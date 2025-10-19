Verfolgerduelle und Abstiegsnerv — Spannung vor dem 12. Spieltag

Im Vormittagsduell empfängt der TSV 1926 Mengsberg II die SG Neuental/Jesberg. Für Mengsberg ist die Partie ein Gradmesser, denn die Mannschaft zeigt zu Hause Einsatz und Kampfgeist, besitzt aber weder die Konstanz noch die Durchschlagskraft der Liga-Spitze; die Mannschaft wird versuchen, über Disziplin und Umschaltspiel Chancen zu erzwingen. Neuental/Jesberg reist mit der zweitbesten Defensive der Liga an und hofft, mit dem zuletzt starken Doppeltorschützen Jannik Lau (13 Tore) die Angriffsbemühungen zu erzwingen und den Druck auf Spitzenreiter Fritzlar hochzuhalten. Entscheidend wird sein, ob Mengsberg die Räume für Lau eng halten kann oder ob Neuentals Angriffsspiel die Gastgeber früh vor Probleme stellt.

FC Domstadt Fritzlar — TSV Besse (15:00 Uhr)

Der klare Favorit in diesem Nachmittagsspiel ist Tabellenführer FC Domstadt Fritzlar. Fritzlar bringt die mit Abstand beste Offensive (65 Tore) und mit Antonio Bravo Sanchez den aktuell besten Torschützen der Liga (16 Treffer) ins Spiel; seine Präsenz im Strafraum und seine Abschlussstärke werden Besse vor erhebliche defensive Aufgaben stellen. Für TSV Besse, das ein positives Torverhältnis vorweist und über schnelle Umschaltmomente kommt, geht es darum, defensiv kompakt zu stehen und eigene Chancen über Konter zu nutzen — ein Punktgewinn in Fritzlar wäre ein starkes Ausrufezeichen.

SpVgg Zella/Loshausen — SG Fuldalöwen/Beisetal (15:00 Uhr)

Die Aufsteiger SpVgg Zella/Loshausen benötigen dringend Zähler, empfangen aber die offensivstarken SG Fuldalöwen/Beisetal. Zella kämpft mit einer verwundbaren Defensive, versucht aber gerade zuhause, über Kampf und Kompaktheit zu überraschen. Die Fuldalöwen dagegen können sich auf eine treffsichere Offensivabteilung verlassen, in der Jonas Zilch mit 13 Toren zu den gefährlichsten Vollstreckern der Liga zählt; seine Präsenz macht den Unterschied in engen Situationen. Für Zella gilt es, die Räume vor dem Strafraum eng zu machen und Standardsituationen zu vermeiden — gelingt das nicht, drohen schnelle Gegentore gegen die eingespielte Sturmreihe der Gäste.

SG Geismar/Züschen — SG Asterode/Christerode/Olberode (15:00 Uhr)

In diesem Duell zweier Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld geht der Aufsteiger SG Geismar/Züschen leicht favorisiert in die Begegnung gegen die SG Asterode/Christerode/Olberode. Geismar hat als Neuling bereits solide Ansätze gezeigt und kann auf kompakte Abläufe bauen; die Mannschaft braucht aber Punkte, um sich weiter in der Liga zu etablieren. Asterode/Christerode/Olberode hat eine ausgeglichene Bilanz, doch es fehlt bisher an Konstanz und Torgefahr.Beide Teams werden versuchen, über Stabilität im Mittelfeld — ein kampfbetontes Spiel ist zu erwarten, in dem Kleinigkeiten entscheiden dürften.

SG Ohetal/Frielendorf — TSV Obermelsungen (15:00 Uhr)

Die SG Ohetal/Frielendorf steht aktuell auf Platz 13 im Tabellenkeller vor einem richtungsweisenden Heimspiel gegen den TSV Obermelsungen. Ohetal muss dringend Punkte liefern wenn man im Abstiegskampf Boden gutmachen will; Unterlassen führt sonst zu weiterer Negativspirale. Obermelsungen, nach dem Abstieg ambitioniert unterwegs, bietet zwar Angriffsstärke, hat aber ebenso Probleme, die Defensive dicht zu halten — mit Johannes Posev (10 Tore) verfügt der Gast über einen zuverlässigen Vollstrecker, dessen Abschlussqualitäten. Für Ohetal ist das frühe Vermeiden von Gegentoren die Grundvoraussetzung, um etwas Zählbares zu holen.

FC Körle 69 — SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth (15:00 Uhr)

FC Körle 69 empfängt die bislang punktlosen Aufsteiger SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth — auf dem Papier eine klare Angelegenheit für die Gastgeber. Körle, das als Aufsteiger bisher teilweise starke Ansätze zeigt und zuhause mutig auftreten wird, ist in der Lage, die Spielkontrolle zu übernehmen; Dillich hingegen hat große Probleme in beinahe allen Mannschaftsteilen gezeigt und steht vor einer ernsten Bewährungsprobe. Sollte Körle die Abstimmungsfehler der Außenseiter konsequent ausnutzen, droht für Dillich ein weiterer herber Rückschlag.

SG Kirchberg/Lohne/Haddamar — TSV Wabern II (15:00 Uhr)

Das Lokalduell zwischen SG Kirchberg/Lohne/Haddamar und dem TSV Wabern II verspricht ein offenes Spiel. Kirchberg steht dicht hinter den Spitzenteams und braucht Punkte, um die Ambitionen auf ein Top-Platz zu wahren; die Mannschaft muss allerdings an der Chancenverwertung arbeiten. Wabern bringt mit 36 erzielten Treffern eine starke Offensive, die vor allem in Umschaltmomenten gefährlich ist, bleibt jedoch anfällig in der Defensive. Die Begegnung könnte durch das bessere Defensivkonzept des Tages entschieden werden — für beide Teams sind Punkte wichtig, um die Positionen im oberen Tabellendrittel abzusichern.