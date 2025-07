„Vergangene Saison war Übergangsjahr“: SpVgg Kammerberg ruft Top-5 als Ziel aus

Am heutigen Freitagabend (19 Uhr) startet für die SpVgg Kammerberg die neue Bezirksliga-Saison – und das mit einem echten Härtetest: Zu Gast ist der FC Gerolfing, bei dem Ex-Nationalspieler Christian Träsch als spielender Trainer die Fäden zieht.

Für Kammerbergs Coach Victor Medeleanu ist klar: „Das wird nicht leicht. Aber wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, müssen wir – bei allem Respekt vor dem Gegner – gegen Mannschaften wie Gerolfing zuhause gewinnen.“

Das Ziel ist klar formuliert: Die Spielvereinigung will in dieser Spielzeit unter die Top-5 der Bezirksliga Nord. Nach einer Saison des Übergangs – mit personellem Umbruch und vielen Verletzungen – geht Medeleanu nun optimistisch in seine zweite Runde. „Die vergangene Saison war ein Übergangsjahr. Es gab schwierige Phasen, aber die Entwicklung hat gestimmt“, sagt der rumänische Ex-Profi.