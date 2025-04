Verfrühtes Ostergeschenk für Espanol

Nach der Pause ging es weiter rund, wobei unsere Mannschaft trotz hohem Einsatz immer wieder mal „Aussetzer“ hatte und eroberte Bälle zu einfach wieder hergab. Es folgte eine Phase, in der wir eindeutig in Führung hätten gehen können, ja müssen. Zunächst verwandelte Vladyslav Tamach eine weite Freistoßflanke von Peter Lüttich per Kopf zum vermeintlichen 1:2, das der Schiri aber wegen angeblichem Abseits nicht gab, dann war Pascal Schorb nach einem perfekten Steilpaß frei durch, legte sich den Ball aber zu weit vor, so dass sich der Torhüter den Ball schnappen konnte. Zu allem Überfluß gelang den Platzherren im Anschluss an einen Eckball bei voll besetztem Strafraum das 2:1, als der Ball nicht resolut geklärt wurde, einen freien Mann erreichte und der humorlos einschob. Wieder so ein Ärgernis! Pascal Schorb gelang aber bald mit einem schönen Abschluss aus 16 Metern das 2:2. In der Endphase hatte unsere Mannschaft noch gute Angriffe über rechts und hätte da leicht den Siegtreffer machen können, jedoch verpasste Dmitro Hokera eine flache Hereingabe unmittelbar vor dem Tor, einige gute Bälle wurden nicht rechtzeitig abgespielt. Dafür machte Espanol nach einem Blitzpaß aus der Tiefe auf den schnellen Mittelstürmer, der unsere Abwehr erneut überraschte, frei durchlief und einnetzte, das siegbringende 3:2 und das in letzter Minute. Das ist natürlich Frust pur, wenn man sich trotz hohem Aufwand durch mangelnde Konsequenz vor beiden Toren um die Früchte seiner Arbeit bringt! Man muss an die Spieler appellieren, dieselben Fehler nicht mehr zu machen. Auf ein Neues! Aber bitte keine Geschenke mehr!

(Geschrieben von Reinhard Jaki)