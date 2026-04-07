Vergebene Elfmeter, bittere Lektion

Es ist eine dieser Niederlagen, die sich nicht nur im Ergebnis, sondern vor allem im Gefühl festsetzen. Der VfV Borussia 06 Hildesheim verliert das Spitzenspiel beim SV Atlas Delmenhorst mit 0:3 – und hadert dabei vor allem mit sich selbst.
Vor 1.604 Zuschauern im Stadion Düsternort entwickelte sich zunächst eine Partie, die dem Anlass entsprechend lange auf Augenhöhe blieb. Beide Teams tasteten sich ab, suchten Sicherheit statt Risiko. Erst nach gut 20 Minuten kam Bewegung ins Spiel – und gleich mit Konsequenz: Lukas Bauer brachte die Gastgeber in Führung. Ein Treffer, der dem Tabellenführer die nötige Kontrolle verlieh und den Ton für den weiteren Verlauf setzte.
Hildesheim hingegen tat sich schwer, ins eigene Offensivspiel zu finden. Zu selten gelang es der Mannschaft von Ridha Kitar, Druck aufzubauen oder klare Abschlüsse zu kreieren. So blieb es bis zur Pause bei einer verdienten Führung für Delmenhorst.
Die große Chance zur Wende bot sich unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Nach einem Foul an Karsan Doski zeigte Schiedsrichter Jan Krummen auf den Punkt. Louis Malina trat an – und scheiterte an Damian Schobert. „Wenn Louis das Tor macht, haben wir das Momentum auf unserer Seite“, sagte Ridha Kitar später. „Dann hätten wir einen anderen Spielverlauf gehabt.“
Doch statt Aufbruch folgte der Bruch. Nur wenige Minuten später fälschte Tim Friedrich einen Schuss von Lukas Bauer unglücklich ins eigene Tor ab – 0:2. Ein Nackenschlag, von dem sich die Gäste nicht mehr erholten.
Dass Steffen Rohwedder noch das dritte Tor nachlegte und auch ein zweiter Strafstoß – diesmal durch Mahdi Biso – ungenutzt blieb, passte ins Bild eines Nachmittags, an dem vieles gegen die Hildesheimer lief. Der VfV ließ seine wenigen, aber entscheidenden Möglichkeiten liegen – Atlas nutzte seine konsequent.
Die Niederlage fällt am Ende deutlich aus, vielleicht etwas zu deutlich. Doch sie ist vor allem eine Lektion in Effizienz und Konsequenz im Topspiel. Für die Mannschaft von Ridha Kitar bleibt kaum Zeit zur Aufarbeitung: Schon in wenigen Tagen wartet mit dem Auswärtsspiel beim Heeslinger SC die nächste Prüfung im Rennen um die Spitze.
SV Atlas Delmenhorst – VfV Borussia 06 Hildesheim 3:0
SV Atlas Delmenhorst: Damian Schobert, Marlo Siech, Timon-Julian Widiker (79. Linus Urban), Dylan Burke, Lucas Bauer (71. Nico Poplawski), Alejo Sanchez Romero, Josip Tomic (59. Dinand Gijsen), Sven Lameyer, Tobias Fagerström (59. Steffen Rohwedder), Lamine Diop, Marco Stefandl (90. Ibrahim Temin) - Trainer: Key Riebau
VfV Borussia 06 Hildesheim: Lennart Schulze Kökelsum, Yannik Schulze, Mohammad Baghdadi, Niklas Rauch, Sean Redemann (67. Cenay Üzümcü), Nicolo Avellino, Karsan Doski (71. Mahdi Biso), Jo-Willem Tewes, Thomas Kellogg Case (60. Tim Friedrich), Fred Mc Mensah Quarshie (84. Carlos Christel), Louis Malina (67. Ilir Qela) - Trainer: Ridha Kitar
Schiedsrichter: Jan Krummen (Lingen) - Zuschauer: 1600
Tore: 1:0 Lucas Bauer (21.), 2:0 Tim Friedrich (64. Eigentor), 3:0 Steffen Rohwedder (75.)