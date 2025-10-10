Verfolgerduelle im Fokus – Kreisliga verspricht Hochspannung

Zeven muss am Sonntag beim zuletzt gestürzten Kreisliga-Tabellenführer MTV Hesedorf antreten – und kann den Rivalen mit einem Sieg sogar überholen. Ein weiteres Topspiel steigt in Nartum, wo die FSV Hesedorf/Nartum den SV Rot-Weiß Scheeßel empfängt.

Der TuS Zeven scheint seine kleine Durststrecke endgültig überwunden zu haben. Seit fünf Partien sind die Zevener ungeschlagen und haben sich bis auf Rang fünf der Kreisliga-Tabelle vorgearbeitet. Mit einem Erfolg beim MTV Hesedorf könnte das Team den nächsten Schritt nach oben machen.

Hesedorf musste zuletzt zwei Rückschläge hinnehmen – im Pokal gegen Unterstedt II und in der Liga gegen Wörpetal. MTV-Coach Alexander Bube zeigt sich dennoch kämpferisch: „Jetzt kommen mit Zeven, Fintau und Bremervörde drei Partien, die wir gewinnen wollen und eigentlich auch müssen, um den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern.“ Gleichzeitig wolle man aber weiter oben mitmischen: „Wenn man einmal Höhenluft geschnuppert hat, möchte man da natürlich bleiben. Das fühlt sich einfach gut an.“

„Wir sind wieder in der Spur und wollen das in Hesedorf bestätigen“, betont TuS-Trainer Sören Haß. Er weiß jedoch um die Schwere der Aufgabe: „Der MTV spielt bislang eine hervorragende Saison und hat mit Kristian Reitmann den überragenden Torjäger der Liga in seinen Reihen. Trotzdem wollen wir uns auf unsere Stärken konzentrieren und dort etwas Zählbares mitnehmen.“

Im Training lag der Fokus in dieser Woche klar auf der Defensive, nachdem der MTV zuletzt zweimal vier Gegentreffer kassierte. „So darf das nicht weitergehen – wir müssen wieder stabil stehen“, fordert Bube.

Spannendes Verfolgerduell steigt am Sonntag in Nartum

Ein weiteres spannendes Verfolgerduell steigt am Sonntag in Nartum. Sowohl die FSV Hesedorf/Nartum als auch Rot-Weiß Scheeßel haben aber aktuell mit massiven Verletzungsproblemen zu kämpfen.

Bei der FSV fällt mit Jannes Otten der nächste Leistungsträger aus, zudem muss Joris Köhnken gelbgesperrt zuschauen. „Da es Scheeßel aber ähnlich erwischt hat, rechne ich mit einem Spiel auf Augenhöhe“, sagt FSV-Co-Trainer Stephan Krägel. Dennoch bleibt er realistisch: „In unserer Situation können wir auch mit einem Punkt gut leben. Entscheidend wird sein, die schnellen Außen und das starke Mittelfeld Scheeßels in den Griff zu bekommen.“

Scheeßel steht in der Tabelle zwei Plätze hinter dem Dritten Hesedorf/Nartum. Daher sieht RW-Coach Benjamin Hensel die FSV auch in der Favoritenrolle: „Hesedorf/Nartum hat einen Lauf und bei uns waren die letzten Ergebnisse leider nicht so schön. Ich denke, wir müssen ein Topspiel hinlegen, um Punkte mitzunehmen.“

Abstiegskampf pur beim Spiel Nordheide gegen Unterstedt

Im Tabellenkeller treffen außerdem der FC Nordheide und die SG Unterstedt II aufeinander – beide Teams stehen direkt vor den Abstiegsrängen. Zwar ist die SGU-Reserve als bester Aufsteiger bislang ordentlich unterwegs, doch Trainer Reiner Pape weiß um die Bedeutung des Duells: „Ein Auswärtssieg wäre enorm wichtig.“

FC-Betreuer Thorsten Holst sieht den Gegner als unberechenbar: „Unterstedt II kenne ich noch nicht gut. Außerdem könnte es sein, dass der ein oder andere Spieler aus der Ersten aushilft – die spielt ja schon am Freitag.“ Das ändere jedoch nichts an der eigenen Marschroute: „Wir wollen den Schwung aus den letzten beiden Siegen mitnehmen und die drei Punkte zu Hause behalten“, betont Holst, nachdem sein Team zuletzt im Pokal und in der Liga gewonnen hatte.

