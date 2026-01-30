Verfolgertreffen in Quettingen, Derby in Monheim

Nur ein Punkt fehlt dem Fünftplatzierten SC Ayyildiz Remscheid auf Tabellenführer SSV Bergisch Born II. Genau dazwischen hängen auch der TuS Quettingen und der SC Radevormwald, die nun zum Wiederauftakt aufeinander treffen.
In Gruppe 1 bekommt es der Zweitplatzierte 1. FC Monheim II mit dem Lokalrivalen Inter Monheim zu tun. Spitzenreiter VfB Marathon Remscheid gastiert bei Verfolger VfB Langenfeld.
19. Spieltag
08.02.26 1. FC Monheim II - 1. FC Sport-Ring Solingen
08.02.26 SV Solingen 08/10 II - VfB 06 Langenfeld
08.02.26 HSV Langenfeld II - GSV Langenfeld
08.02.26 SC Germania Reusrath II - Inter Monheim
08.02.26 TSV Solingen II - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
08.02.26 Sportfreunde Baumberg II - SC Ayyildiz Remscheid II
08.02.26 SSV Bergisch Born II - TuRa Remscheid-Süd
08.02.26 Genclerbirligi Opladen - TG Hilgen
08.02.26 Türkiyemspor Remscheid - SSV Lützenkirchen
08.02.26 SC 08 Radevormwald - Dabringhauser TV
08.02.26 Hastener TV - SC Leichlingen
08.02.26 SSV Dhünn - TuS Quettingen
08.02.26 GSV Langenfeld II - SC Ayyildiz Remscheid
08.02.26 BV Bergisch Neukirchen - SV 09/35 Wermelskirchen II
