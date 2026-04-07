Vergebene Elfmeter, bittere Lektion VfV Borussia 06 Hildesheim unterliegt klar beim Spitzenreiter – Chancen bleiben ungenutzt, Atlas eiskalt von red · Heute, 13:13 Uhr · 0 Leser

– Foto: Katja Pieper

Es ist eine dieser Niederlagen, die sich nicht nur im Ergebnis, sondern vor allem im Gefühl festsetzen. Der VfV Borussia 06 Hildesheim verliert das Spitzenspiel beim SV Atlas Delmenhorst mit 0:3 – und hadert dabei vor allem mit sich selbst.

Vor 1.604 Zuschauern im Stadion Düsternort entwickelte sich zunächst eine Partie, die dem Anlass entsprechend lange auf Augenhöhe blieb. Beide Teams tasteten sich ab, suchten Sicherheit statt Risiko. Erst nach gut 20 Minuten kam Bewegung ins Spiel – und gleich mit Konsequenz: Lukas Bauer brachte die Gastgeber in Führung. Ein Treffer, der dem Tabellenführer die nötige Kontrolle verlieh und den Ton für den weiteren Verlauf setzte. Hildesheim hingegen tat sich schwer, ins eigene Offensivspiel zu finden. Zu selten gelang es der Mannschaft von Ridha Kitar, Druck aufzubauen oder klare Abschlüsse zu kreieren. So blieb es bis zur Pause bei einer verdienten Führung für Delmenhorst.

Die große Chance zur Wende bot sich unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Nach einem Foul an Karsan Doski zeigte Schiedsrichter Jan Krummen auf den Punkt. Louis Malina trat an – und scheiterte an Damian Schobert. „Wenn Louis das Tor macht, haben wir das Momentum auf unserer Seite“, sagte Ridha Kitar später. „Dann hätten wir einen anderen Spielverlauf gehabt.“ Doch statt Aufbruch folgte der Bruch. Nur wenige Minuten später fälschte Tim Friedrich einen Schuss von Lukas Bauer unglücklich ins eigene Tor ab – 0:2. Ein Nackenschlag, von dem sich die Gäste nicht mehr erholten.