Verfolgerduo schaut nach Krieschow, Abstiegskampf in Sandersdorf

– Foto: Laura Bornemann

Am 27. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd stehen große Fragen im Raum. RSV Eintracht 1949 geht mit acht Punkten Vorsprung an der Spitze in das Wochenende, doch dahinter lauern mit SC Freital und dem formstarken VFC Plauen zwei Verfolger mit jeweils 53 Punkten. Im Tabellenkeller wird die Luft dagegen dünner und schwerer. Da es drei bis vier Absteiger geben kann und sogar eine Abstiegsrelegation möglich bleibt, trägt beinahe jede Partie doppelte Bedeutung.

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Morgen, 14:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow SG Union Sandersdorf Sandersdorf 14:00 PUSH ---

Morgen, 14:00 Uhr SC Freital SC Freital VfL Halle 1896 VfL Halle 96 14:00 live PUSH

SC Freital steht nach dem späten 1:3 in Bautzen unter Zugzwang. Der Tabellenzweite hat zwar weiterhin 53 Punkte, doch die Niederlage war ein schmerzhafter Dämpfer, weil gleichzeitig VFC Plauen herangerückt ist. Nun kommt mit VfL Halle 1896 eine Mannschaft, die nach dem 4:1 gegen Rudolstadt mit 40 Punkten auf Rang sechs steht und damit eine stabile Saison spielt. Das Hinspiel gewann Freital mit 1:0, also mit knapper Kante. Genau das macht dieses Rückspiel heikel: Freital muss liefern, um den Druck auf den Spitzenreiter aufrechtzuerhalten, Halle kann mit einem Auswärtserfolg weiter in die obere Hälfte hineinwachsen. Für die Gastgeber ist es ein Spiel zwischen Pflicht und Nervosität. ---

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr FC Einheit Wernigerode Wernigerode Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 14:00 live PUSH

Für FC Einheit Wernigerode ist die Lage unangenehm geworden. Auf die 1:2-Niederlage in Grimma folgte unter der Woche ein klares 0:4 bei VFC Plauen. Mit 29 Punkten ist das Team Zehnter, doch der Abstand zu den gefährlichen Regionen gibt keine echte Ruhe. Bischofswerdaer FV 08 verlor zuletzt 1:3 gegen Glauchau und steckt mit 24 Punkten noch tiefer im Keller. Das Hinspiel gewann Wernigerode mit 2:1. Deshalb steckt in diesem Duell viel mehr als nur ein Mittelfeld- oder Kellervergleich. Es ist ein Spiel gegen aufkommende Zweifel. Für Wernigerode geht es um Stabilität und Selbstbehauptung, für Bischofswerda um einen Befreiungsschlag in einer immer drückenderen Lage. ---

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr VFC Plauen VFC Plauen VfB Auerbach 1906 Auerbach 14:00 live PUSH

Diese Partie ist das emotionale Zentrum des Spieltags. VFC Plauen hat mit dem 2:0 in Halberstadt und dem 4:0 im Nachholspiel gegen Wernigerode seine Ambitionen eindrucksvoll unterstrichen. Mit 53 Punkten ist der frühere Rückstand nach oben wieder kleiner geworden, der Lauf der Mannschaft wirkt plötzlich bedrohlich für alle davor. VfB Auerbach 1906 steht nach dem 1:1 gegen Krieschow bei 47 Punkten und darf sich keinen weiteren Rückschlag erlauben, wenn der Kontakt zu Rang drei nicht endgültig abreißen soll. Schon das Hinspiel endete 2:2, also mit maximaler Spannung bis in die Nachspielzeit. Nun treffen zwei Teams aufeinander, die viel zu verlieren haben. Plauen spielt mit Wucht, Auerbach mit dem Anspruch, sich gegen genau diese Wucht zu stemmen. ----

VfB Empor Glauchau hat mit dem 3:1 bei Bischofswerda einen wichtigen Sieg eingefahren und sich auf 33 Punkte verbessert. Der Aufsteiger hat sich damit etwas Luft verschafft und kann mit neuem Selbstbewusstsein in dieses Heimspiel gehen. 1. FC Lok Stendal gewann zuletzt 2:0 gegen Heiligenstadt und liegt nun bei 23 Punkten. Damit ist die Situation zwar noch immer heikel, aber zumindest nicht hoffnungslos. Das Hinspiel gewann Glauchau mit 3:2 in Stendal, was dem Rückspiel zusätzliche Schärfe verleiht. Für die Gastgeber geht es darum, den Abstand zu den kritischen Zonen weiter zu vergrößern. Stendal hingegen braucht jeden Punkt im Kampf gegen den Absturz. Es ist ein Spiel, das nach Druck klingt – und nach Widerstand. ---

Für 1. SC 1911 Heiligenstadt wird die Lage immer düsterer. Das Team verlor zuletzt 0:2 in Stendal, steht bei nur 16 Punkten und hat im Abstiegskampf kaum noch Spielraum. Nun kommt mit FSV Budissa Bautzen eine Mannschaft, die nach dem späten 3:1 gegen SC Freital mit neuem Selbstvertrauen anreist und sich auf 37 Punkte geschoben hat. Das Hinspiel endete 1:1, also mit einer Punkteteilung, die Heiligenstadt diesmal vermutlich nicht reichen würde. Die Gastgeber brauchen fast schon einen Sieg, um überhaupt noch einmal Hoffnung zu erzeugen. Bautzen dagegen kann mit einem Erfolg einen großen Schritt in Richtung gesicherte Schlussphase machen. Mehr Druck geht für den Tabellenletzten kaum. ---

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr SG Union Sandersdorf Sandersdorf FC Grimma FC Grimma 14:00 PUSH

SG Union Sandersdorf verlor zuletzt 1:2 beim Spitzenreiter RSV Eintracht 1949 und blieb damit bei 26 Punkten hängen. Die Mannschaft steckt damit genau in jener Zone, in der jedes Spiel kippen kann – nach oben in Richtung Rettung, nach unten in Richtung Panik. FC Grimma sammelte mit dem 2:1 gegen Wernigerode wichtige Punkte und hat nun 22 Zähler. Das Team lebt also noch, auch wenn der Abstand weiter groß ist. Das Hinspiel gewann Sandersdorf mit 4:2 in Grimma. Für die Gastgeber ist dieses Heimspiel eine Gelegenheit, einen direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten. Für Grimma ist es die Chance, die Hoffnung weiter zu nähren. Ein klassisches Kellerduell, rau, eng und voller Bedeutung. ---

RSV Eintracht 1949 marschiert mit 61 Punkten an der Spitze und hat zuletzt mit dem 2:1 gegen Sandersdorf seine Nervenstärke bewiesen. Acht Punkte Vorsprung sind ein echtes Polster, aber noch kein Ruhekissen. Jetzt wartet mit VfB 1921 Krieschow ein Gegner, der beim 1:1 in Auerbach erneut gezeigt hat, wie widerstandsfähig er sein kann. Mit 35 Punkten liegt Krieschow im gesicherten Mittelfeld, aber ohne jede Einladung zur Bequemlichkeit. Das Hinspiel gewann RSV Eintracht mit 2:1. Genau deshalb ist Wachsamkeit geboten. Der Tabellenführer hat alle Trümpfe in der Hand, doch Krieschow ist gerade in solchen Spielen unangenehm. Für die Gäste geht es darum, die Liga weiter mit Ruhe und Autorität zu kontrollieren. ---

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt VfB Germania Halberstadt Halberstadt 14:00 PUSH

FC Einheit Rudolstadt verlor zuletzt 1:4 in Halle und musste dort zudem eine Rote Karte hinnehmen. Mit 28 Punkten bleibt die Mannschaft tief im unteren Bereich und braucht dringend ein Zeichen. VfB Germania Halberstadt steht nach dem 0:2 gegen VFC Plauen bei 47 Punkten und hat im Rennen um die obersten Plätze spürbar Boden verloren. Auch für die Gäste ist dieses Spiel also alles andere als bedeutungslos. Das Hinspiel gewann Halberstadt mit 2:1. Nun treffen zwei Mannschaften aufeinander, die aus unterschiedlichen Gründen unter Druck stehen. Rudolstadt kämpft gegen das Abrutschen in einen ganz heißen Sommer, Halberstadt gegen das Gefühl, eine vielversprechende Saison noch aus der Hand zu geben.