Verfolgerduelle an der Spitze und Prüfungen im Abstiegskampf

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Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall

Den 20. Spieltag der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall eröffnet am Sonntag um 12:45 Uhr der Tabellenfünfzehnte SV Unterweissach II gegen den punktgleichen Dreizehnten SGM Erbstetten/TSG Backnang II. In diesem brisanten Duell gegen einen der vier direkten Abstiegsplätze müssen die Hausherren eine herbe Neun-Tore-Pleite verdauen, während die in der Rückrunde noch sieglosen Gäste auf eine Wiederholung ihres furiosen 9:2-Hinspielerfolgs hoffen, um die knappe Niederlage gegen die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach vergessen zu machen. Um 15:00 Uhr empfängt der neuntplatzierte SK Fichtenberg den formstarken SV Allmersbach II, der in der zweiten Saisonhälfte noch ungeschlagen ist und jüngst mit einem knappen 2:1-Sieg glänzte. Die heimstarken Fichtenberger wollen sich nach ihrer von frühen Elfmetertoren geprägten 1:3-Niederlage rehabilitieren und sich für das klare 0:3 aus dem ersten Aufeinandertreffen revanchieren.

Zeitgleich bittet der TSV Sulzbach-Laufen den Tabellenvierten VfR Murrhardt zum Tanz, der mit dem massiven Rückenwind eines 9:0-Kantersieges anreist. Da die Murrhardter bislang nur vor heimischer Kulisse ungeschlagen blieben, wittert der TSV nach seinem jüngsten Erfolg, der lediglich von einer frühen Roten Karte für Julius Hägele in der dreiunddreißigsten Minute überschattet wurde, seine Chance auf eine Revanche für das 0:4 im Hinspiel. Brisanz verspricht auch das zeitgleiche Backnanger Stadtderby zwischen dem vierzehnten FC Viktoria Backnang und dem Elften Großer Alexander Backnang, die beide dringend Zähler gegen den Abstieg benötigen.

Parallel steht die ebenfalss abstiegsbedrohte SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg gegen den sechstplatzierten FSV Weiler zum Stein massiv unter Zugzwang. Während die Gastgeber eine 0:4-Pleite abschütteln müssen, reist der FSV nach einem fulminanten 6:2-Erfolg mit breiter Brust an und möchte seinen verdienten 4:1-Sieg aus der Hinrunde bestätigen. Im letzten 15:00-Uhr-Duell trifft der in der Rückrunde noch sieglose TSC Murrhardt, der vergangene Woche spielfrei hatte, auf den Tabellendritten SV Steinbach, der als Team der Stunde alle vier Rückrundenspiele gewinnen konnte. Obwohl die Steinbacher zuletzt dominierten, hat der TSC durch seinen späten 2:1-Hinspielerfolg bewiesen, dass er den Favoriten ärgern kann.

Den krönenden Abschluss des Spieltags bildet schließlich um 15:30 Uhr der Auftritt des Spitzenreiters FC Welzheim gegen den zehntplatzierten FV Sulzbach/Murr. Die dominierende Mannschaft der Liga, die mit 67 Toren und 46 Punkten die Konkurrenz anführt, möchte ihre Tabellenführung untermauern, während die vom Abstieg bedrohten Gäste nach einer 0:3-Niederlage alles daransetzen werden, ein erneutes Debakel wie beim deutlichen 1:6 im Hinspiel abzuwenden.

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SK Fichtenberg Fichtenberg SV Allmersbach Allmersbach II 15:00 PUSH

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