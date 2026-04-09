Verfolgerduelle in Sindelfingen und Eislingen, Stuttgart unter Druck

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 22. Spieltag der Landesliga, Staffel 2, verdichtet sich das Rennen an der Spitze weiter, während im Tabellenkeller jeder Punkt an Gewicht gewinnt. Das Nachholspiel unter der Woche hat die Lage zusätzlich verschärft. Zwischen Aufstiegshoffnung, Verfolgerdruck und Abstiegsangst wartet ein Spieltag, der für viele Mannschaften von enormer Bedeutung ist.

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Sa., 11.04.2026, 15:30 Uhr VfL Sindelfingen Sindelfingen TSV Bernhausen TSV Bernhsn 15:30 PUSH

Der VfL Sindelfingen hat beim 0:2 gegen den GSV Maichingen einen Dämpfer hinnehmen müssen und steht mit 35 Punkten auf Rang acht. Nun kommt mit dem TSV Bernhausen ein direkter Konkurrent aus der Spitzengruppe, der nach dem starken 3:0 gegen den TSGV Waldstetten mit 37 Punkten auf Platz vier liegt und neues Selbstvertrauen mitbringt. Für Sindelfingen ist dieses Heimspiel die Chance, wieder näher an die oberen Ränge heranzurücken. Bernhausen dagegen will den Schwung des klaren Erfolgs gegen den Tabellenzweiten mitnehmen und seine Position im engen Verfolgerfeld festigen. Die Ausgangslage verspricht ein intensives Duell zweier Teams, die nach oben blicken.

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Der 1. FC Eislingen kommt aus einem wilden 4:4 beim SV Waldhausen, in dem Aykut Durna dreimal traf und die Mannschaft dennoch einen Zwei-Tore-Vorsprung nicht ins Ziel brachte. Mit 37 Punkten steht Eislingen auf Rang drei. TSV Bad Boll folgt mit 36 Punkten direkt dahinter und gewann zuletzt 2:1 gegen die TSVgg Plattenhardt. Mehr Direktduell im oberen Tabellendrittel geht kaum. Eislingen will nach dem spektakulären Remis wieder Stabilität finden, Bad Boll kann mit einem Auswärtssieg vorbeiziehen. Die geringe Distanz in der Tabelle verleiht dieser Partie besondere Schärfe. Hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, für die es um weit mehr als nur ein gutes Wochenende geht. ---

Für den MTV Stuttgart ist die Lage mit 17 Punkten auf Rang 15 ernst. Die 1:4-Niederlage beim SC Geislingen war ein weiterer Rückschlag, dazu kam die Rote Karte gegen Philipp Weippert. Nun wartet mit dem SV Waldhausen ein Gegner, der beim 4:4 gegen den 1. FC Eislingen große Moral und offensive Kraft zeigte und mit 36 Punkten auf Platz sieben steht. Die Rollen sind damit klar verteilt, doch genau darin liegt die Spannung. MTV Stuttgart braucht im Abstiegskampf dringend Zählbares, Waldhausen will den Kontakt zur Spitzengruppe halten. Nach einem Spiel mit acht Toren reist der Gast mit Rückenwind an, während der Gastgeber auf ein Zeichen des Widerstands hofft. ---

Der GSV Maichingen hat sich mit dem 2:0 beim VfL Sindelfingen auf 29 Punkte geschoben und geht mit Selbstvertrauen in dieses Heimspiel. Der Sieg im Derbycharakter des Nachbarschaftsduells war wichtig, weil er die Mannschaft im Mittelfeld stabilisierte. Nun kommt mit dem SC Geislingen ein Gegner, der zuletzt in beide Richtungen Emotionen erlebt hat. Geislingen gewann zunächst 4:1 gegen den MTV Stuttgart, verlor dann aber das Nachholspiel beim TSGV Waldstetten mit 0:2. Mit 22 Punkten bleibt der Druck im unteren Tabellenbereich hoch. Für Maichingen ist es die Chance, sich weiter abzusetzen, für Geislingen ein Spiel, in dem jeder Punkt im Kampf um den Klassenverbleib schwer wiegt. ---

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SV Böblingen SV Böblingen TSGV Waldstetten Waldstetten 15:00 PUSH

Der SV Böblingen hat beim 4:1 in Ehningen eindrucksvoll auf sich aufmerksam gemacht. Kosmas Gkiagkiaev traf doppelt, dazu kamen die Tore von Eray Cilhüseyin und Adrian Körtge Corral. Mit 29 Punkten steht Böblingen auf Rang neun. Jetzt wartet mit dem TSGV Waldstetten aber ein Gegner aus dem engsten Kreis der Aufstiegsanwärter. Waldstetten hat auf die 0:3-Niederlage in Bernhausen die richtige Antwort gegeben und unter der Woche das Nachholspiel gegen Geislingen mit 2:0 gewonnen. Mit 39 Punkten ist der Tabellenzweite voll im Rennen. Diese Partie lebt vom Kontrast: Böblingen kommt mit frischem Selbstvertrauen, Waldstetten mit großem Druck und klarem Ziel vor Augen. ---

Der FV Sontheim/Brenz hat mit dem 1:0 beim TV Echterdingen einen seltenen, aber enorm wichtigen Erfolg gefeiert. Jorgo Kentiridis traf früh zum Sieg, dennoch bleibt der Aufsteiger mit zehn Punkten Tabellenletzter. Der TSV Ehningen reist dagegen nach der überraschend klaren 1:4-Heimniederlage gegen den SV Böblingen mit spürbarem Korrekturbedarf an. Für Sontheim/Brenz ist es eine weitere Gelegenheit, sich gegen die prekäre Lage zu stemmen. Ehningen muss nach dem Rückschlag aufpassen, im dicht gedrängten Vorderfeld nicht an Boden zu verlieren. Das Spiel trägt damit auf beiden Seiten Gewicht: hier Überlebenskampf, dort der Versuch, sich in der Spitzengruppe zu behaupten. ---

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr TSV Köngen TSV Köngen TV Echterdingen Echterdingen 15:00 PUSH

Der TSV Köngen reist auf der Welle eines 2:0 bei den FV Spfr Neuhausen in dieses Heimspiel und verteidigt mit 42 Punkten die Tabellenführung. Toni Panne und Max Schlotterbeck sorgten für die Tore, zudem scheiterte Noah Schadt noch mit einem Foulelfmeter. Trotz dieses ausgelassenen Moments war es ein souveräner Auftritt des Spitzenreiters. Der TV Echterdingen verlor zuletzt 0:1 gegen den FV Sontheim/Brenz und steht mit 25 Punkten auf Rang zwölf. Für den Gastgeber ist die Aufgabe klar: Die Spitze behaupten. Für Echterdingen geht es darum, gegen den Tabellenführer Widerstandskraft zu zeigen und im unteren Mittelfeld nicht weiter unter Druck zu geraten. Die Favoritenrolle liegt eindeutig bei Köngen. ---

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr TSVgg Plattenhardt Plattenhardt FV Spfr Neuhausen FV Spfr Neuh 15:00 PUSH

Die TSVgg Plattenhardt hat die Chance auf Punkte in Bad Boll spät aus der Hand gegeben, verlor 1:2 und kassierte in der 85. Minute auch noch die Rote Karte gegen Giuliano Soddu. Mit 24 Punkten steht der Aufsteiger auf Rang 13. Die FV Spfr Neuhausen kommen nach dem 0:2 gegen Tabellenführer Köngen mit 26 Punkten als Elfter. Gerade weil beide Mannschaften im unteren Mittelfeld stehen, hat dieses Spiel eine hohe Bedeutung. Plattenhardt braucht nach dem bitteren Ende in Bad Boll eine Reaktion, Neuhausen will den Abstand nach unten wahren. Die Tabellenlage verspricht ein angespanntes, hart umkämpftes Duell, in dem jeder Fehler spürbar sein dürfte.