Doch der Blick auf die jüngsten Ergebnisse relativiert die Ausgangslage. Beide Mannschaften gehen mit breiter Brust in die Partie: Hondelage setzte sich zuletzt deutlich mit 5:1 gegen Lauingen-Bornum durch, Schwicheldt überzeugte sogar mit einem 6:2-Auswärtssieg in Rautheim.

Wenn der Tabellenzehnte TSV Schwicheldt am Mittwochabend den fünftplatzierten MTV Hondelage 1909 empfängt, deutet die Tabelle zunächst auf eine eindeutige Kräfteverteilung hin. Während Hondelage mit 33 Punkten im oberen Drittel rangiert und den Anschluss an die Spitzengruppe halten will, kämpft Schwicheldt mit 24 Zählern weiterhin um Abstand zur Abstiegszone.

Die Gastgeber haben in den vergangenen Wochen wichtige Punkte gesammelt. Zehn Zähler aus den letzten fünf Spielen unterstreichen den Aufwärtstrend. Entsprechend selbstbewusst, aber realistisch, ordnet Trainer Benjamin Weiß die Aufgabe ein: „Wir spielen morgen gegen einen brettstarken Gegner, der vollkommen zurecht da oben steht.“

Gleichzeitig macht er deutlich, dass seine Mannschaft den Schwung nutzen will: „Wir wollen trotzdem unsere gute Form mitnehmen und gegen einen super Gegner weiter Punkte gegen den Abstieg sammeln.“

Hondelage im Verfolgerfeld gefordert

Für den MTV Hondelage geht es darum, den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht abreißen zu lassen. Der jüngste Sieg hat das Selbstvertrauen gestärkt, dennoch sieht Trainer Rafael Schindzielorz Herausforderungen auf sein Team zukommen – auch abseits des Gegners.

„Wir haben am Montag das erste Mal auf normalem Rasen trainiert. Seit September dauerhaft auf Kunstrasen. Es wird eine Umstellung sein und auch kräftemäßig sehr anspruchsvoll“, erklärte er vor der Partie.

Sportlich erwartet er eine unangenehme Aufgabe: „Schwicheldt verfügt über den besten Innenverteidiger der Liga und ist sehr schnell über die Außen. Da müssen wir die Seiten gut zustellen.“

Trotz der tabellarischen Unterschiede deutet vieles auf ein offenes Spiel hin. Schwicheldt bringt Form und Offensivdrang mit, Hondelage hingegen die konstantere Saisonleistung und höhere individuelle Qualität.

Entscheidend dürfte sein, welches Team seine Spielidee konsequenter auf den Platz bringt – und wer die Umstellung auf die Bedingungen besser verkraftet. Für beide Seiten geht es um wichtige Punkte: für Schwicheldt im Abstiegskampf, für Hondelage im Rennen um die oberen Plätze.