Verfolgerduelle und Zeit für Revanche: Es wird viel los sein

In der Kreisliga A Bodensee stehen an diesem Sonntag einige Topspiele auf dem Programm, allen voran das direkte Verfolgerduell der Staffel 2 zwischen dem Zweiten SV Amtzell und der fünftplatzierten SG HAN. Ebenso richtungsweisend ist in der Staffel 1 das Spitzenspiel, bei dem der SV Ankenreute den nur einen Zähler besseren Tabellendritten SV Mochenwangen empfängt und mit einem Sieg ganz oben angreifen will. Während die beiden Spitzenreiter TSV Schlachters (Staffel 2) und SG Baienfurt (Staffel 1) ihre Vormachtstellung festigen möchten, sinnen Verfolger wie der FC Isny oder der TSV Berg II nach bitteren Hinrundenpleiten auf zwingende Wiedergutmachung. Abgerundet wird das Wochenende durch brisante Kellerkrimis, bei denen es besonders im direkten Abstiegsduell zwischen dem VfB Friedrichshafen II und der TSG Ailingen II um das sportliche Überleben in der Liga geht.
In der Kreisliga A Bodensee, Staffel 1, eröffnet der elftplatzierte TSV Eschach II den 20. Spieltag am Sonntag um 13 Uhr gegen die SG Aulendorf, wobei die Gastgeber nach ihrem jüngsten Erfolg unbedingt punkten müssen, um sich vor den Abstiegsplätzen zu retten und gleichzeitig die deutliche Hinspielniederlage vergessen zu machen. Ab 15 Uhr empfängt die SG Waldburg/Grünkraut nach einer klaren Pleite die FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss, die zuletzt ein spektakuläres Torfestival feierte, zum richtungsweisenden Mittelfeldduell, während der SV Ankenreute im Verfolgerduell den nur einen Zähler besseren Tabellendritten SV Mochenwangen erwartet und seinen starken Hinspielerfolg wiederholen möchte.
Zeitgleich bittet der Spitzenreiter SG Baienfurt den FV Molpertshaus zum Tanz, dem man im ersten Aufeinandertreffen keine Chance ließ, wohingegen der ärgste Verfolger TSV Berg II gegen den abstiegsbedrohten Tabellenzwölften SV Baindt II antritt und sich zwingend für die unerwartete Hinrundenpleite revanchieren muss. Der Tabellenvierte SK Weingarten geht derweil als haushoher Favorit in das Duell mit dem Vorletzten SV Kehlen, den man bereits im ersten Duell in einem wahren Schützenfest bezwang, während im Direktduell zwischen dem Dreizehnten VfB Friedrichshafen II und der vierzehntplatzierten TSG Ailingen II nach dem umkämpften Hinrunden-Remis das sportliche Überleben auf dem Spiel steht.
Den Abschluss dieses Spieltags bildet der Tabellenletzte SV Weissenau, der nach einer erneuten Niederlage gegen die offensivstarke SGM Fischbach/Schnetzenhausen fast schon zwingend gewinnen muss, um das rettende Ufer nicht endgültig aus den Augen zu verlieren.
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In der Kreisliga A Bodensee, Staffel 2, empfängt der drittplatzierte FC Isny im Kampf um die Meisterschaft den elften SV Wolfegg, gegen den man nach dem späten Gegentor zur 1:2-Hinspielniederlage und der eigenen jüngsten 0:4-Pleite etwas gutmachen muss. Gleichzeitig fordert der Tabellenzehnte FC Wangen II den starken Spitzenreiter TSV Schlachters, der zuletzt einen 6:2-Kantersieg feierte und wie beim knappen Sieg im ersten Aufeinandertreffen seine Position untermauern will.
Die viertplatzierte SpVgg Lindau erwartet nach ihrem Last-Minute-Remis den dreizehnten FC Scheidegg, der Wangen jüngst überraschend mit 3:0 abfertigte. Der Achte TSV Ratzenried will sein 0:4-Debakel gegen den Vorletzten SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen vergessen machen, den man im Hinspiel noch souverän bezwang. Im Topspiel trifft der tabellenzweite SV Amtzell auf die fünfte SG HAN; beide kommen mit 4:0-Siegen im Rücken, wobei Amtzell durch den 3:1-Hinspielerfolg favorisiert in das Verfolgerduell geht.
Das Schlusslicht TSV Neukirch hofft gegen die siebte SGM Beuren/Rohrdorf auf ein ähnliches Erfolgserlebnis wie beim 2:2 in der Hinrunde, während die neunte SGM HENOBO nach dem spektakulären 5:4-Sieg im ersten Duell nun den vierzehnten SG Argental empfängt. Im akuten Abstiegskampf ringt die zwölfte SG Kißlegg nach einer Klatsche gegen den Sechsten SV Eglofs um wichtige Punkte, der schon das Hinspiel nach einem offenen Schlagabtausch knapp mit 4:3 für sich entschied.
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