Verfolgerduelle an der Spitze und Prüfungen im Abstiegskampf

Ein vollgepacktes Fußballwochenende steht in den Rems/Murr/Hall-Kreisligen an, wobei in der Kreisliga A1 das Gipfeltreffen zwischen dem drittplatzierten FSV Waiblingen II und Spitzenreiter SV Remshalden die Blicke auf sich zieht. In der Kreisliga A2 dominiert derweil neben Primus FC Welzheim vor allem der erbitterte Abstiegskampf, der unter anderem im brisanten Backnanger Stadtderby gipfelt. Währenddessen kommt es in der Kreisliga A3 zum echten Härtetest für den noch ungeschlagenen Tabellenführer TSV Ilshofen II, der bei der offensivstarken SGM Rosengarten antreten muss. Komplettiert wird der packende Spieltag durch die Kreisliga A4, in der das enge Aufstiegsrennen rund um Tabellenführer SpVgg Gammesfeld und den FC Matzenbach nach der Winterpause sofort wieder an Fahrt aufnimmt.
Der 20. Spieltag der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall beginnt vielversprechend, wenn der Tabellendritte FSV Waiblingen II (32 Punkte, 46:22 Tore) den Spitzenreiter SV Remshalden (36 Punkte, 54:34 Tore) zum Gipfeltreffen empfängt. Während die Gäste mit dem Rückenwind von vier Siegen in Folge anreisen und zuletzt den 1. FC Hohenacker nach rasanter Anfangsphase dominant besiegten, müssen die Hausherren eine denkbar knappe Niederlage gegen den TB Beinstein verdauen. Für die Waiblinger ist ein Heimsieg Pflicht, um den Anschluss an die Spitze zu wahren und sich für die deutliche 0:4-Pleite aus dem Hinspiel zu revanchieren, bei der das Geschehen bereits im ersten Durchgang in Richtung der Gäste kippte.
Im Schatten dieses Spitzenspiels brennt beim Duell des Zwölften SV Fellbach II gegen den Vorletzten VfL Winterbach die Luft, denn am Saisonende steigen vier Teams direkt ab. Die Fellbacher tankten unlängst durch ein überzeugendes Schützenfest gegen Anagennisis Schorndorf gewaltig Selbstvertrauen, wohingegen die auswärtsschwachen Winterbacher (14 Punkte, 28:57 Tore) nach der späten Niederlage gegen den FC Kosova Kernen dringend einen Sieg benötigen, um wie beim spektakulären 4:3-Erfolg im Hinspiel wichtige Zähler gegen den Absturz zu sammeln. Auch jene Schorndorfer stecken nach ihrer empfindlichen Pleite tief im Abstiegskampf und stehen beim Tabellenvierten SSV Steinach-Reichenbach (30 Punkte) vor einer Mammutaufgabe. Die Gastgeber, die im jüngsten Spiel gegen den SV Hertmannsweiler nach einem Platzverweis für Vily Leandre Djine Toukam das Nachsehen hatten, wollen an das wilde Hinspiel anknüpfen, als Anas Elhor und sein Schorndorfer Team einen klaren Rückstand erst in der Nachspielzeit nervenaufreibend zu einem 5:5 ausglichen.
Im gesicherten Mittelfeld strebt der Achte SC Korb gegen den Zehnten SV Hertmannsweiler nach Wiedergutmachung für die herbe 0:5-Abreibung aus dem ersten Aufeinandertreffen, bei dem die Partie schon zur Pause zugunsten der Gäste vorentschieden war. Diese reisen nach ihrem souveränen Heimerfolg mit breiter Brust an, während die Korber zuletzt erst in der allerletzten Minute den schmerzhaften Ausgleich gegen den VfR Birkmannsweiler hinnehmen mussten. Eben jene Birkmannsweiler, die als Tabellensechster (28 Punkte) den Anschluss an das obere Drittel halten wollen, gastieren nun beim dreizehnten TB Beinstein (22 Punkte), der auf einem direkten Abstiegsplatz massiv um den Klassenerhalt zittert. Die Beinsteiner wittern nach ihrem emotionalen Last-Minute-Sieg tief in der Nachspielzeit gegen den FSV Waiblingen II spürbar Morgenluft und hoffen in dieser richtungsweisenden Partie auf einen ähnlichen Kampfgeist wie beim umkämpften 1:1-Remis im Hinspiel.
Zeitgleich peilt der Tabellenzweite TV Weiler/Rems (36 Punkte, 51:34 Tore) einen Pflichtsieg gegen das abgeschlagene und auswärts in dieser Saison gänzlich erfolglose Schlusslicht SV Breuningsweiler II (3 Punkte, 23:83 Tore) an. Während die heimstarken Hausherren zuletzt durch einen Treffer tief in der Nachspielzeit jubelten, kassierten die Gäste ihre dritte Pleite in Serie und haben nach der desaströsen 3:8-Hinspielklatsche wohl nur Außenseiterchancen auf einen sportlichen Befreiungsschlag. Den Spieltag komplettiert schließlich das direkte Aufeinandertreffen des Neunten FC Kosova Kernen gegen den torhungrigen Fünften TSV Schornbach II (55:42 Tore). Die Kernener strotzen nach ihrem hart erkämpften späten Sieg über den VfL Winterbach vor Energie, müssen jedoch zwingend die defensive Stabilität finden, die ihnen beim denkwürdigen 3:9-Debakel im Hinspiel über weite Strecken schmerzlich fehlte.
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Den 20. Spieltag der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall eröffnet am Sonntag um 12:45 Uhr der Tabellenfünfzehnte SV Unterweissach II gegen den punktgleichen Dreizehnten SGM Erbstetten/TSG Backnang II. In diesem brisanten Duell gegen einen der vier direkten Abstiegsplätze müssen die Hausherren eine herbe Neun-Tore-Pleite verdauen, während die in der Rückrunde noch sieglosen Gäste auf eine Wiederholung ihres furiosen 9:2-Hinspielerfolgs hoffen, um die knappe Niederlage gegen die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach vergessen zu machen. Um 15:00 Uhr empfängt der neuntplatzierte SK Fichtenberg den formstarken SV Allmersbach II, der in der zweiten Saisonhälfte noch ungeschlagen ist und jüngst mit einem knappen 2:1-Sieg glänzte. Die heimstarken Fichtenberger wollen sich nach ihrer von frühen Elfmetertoren geprägten 1:3-Niederlage rehabilitieren und sich für das klare 0:3 aus dem ersten Aufeinandertreffen revanchieren.
Zeitgleich bittet der TSV Sulzbach-Laufen den Tabellenvierten VfR Murrhardt zum Tanz, der mit dem massiven Rückenwind eines 9:0-Kantersieges anreist. Da die Murrhardter bislang nur vor heimischer Kulisse ungeschlagen blieben, wittert der TSV nach seinem jüngsten Erfolg, der lediglich von einer frühen Roten Karte für Julius Hägele in der dreiunddreißigsten Minute überschattet wurde, seine Chance auf eine Revanche für das 0:4 im Hinspiel. Brisanz verspricht auch das zeitgleiche Backnanger Stadtderby zwischen dem vierzehnten FC Viktoria Backnang und dem Elften Großer Alexander Backnang, die beide dringend Zähler gegen den Abstieg benötigen.
Parallel steht die ebenfalss abstiegsbedrohte SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg gegen den sechstplatzierten FSV Weiler zum Stein massiv unter Zugzwang. Während die Gastgeber eine 0:4-Pleite abschütteln müssen, reist der FSV nach einem fulminanten 6:2-Erfolg mit breiter Brust an und möchte seinen verdienten 4:1-Sieg aus der Hinrunde bestätigen. Im letzten 15:00-Uhr-Duell trifft der in der Rückrunde noch sieglose TSC Murrhardt, der vergangene Woche spielfrei hatte, auf den Tabellendritten SV Steinbach, der als Team der Stunde alle vier Rückrundenspiele gewinnen konnte. Obwohl die Steinbacher zuletzt dominierten, hat der TSC durch seinen späten 2:1-Hinspielerfolg bewiesen, dass er den Favoriten ärgern kann.
Den krönenden Abschluss des Spieltags bildet schließlich um 15:30 Uhr der Auftritt des Spitzenreiters FC Welzheim gegen den zehntplatzierten FV Sulzbach/Murr. Die dominierende Mannschaft der Liga, die mit 67 Toren und 46 Punkten die Konkurrenz anführt, möchte ihre Tabellenführung untermauern, während die vom Abstieg bedrohten Gäste nach einer 0:3-Niederlage alles daransetzen werden, ein erneutes Debakel wie beim deutlichen 1:6 im Hinspiel abzuwenden.
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Den Auftakt des 13. Spieltag der Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall macht das Kellerkind TSV Vellberg, das mit lediglich acht Punkten und bereits 32 Gegentoren am Tabellenende festsitzt und gegen den ambitionierten Fünften Sportfreunde DJK Bühlerzell dringend Zählbares braucht. Während die Bühlerzeller nach einem souveränen 4:1-Erfolg zum Start aus der Winterpause viel Rückenwind mitbringen, blieb Vellberg beim Spitzenreiter zuletzt chancenlos und erinnert sich an das schmerzliche 3:3 aus dem Hinspiel, bei dem man eine eigene frühe Zweitoreführung noch aus der Hand gab und zudem per Foulelfmeter scheiterte.
Ein echtes Spitzenspiel steigt parallel bei der SGM Rosengarten: Der Tabellenvierte, der mit 32 Treffern die gefährlichste Offensive der Liga stellt, fordert den noch ungeschlagenen Ligaprimus TSV Ilshofen II heraus. Die dominierenden Gäste aus Ilshofen kassierten in elf Spielen erst zehn Gegentore, unterstrichen ihre Form jüngst mit einem klaren Zu-Null-Sieg und wollen nach dem hart umkämpften 1:1-Unentschieden im Hinspiel diesmal dreifach punkten. Rosengarten muss derweil einen bitteren Platzverweis aus der jüngsten Niederlage verkraften und gegen die beste Abwehr der Liga zwingend punkten, um den Anschluss an Platz zwei zu wahren. Unmittelbar dahinter lauert der drittplatzierte SC Steinbach-Comburg, der punktgleich mit Rosengarten in Schlagdistanz zur Spitze liegt und mit breiter Brust aus einem furiosen 5:2-Sieg in das Duell gegen den Vorletzten SC Bühlertann geht. Für die massiv abstiegsbedrohten Gäste, die mit nur 14 geschossenen Toren eine der schwächsten Offensiven aufbieten und auch im Hinspiel mit 0:2 das Nachsehen hatten, wird es beim formstarken Favoriten eine Herkulesaufgabe, wenngleich sie als einziges Team noch ein Nachholspiel in der Hinterhand haben.
Im gesicherten Mittelfeld will der Tabellensechste TSV Hessental nach einem jüngsten Sieg am grünen Tisch nachlegen, wenn der achtplatzierte TSV Michelbach/Bilz zu Gast ist. Die Michelbacher blicken auf eine unglückliche Auftaktniederlage samt Platzverweis zurück und weisen mit 32 Gegentoren eine überaus anfällige Defensive auf, bewiesen aber beim 2:1-Hinspielerfolg nach Rückstand bereits, dass sie die leicht favorisierten Hessentaler schlagen können.
Abgerundet wird der Spieltag durch ein brisantes direktes Duell in der gefährdeten Zone, in dem der Siebte Spvgg Unterrot auf den Neunten TSV Obersontheim II trifft. Beide Mannschaften kassierten am vergangenen Wochenende deutliche Niederlagen, Obersontheim dabei per Sportgerichtsurteil, und stehen im engen Abstiegskampf unter massivem Zugzwang. Unterrot dürfte jedoch nach dem deutlichen 4:0-Hinspielsieg, der damals unter anderem durch zwei kuriose Obersontheimer Eigentore begünstigt wurde, mit einem klaren psychologischen Vorteil in diese wegweisende Begegnung gehen.
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In der Kreisliga A4 Rems/Murr/Hall eröffnet der Tabellendritte VfR Altenmünster gegen den Sechsten TV Rot am See den zweiten Spieltag nach der Winterpause mit dem klaren Ziel, im hart umkämpften Aufstiegsrennen zu bleiben. Nach einem wilden 2:2-Unentschieden gegen den TSV Gerabronn, bei dem die Gastgeber zweimal ausgleichen mussten und Dennis Maric kurz vor Schluss per Gelb-Roter Karte verloren, erhofft sich der VfR nun einen Sieg, während Rot am See nach einer 1:3-Heimpleite gegen den FC Matzenbach und dem torlosen Hinspiel dringend Punkte zur tabellarischen Absicherung benötigt.
Direkt im Anschluss empfängt der Vierte FC Honhardt den abstiegsbedrohten Zehnten TSV Gerabronn, um nach der knappen 0:1-Niederlage gegen die SpVgg Hengstfeld-Wallhausen wieder näher an das Spitzentrio heranzurücken. Die Gäste aus Gerabronn gehen nach ihrem couragierten Auftritt der Vorwoche gestärkt in die Partie und wollen das enge Hinspiel wiederholen, das erst durch einen späten Ausgleich von Manuel Kober zum 2:2 endete, um die Abstiegsränge endgültig zu verlassen. Ein wahres Spektakel verspricht das Duell zwischen dem Achten TSV Dünsbach und dem Siebten SpVgg Hengstfeld-Wallhausen, da Dünsbach zuletzt ein historisches Spiel gegen die SpVgg Satteldorf II erlebte, in dem Jan Klenk einen 1:3-Rückstand mit drei unglaublichen Toren tief in der Nachspielzeit in einen 5:3-Sieg verwandelte. Hengstfeld reist jedoch mit dem Rückenwind eines 1:0-Sieges durch einen Elfmeter von Robert Becke an und hofft auf Wiedergutmachung für die derbe 0:4-Hinspielpleite.
Für den Tabellenführer SpVgg Gammesfeld, der mit 38:11 Toren die Liga dominiert, gilt es unterdessen gegen die SpVgg Satteldorf II eine Reaktion zu zeigen, nachdem man zuletzt gegen das sieglose Schlusslicht SV Brettheim überraschend nicht über ein torloses Remis hinauskam. Satteldorf II steht nach dem Einbruch der Vorwoche, als eine komfortable Führung noch leichtfertig verspielt wurde, unter Druck und ist nach der klaren 0:4-Hinspielniederlage gegen den Primus der deutliche Außenseiter. Abgeschlossen wird der Nachmittag vom Tabellenzweiten FC Matzenbach, der den Fünften SSV Stimpfach zu einem echten Verfolgerduell bittet und mit einem weiteren Sieg im Nacken des Spitzenreiters bleiben möchte. Mit dem Schwung des jüngsten 3:1-Erfolgs will sich Matzenbach zwingend für die herbe 0:4-Hinspielklatsche revanchieren, bei der unter anderem Patrick Stegmeier doppelt traf, während Stimpfach mit einem absolvierten Spiel weniger die große Chance hat, entscheidend in die obere Tabellenhälfte vorzudringen.
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