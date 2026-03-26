Verfolgerduelle und Zeit für Revanche: Es wird viel los sein

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Kreisliga A Staffel 2 Bodensee

In der Kreisliga A Bodensee, Staffel 2, empfängt der drittplatzierte FC Isny im Kampf um die Meisterschaft den elften SV Wolfegg, gegen den man nach dem späten Gegentor zur 1:2-Hinspielniederlage und der eigenen jüngsten 0:4-Pleite etwas gutmachen muss. Gleichzeitig fordert der Tabellenzehnte FC Wangen II den starken Spitzenreiter TSV Schlachters, der zuletzt einen 6:2-Kantersieg feierte und wie beim knappen Sieg im ersten Aufeinandertreffen seine Position untermauern will.

Die viertplatzierte SpVgg Lindau erwartet nach ihrem Last-Minute-Remis den dreizehnten FC Scheidegg, der Wangen jüngst überraschend mit 3:0 abfertigte. Der Achte TSV Ratzenried will sein 0:4-Debakel gegen den Vorletzten SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen vergessen machen, den man im Hinspiel noch souverän bezwang. Im Topspiel trifft der tabellenzweite SV Amtzell auf die fünfte SG HAN; beide kommen mit 4:0-Siegen im Rücken, wobei Amtzell durch den 3:1-Hinspielerfolg favorisiert in das Verfolgerduell geht.

Das Schlusslicht TSV Neukirch hofft gegen die siebte SGM Beuren/Rohrdorf auf ein ähnliches Erfolgserlebnis wie beim 2:2 in der Hinrunde, während die neunte SGM HENOBO nach dem spektakulären 5:4-Sieg im ersten Duell nun den vierzehnten SG Argental empfängt. Im akuten Abstiegskampf ringt die zwölfte SG Kißlegg nach einer Klatsche gegen den Sechsten SV Eglofs um wichtige Punkte, der schon das Hinspiel nach einem offenen Schlagabtausch knapp mit 4:3 für sich entschied.

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