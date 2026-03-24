Verfolgerduelle und Kellerkampf unter Flutlicht Vier Partien am Dienstagabend könnten die Kräfteverhältnisse in der Bezirksliga Hannover 3 weiter verschieben von FD · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Rehren möchte Serie fortsetzen – Foto: Wibke Pinkenburg

Der eng getaktete Spielplan beschert der Bezirksliga Hannover 3 einen weiteren richtungsweisenden Abend. In gleich vier Nachholspielen stehen sowohl die Spitzengruppe als auch der Tabellenkeller im Fokus. Besonders im oberen Drittel könnten sich die Abstände weiter verdichten.

Heute, 19:30 Uhr TSV Pattensen Pattensen SV Ihme-Roloven 1947 Ihme-Rol 19:30 PUSH Das Topspiel des Abends steigt in Pattensen. Der Tabellenführer empfängt mit Ihme-Roloven seinen direkten Verfolger. Beide Teams präsentierten sich zuletzt stabil, wobei Pattensen im Spitzenspiel gegen Eldagsen torlos blieb, während Ihme-Roloven mit einem klaren 5:0-Erfolg gegen Goltern Selbstvertrauen tankte. Ein Heimsieg würde Pattensen weiter enteilen lassen, während Ihme-Roloven mit einem Auswärtserfolg den Titelkampf neu entfachen könnte.



Auch im zweiten Spitzenspiel treffen zwei Topteams aufeinander. Eldagsen, defensivstark und seit Wochen konstant, bekommt es mit dem formstarken MTV Rehren zu tun. Die Gäste überzeugten zuletzt mit einem deutlichen 4:0 gegen Luthe und haben sich auf Rang vier vorgeschoben. Für beide Mannschaften geht es darum, den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten – ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten. Auch im zweiten Spitzenspiel treffen zwei Topteams aufeinander. Eldagsen, defensivstark und seit Wochen konstant, bekommt es mit dem formstarken MTV Rehren zu tun. Die Gäste überzeugten zuletzt mit einem deutlichen 4:0 gegen Luthe und haben sich auf Rang vier vorgeschoben. Für beide Mannschaften geht es darum, den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten – ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.



Im Tabellenkeller zählt für beide Mannschaften jeder Punkt. Egestorf II konnte zuletzt mit einem Auswärtssieg in Lindhorst aufhorchen lassen, während Gehrden nach einer späten Niederlage gegen Springe erneut einen Rückschlag hinnehmen musste. Für die Gastgeber bietet sich die Chance, den Abstand auf die Konkurrenz weiter zu verkürzen. Gehrden hingegen will sich im gesicherten Mittelfeld stabilisieren. Im Tabellenkeller zählt für beide Mannschaften jeder Punkt. Egestorf II konnte zuletzt mit einem Auswärtssieg in Lindhorst aufhorchen lassen, während Gehrden nach einer späten Niederlage gegen Springe erneut einen Rückschlag hinnehmen musste. Für die Gastgeber bietet sich die Chance, den Abstand auf die Konkurrenz weiter zu verkürzen. Gehrden hingegen will sich im gesicherten Mittelfeld stabilisieren.



Am Tabellenende steht Türkspor Wunstorf weiter unter Druck. Nach der deutlichen Niederlage in Kirchdorf ist die Situation angespannt. Gegen Lindhorst, das sich zuletzt knapp gegen Egestorf II geschlagen geben musste, zählt für die Gastgeber nur ein Erfolgserlebnis. Die Gäste hingegen könnten mit einem Auswärtssieg wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln.