenricht nachlegen? – Foto: Josef Trummer

Ein Blick auf das Tableau der Bezirksliga Nord offenbart vor dem 3. Spieltag Überraschendes. Mit dem SV Raigering und dem TV Nabburg stehen zwei Aufsteiger ganz vorne. Landesliga-Absteiger SV Etzenricht komplettiert das Trio der verlustpunktfreien Mannschaften. Können Raigering (in Upo) und Nabburg (in Schlicht) auswärts ihren Traumstart fortsetzen? Auch Etzenricht muss die Koffer packen – und steht bei der SpVgg Pfreimd vor einer hohen Hürde. Ein weiteres Kracher-Duell steigt am Weidener Wasserwerk, wo die U23 der SpVgg SV den FC Wernberg empfängt. Am heutigen Freitagabend eröffnet das Heimspiel des noch punktlosen FC Weiden-Ost gegen Tännesberg dieses Spielwochenende.

Freitag







2:3 gegen Etzenricht, 2:6 gegen Wernberg: So hatte man sich beim FC Weiden-Ost (15., 0) den Saisonstart sicherlich nicht vorgestellt. Speziell die jüngste Auswärtsklatsche in Wernberg schmerzt, lagen die „Ostler“ doch bereits mit 2:0 in Führung. Die Dinge besser machen möchte die Siegert-Elf im heutigen Heimspiel gegen den TSV Tännesberg (7., 3). Man steht schon ein wenig unter Zugzwang. Die Gäste konnten sich zuletzt mit einem verdienten Dreier gegen Vohenstrauß für einen enormen Aufwand belohnen. „Das macht definitiv Lust auf mehr. Jetzt gilt es, den Schwung mitzunehmen und nächste Woche direkt die nächsten drei Punkte anzugreifen“, warf TSV-Trainer Ibrahim Devrilen anschließend seinen Blick schon auf die Aufgabe in Weiden.





Samstag





Morgen, 15:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden II FC Wernberg FC Wernberg 15:00 PUSH



Auch wenn es die aktuelle Tabellenkonstellation noch nicht so richtig hergibt: Unter dem Mantel eines Top-Spiels begegnen sich am Samstag die SpVgg SV Weiden II (12., 1) und der FC Wernberg (6., 3). Es treffen der Dritte und der Vierte der Vorsaison aufeinander. Bastian Lobingers Wernberger haben durch den jüngsten 6:2-Erfolg über Weiden-Ost Selbstvertrauen getankt, während die junge Weidener Mannschaft in Etzenricht eine unglückliche 0:2-Niederlage quittierte. „Mit der Leistung über 70 Minuten gegen Weiden-Ost können wir zufrieden sein. Am Ende haben wir verdient gewonnen und die ersten drei Punkte eingefahren. Am Samstag spielen wir endlich wieder im Stadion. Uns erwartet ein guter Gegner, der sich in der vergangenen Saison ähnlich wie wir in der Tabelle platziert hat. Um erneut erfolgreich zu sein, werden wir über die gesamten 90 Minuten eine Top-Leistung benötigen. Unser Ziel bleibt klar: Wir wollen die nächsten drei Punkte holen“, blickt Wernbergs Spielercoach Bastian Lobinger zurück und voraus.











Morgen, 16:00 Uhr SV Schwarzhofen Schwarzhofen SpVgg Vohenstrauß Vohenstrauß 16:00 PUSH



Trotz zweijähriger Abstinenz kennen sich beide Teams natürlich. Es waren stets intensive Duelle, bei denen der SV Schwarzhofen (5., 4) in den letzten vier Spielen immer als Gewinner vom Platz ging. „Ein zweiter Sieg zu Hause am Kaplanacker und wir könnten von einem geglücktem Saisonstart sprechen“, erklärt SVS-Trainer Adi Götz, dessen Team zuletzt 1:1-unentschieden in Ursulapoppenricht spielte. Die SpVgg Vohenstrauß (8., 3) konnte derweil in Tännesberg nicht überzeugen und ging leer aus. „Die Stärken des Gegners sind uns bekannt und bewusst. Einige Themen, die wir in der Trainingswoche klar analysiert und angesprochen haben, müssen wir gegenüber dem Upo-Spiel unbedingt besser machen. Dann bin ich guter Dinge, dass wir zu Hause punkten werden“, so Götz.





Morgen, 16:00 Uhr SV Inter Bergsteig Amberg Inter Amberg SV 08 Auerbach SV 08 Auerbach 16:00 PUSH



Zwei Niederlagen bei 0:6 Toren: Früh zeichnet sich ab, dass auf den SV Inter Bergsteig (16., 0) erneut eine schwierige Saison zukommen könnte. Die Amberger hatten es bisher mit zwei euphorisierten Aufsteigern zu tun. Ob das Vor- oder Nachteil war, sei mal dahingestellt. In jedem Fall pochen die Mannen von Trainer Markus Kipry auf den Turnaround, wenn sie mit dem SV 08 Auerbach (10., 3) einen weiteren Aufsteiger empfangen. Die Schwarz-Blauen haben am letzten Spieltag eine gute Reaktion auf die Auftaktpleite in Pfreimd gezeigt. Insbesondere eine stark verbesserte Defensivleistung war ausschlaggebend für den 2:0-Heimsieg gegen Schwarzenfeld. „Auf die gezeigte Leistung gilt es aufzubauen“, sagte SV-Coach Daniel Maier hinterher.







Angesprochene Schwarzenfelder (14., 0) haben die Niederlage in Auerbach offenbar nicht optimal verdaut. So musste sich der FC unter der Woche im Nachhol-Derby dem TV Nabburg geschlagen geben. Zu spät wachten die Gastgeber auf, um noch für eine Wende sorgen zu können. Mit den ersten 70 Minuten war Schwarzenfeld-Coach Mathias Meßmann überhaupt nicht einverstanden. Dementsprechend ist für Samstag eine klare Leistungssteigerung vonnöten. Zu Gast im Sportpark ist der SV Hahnbach (11., 2). Beim amtierenden Vizemeister stehen bislang zwei Unentschieden gegen Weiden II und Pfreimd zu Buche. Weder Fisch noch Fleisch, wie man so schön sagt. Nach dem mühevollen Weiterkommen im Kreispokal am Dienstag, soll nun der erste Liga-Dreier her.





Morgen, 17:45 Uhr SF Ursulapoppenricht Ursulapoppen SV Raigering SV Raigering 17:45 live PUSH



Einen Traumstart hat Aufsteiger SV Raigering (1., 6) hingelegt. Inter Amberg und Schlicht wurden jeweils mit 3:0 bezwungen. Damit gehen die „Panduren“ als Tabellenerster in den 3. Spieltag. Eine schöne Momentaufnahme, nicht mehr und nicht weniger. Dies stellt auch Martin Kratzer klar. Raigerings Übungsleiter erwartet in Ursulapoppenricht eine „erfahrene und clevere Mannschaft“ und setzt bei seiner Elf auf Unbekümmertheit, gepaart mit taktischer Disziplin. Indes haben die noch sieglosen Sportfreunde Upo (13., 1) personell nochmal nachgelegt.





Sonntag



Einen Traumstart hat Aufsteiger SV Raigering (1., 6) hingelegt. Inter Amberg und Schlicht wurden jeweils mit 3:0 bezwungen. Damit gehen die „Panduren“ als Tabellenerster in den 3. Spieltag. Eine schöne Momentaufnahme, nicht mehr und nicht weniger. Dies stellt auch Martin Kratzer klar. Raigerings Übungsleiter erwartet in Ursulapoppenricht eine „erfahrene und clevere Mannschaft“ und setzt bei seiner Elf auf Unbekümmertheit, gepaart mit taktischer Disziplin. Indes haben die noch sieglosen Sportfreunde Upo (13., 1) personell nochmal nachgelegt. In Person des Tschechen Viktor Sulc verstärkte sich Upo auf der Torwartposition . Frisches Selbstvertrauen dürfte der Scheler-Truppe der 5:1-Erfolg am Mittwoch im Kreispokal beim TuS Rosenberg gegeben haben. Am Kirwa-Wochenende sind die Blau-Weißen natürlich auf einen Heimsieg aus.Sonntag

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr SpVgg Pfreimd Pfreimd SV Etzenricht Etzenricht 15:00 PUSH



So richtig gefordert wird die SpVgg Pfreimd (4., 4) am Sonntagnachmittag. Der noch verlustpunktfreie Landesliga-Absteiger SV Etzenricht (3., 6) gibt seine Visitenkarte am Naab-Ufer ab. Hält Etzenricht seine weiße Weste, oder können die Hausherren diese erstmal beflecken? SpVgg-Trainer Michael Hartlich blickt dieser schweren Heimaufgabe so entgegen: „Nach einem intensiven Spiel in Hahnbach und einer verdienten Punkteteilung, wollen wir bei unserem nächsten Heimspiel genauso weitermachen. Wenn uns dies gelingt, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir weiterhin auf der Erfolgsspur bleiben. Mit Etzenricht erwartet uns natürlich die nächste hochkarätige Mannschaft, die wie Hahnbach ganz vorne in der Liga mitspielen wird. Wir freuen uns auf das Match und werden alles geben, um die Punkte einsammeln zu können.“ Die hohe Meinung vom Gegner teilt auch Etzenrichts Spielertrainer Andreas Wendl und erklärt realistisch: „Ganz sicher verfügt Pfreimd aktuell über eine sehr gute Mannschaft. Wir sind sehr glücklich, dass wir mit sechs Punkte gestartet sind, aber wissen auch einzuordnen, dass es beide Male auch anders hätte ausgehen können. In Pfreimd hängen die Trauben erfahrungsgemäß hoch, so dass wir auf jeden Fall auf allen Positionen eine top Leistung brauchen werden, um nicht leer auszugehen.“







Neben Raigering und Etzenricht komplettiert der TV Nabburg (2., 6) das Trio, das mit voller Punkteausbeute dasteht. Offenbar haben auch die Nabburger die Aufstiegseuphorie – 39 Jahre blieb man der Bezirksliga fern – gut in die neue Saison hinein transportieren können. Vier Tage nach dem 2:1-Derbysieg in Schwarzenfeld reist die Egeter-/Stoykov-Truppe am Sonntag zum 1. FC Schlicht (9., 3). Die Grün-Weißen sind angesichts der jüngsten 0:3-Pleite in Raigering auf Wiedergutmachungskurs. Es gilt, wieder ein anderes Gesicht zu zeigen und viele Dinge besser zu machen als beim enttäuschenden Auftritt zuletzt. Auf der Gegenseite versuchen die Gäste, ihre spielerische Leichtigkeit aus den ersten beiden Partien abermals auf den Platz bringen.