Vergangenheitsbewältigung mit Geduld bei der DJK Donaueschingen

Nein, so schwer hat er sich die Bezirksliga nicht vorgestellt. Christian Leda versucht erst gar nicht, Pech oder andere Unwägbarkeiten als Ausrede aus dem Hut zu zaubern. Zum einen liegt die unerwartete Schwere an dem personellen Aderlass. "Viele der goldenen Generation haben binnen zwei Jahren aufgehört", erzählt der DJK-Coach. Außerdem sei die Qualität der Konkurrenz schlicht und einfach enorm. "Diese Liga ist Wahnsinn, da kann der Letzte den Ersten schlagen. Ich habe bei jedem Team Positives gesehen, da ist kein Gegner darunter, den du unbedingt bezwingen musst." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.