 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Verfolgertreffen in Quettingen, Derby in Monheim

Kreisliga A Remscheid-Solingen: In beiden A-Ligen geht es im Aufstiegskampf noch besonders eng zu. Besonders in Gruppe 2 tritt sich ein Führungsquintett gegenseitig auf die Füße.

von Markus Becker · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Radevormwald spielt gegen Quettingen.
Radevormwald spielt gegen Quettingen. – Foto: Peter Teinovic

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A1 Rem-Sol
Kreisliga A2 Rem-Sol
Dabringh. TV
SC 08 R'wald
SC Ayyildiz

Nur ein Punkt fehlt dem Fünftplatzierten SC Ayyildiz Remscheid auf Tabellenführer SSV Bergisch Born II. Genau dazwischen hängen auch der TuS Quettingen und der SC Radevormwald, die nun zum Wiederauftakt aufeinander treffen.

In Gruppe 1 bekommt es der Zweitplatzierte 1. FC Monheim II mit dem Lokalrivalen Inter Monheim zu tun. Spitzenreiter VfB Marathon Remscheid gastiert bei Verfolger VfB Langenfeld.

______________

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1

>>> Hier geht es zum Spielplan der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1

>>> Folgt dem FuPa-WhatsApp-Kanal für Remscheid-Solingen

______________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1

Heute, 20:00 Uhr
TuRa Remscheid-Süd
TuRa Remscheid-SüdTuRa Rem-Süd
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf. II
20:00

So., 01.02.2026, 17:30 Uhr
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz
SSV Dhünn
SSV DhünnSSV Dhünn
17:30

So., 01.02.2026, 15:15 Uhr
TuS Quettingen
TuS QuettingenQuettingen
SC 08 Radevormwald
SC 08 RadevormwaldSC 08 R'wald
15:15live

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
Dabringhauser TV
Dabringhauser TVDabringh. TV
Genclerbirligi Opladen
Genclerbirligi OpladenGencler O.
15:00

So., 01.02.2026, 15:15 Uhr
SSV Lützenkirchen
SSV LützenkirchenLützenkir.
Hastener TV
Hastener TVHastener TV
15:15

So., 01.02.2026, 11:00 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born III
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg II
11:00

______________

>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts!

Das ist der nächste Spieltag

19. Spieltag
08.02.26 1. FC Monheim II - 1. FC Sport-Ring Solingen
08.02.26 SV Solingen 08/10 II - VfB 06 Langenfeld
08.02.26 HSV Langenfeld II - GSV Langenfeld
08.02.26 SC Germania Reusrath II - Inter Monheim
08.02.26 TSV Solingen II - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
08.02.26 Sportfreunde Baumberg II - SC Ayyildiz Remscheid II

______________

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2

>>> Hier geht es zum Spielplan der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2

>>> Folgt dem FuPa-WhatsApp-Kanal für Remscheid-Solingen

______________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
Inter Monheim
Inter MonheimInter Mon.
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim II
15:30

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz II
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf. II
15:00

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf.
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen II
15:30

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
VfB 06 Langenfeld
VfB 06 LangenfeldVfB Langenf.
VfB Marathon Remscheid
VfB Marathon RemscheidVfB Marathon
15:30live

So., 01.02.2026, 13:00 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 II
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath II
13:00

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
TS Struck
TS StruckTS Struck
Türkiyemspor Remscheid
Türkiyemspor RemscheidTürkiyemspor
15:00

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
SC Leichlingen
SC LeichlingenLeichlingen
BV Bergisch Neukirchen
BV Bergisch NeukirchenBV Bergisch
15:30

So., 01.02.2026, 12:30 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W II
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born II
12:30

_____________

So geht es weiter

19. Spieltag
08.02.26 SSV Bergisch Born II - TuRa Remscheid-Süd
08.02.26 Genclerbirligi Opladen - TG Hilgen
08.02.26 Türkiyemspor Remscheid - SSV Lützenkirchen
08.02.26 SC 08 Radevormwald - Dabringhauser TV
08.02.26 Hastener TV - SC Leichlingen
08.02.26 SSV Dhünn - TuS Quettingen
08.02.26 GSV Langenfeld II - SC Ayyildiz Remscheid
08.02.26 BV Bergisch Neukirchen - SV 09/35 Wermelskirchen II

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein