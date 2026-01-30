Verfolgertreffen in Quettingen, Derby in Monheim

Radevormwald spielt gegen Quettingen. – Foto: Peter Teinovic

Nur ein Punkt fehlt dem Fünftplatzierten SC Ayyildiz Remscheid auf Tabellenführer SSV Bergisch Born II. Genau dazwischen hängen auch der TuS Quettingen und der SC Radevormwald, die nun zum Wiederauftakt aufeinander treffen.

In Gruppe 1 bekommt es der Zweitplatzierte 1. FC Monheim II mit dem Lokalrivalen Inter Monheim zu tun. Spitzenreiter VfB Marathon Remscheid gastiert bei Verfolger VfB Langenfeld.