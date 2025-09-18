Verfolgerduelle in Rehden und Hildesheim

– Foto: Manni Hermes

Am siebten Spieltag der Oberliga Niedersachsen treffen formstarke Teams auf direkte Verfolger – und im Tabellenkeller geht es um erste wichtige Punkte.

Nach dem Remis gegen Spelle-Venhaus steht Spitzenreiter Atlas Delmenhorst vor einem echten Härtetest beim starken Aufsteiger aus Lüneburg. Zudem trifft der Dritte Wilhelmshaven auf den offensivstarken BSV Rehden, während im Tabellenkeller Lupo Martini und Celle wichtige Zähler brauchen.

BSV Schwarz-Weiß Rehden (Platz 11 / 7 Punkte) – SV Wilhelmshaven (Platz 3 / 12 Punkte), Samstag, 14:00 Uhr

Rehden verlor zuletzt knapp in Lüneburg und stellt mit Noah Wallenßus (acht Saisontore) den aktuell gefährlichsten Angreifer der Liga. Wilhelmshaven verspielte in der Nachspielzeit eine 2:0-Führung gegen Holthausen Biene und blieb erstmals in dieser Saison sieglos. Beide Teams zählen zu den offensivstärksten der Liga, eine torreiche Partie ist nicht ausgeschlossen. In der Tabelle könnte Rehden mit einem Sieg den Anschluss ans obere Drittel schaffen.

---------------------------------------------- Lüneburger SK Hansa (Platz 9 / 9 Punkte) – SV Atlas Delmenhorst (Platz 1 / 14 Punkte), Samstag, 16:30 Uhr

Der LSK überzeugte zuletzt mit einem 3:2-Sieg gegen Rehden, bei dem Malte Meyer doppelt traf und nun bei fünf Saisontreffern steht. Tabellenführer Delmenhorst ließ beim 1:1 gegen Spelle erstmals Punkte liegen, blieb aber auch im sechsten Spiel ungeschlagen. Die Offensive der Gäste um Poplawski (fünf Tore) trifft auf eine heimstarke Lüneburger Mannschaft. Bei einem Sieg könnte Atlas die Tabellenführung weiter festigen.

---------------------------------------------- MTV Wolfenbüttel (Platz 10 / 8 Punkte) – TSV Wetschen (Platz 12 / 7 Punkte), Samstag, 17:00 Uhr

Wolfenbüttel kassierte zuletzt in Verden eine empfindliche 0:6-Niederlage und steht unter Druck. Auch Wetschen offenbarte Defensivprobleme, siegte aber 4:3 gegen Braunschweig II – Moritz Raskopp erzielte bereits sieben Saisontore. Beide Teams wollen ihre Defensive stabilisieren und den Anschluss ans Mittelfeld halten. Ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

---------------------------------------------- Eintracht Braunschweig II (Platz 14 / 3 Punkte) – SV Meppen II (Platz 6 / 10 Punkte), Sonntag, 14:00 Uhr

Braunschweig II wartet nach sechs Spieltagen weiter auf den ersten Punktgewinn seit dem Auftaktsieg. Meppen II trennte sich zuletzt 1:1 von Heeslingen und ließ dabei zwei Zähler liegen, bleibt aber in Reichweite zur Spitzengruppe. Die U23 der Löwen hat mit bereits 18 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga. Meppen dürfte entsprechend offensiv auftreten.

---------------------------------------------- Heeslinger SC (Platz 5 / 11 Punkte) – 1. FC Germania Egestorf-Langreder (Platz 2 / 13 Punkte), Sonntag, 15:00 Uhr

Heeslingen rettete in Unterzahl ein 1:1 in Meppen, muss nun aber auf den gesperrten Luca Rene Althausen verzichten. Egestorf festigte mit dem 1:0 über Hildesheim seinen Platz in der Spitzengruppe – erneut war es „Tigrinho“, der traf. Beide Teams kassierten bislang nur fünf Gegentreffer, womit ein umkämpftes Spiel zu erwarten ist. Egestorf könnte mit einem Sieg sogar die Tabellenführung übernehmen, falls Delmenhorst patzt.

---------------------------------------------- VfV Borussia 06 Hildesheim (Platz 4 / 12 Punkte) – SV Holthausen Biene (Platz 16 / 1 Punkt), Sonntag, 15:00 Uhr

Hildesheim verlor knapp beim Tabellenzweiten Egestorf, Louis Malina bleibt mit fünf Toren einer der gefährlichsten Spieler der Liga. Holthausen Biene holte beim dramatischen 2:2 gegen Wilhelmshaven den ersten Punkt der Saison. Der Aufsteiger kämpft weiter mit der Defensive (bereits 19 Gegentore). Alles andere als ein Heimsieg des Favoriten wäre eine Überraschung.

---------------------------------------------- SC Spelle-Venhaus (Platz 8 / 9 Punkte) – TuS Bersenbrück (Platz 7 / 10 Punkte), Sonntag, 15:00 Uhr

Spelle holte beim 1:1 in Delmenhorst einen Achtungspunkt, während Bersenbrück zuletzt gegen Lupo Martini einen 4:2-Erfolg feierte. Marcos Alvarez und Maik Emmrich trafen jeweils vom Punkt, Simon James sorgte für den Schlusspunkt. Beide Teams haben nur eine Niederlage kassiert und befinden sich in stabiler Frühform. Ein offenes Spiel im oberen Mittelfeld.