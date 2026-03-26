Verfolgerjagd, Kampf um den Klassenerhalt und ein Derby Brandenburgliga: Während Frankfurt den Anschluss halten will, verschärft sich die Lage im Tabellenkeller zusehends. von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rene Hofrichter

In der Brandenburgliga steht der 20. Spieltag bevor. Die aktuelle Tabellensituation verspricht sowohl im Kampf um die vorderen Plätze als auch in den unteren Regionen eine hohe sportliche Intensität. Während der Spitzenreiter aus Neuruppin pausiert, bietet sich für die Verfolger die Gelegenheit, Boden gutzumachen, während für die Teams am Ende der Tabelle jeder Punkt im Ringen um den Verbleib in der Liga zählt.

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Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde FSV Union Brandenburger SC Süd 05 BSC Süd 14:00 live PUSH

Am Samstag um 14 Uhr treffen zwei ambitionierte Teams aufeinander. Der FSV Union Fürstenwalde belegt mit 25 Punkten den sechsten Tabellenplatz und empfängt den Vierten aus Brandenburg. Der BSC Süd hat mit 27 Punkten und zwei weniger absolvierten Partien eine aussichtsreiche Position im oberen Drittel. Für die Gastgeber geht es auch um Wiedergutmachung für das Hinspiel, welches der BSC Süd knapp mit 2:1 für sich entscheiden konnte. ---

Sa., 28.03.2026, 15:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 Werder SV Altlüdersdorf SV Altlüdersdorf 15:00 PUSH

In Werder kommt es zum Duell zwischen dem Tabellensiebten und dem Dreizehnten. Die Viktoria steht mit 23 Punkten im gesicherten Mittelfeld, während der SV Altlüdersdorf mit 21 Zählern nur knapp vor den Abstiegsrängen rangiert. Das Hinspiel verlief eng und endete mit einem 1:0-Erfolg für Werder. Altlüdersdorf benötigt dringend Punkte, um nicht weiter in den Tabellenkeller abzurutschen, während Werder seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte festigen möchte. ---

Für den Ludwigsfelder FC ist die Lage auf dem 15. Tabellenplatz mit 20 Punkten prekär. Die Gastgeber empfangen die Eintracht aus Miersdorf/Zeuthen, die mit 23 Punkten den achten Rang belegt. Ein Lichtblick für Ludwigsfelde ist das Ergebnis aus der Hinrunde, in der man einen 2:1-Sieg gegen Miersdorf einfahren konnte. Ein erneuter Erfolg ist für die Hausherren essenziell, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. ---

Der Tabellendritte aus Brandenburg (32 Punkte) empfängt das Schlusslicht Petershagen/Eggersdorf, das mit lediglich 11 Punkten abgeschlagen am Ende der Tabelle steht. Trotz der klaren Favoritenrolle für Stahl Brandenburg mahnt das Hinspiel zur Vorsicht: Damals trotzte Petershagen dem Favoriten ein 2:2-Unentschieden ab. Für Stahl ist ein Sieg Pflicht, um den Druck auf den 1. FC Frankfurt und den Spitzenreiter Neuruppin aufrechtzuerhalten. ---

An der Oder findet eines der Topspiele des Wochenendes statt. Der Tabellenzweite Frankfurt (35 Punkte) trifft auf die TSG Einheit Bernau, die mit 26 Punkten auf dem fünften Platz rangiert. Frankfurt muss gewinnen, um den Rückstand auf Neuruppin zu verkürzen. Dass die Aufgabe gegen Bernau anspruchsvoll ist, zeigt das Hinspielergebnis, welches die TSG Einheit mit 1:0 für sich verbuchen konnte. ---

In diesem Duell trifft der Zehnte auf den Zwölften. Nur ein Punkt trennt Ahrensfelde (22 Punkte) von Schöneiche (21 Punkte). Das Hinspiel in Schöneiche endete mit einem deutlichen 3:1-Sieg für Germania. Für Ahrensfelde bietet sich nun die Möglichkeit zur Revanche, während Schöneiche mit einem Erfolg an den Grün-Weißen in der Tabelle vorbeiziehen könnte. ---

So., 29.03.2026, 14:30 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 Oranienburger FC Eintracht 1901 Oranienburg 14:30 PUSH

Den Abschluss des Spieltags bildet am Sonntag die Derby in Sachsenhausen. Beide Mannschaften stehen mit jeweils 22 Punkten fast gleichauf in der Tabelle (Platz 9 und Platz 11). Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für den TuS 1896 Sachsenhausen, der in Oranienburg mit 3:0 triumphierte. Der OFC Eintracht wird alles daransetzen, dieses Ergebnis vergessen zu machen und sich im Mittelfeld zu stabilisieren. Mehr zu diesem brisanten Duell gibt es hier.