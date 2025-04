Verfolgerduell zwischen Steinhagen und Gütersloh II

Türkgücü Gütersloh will die Tabellenführung im Heimspiel gegen Kastrioti Stukenbrock behaupten – Foto: Zimmer

Während Türkgücü Gütersloh, Steinhagen und Schloß Holte im Gleichschritt um die Spitze kämpfen, treffen in den unteren Regionen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf aufeinander. Der 24. Spieltag der Bezirksliga Staffel 2 in Westfalen könnte sowohl oben als auch unten entscheidende Weichen stellen.

—————————————————————

Spvg Steinhagen – FC Gütersloh II (Sonntag 15:00 Uhr)

Die Spvg Steinhagen empfängt am Sonntag (15:00 Uhr) die Reserve des FC Gütersloh – und es geht um mehr als nur drei Punkte. Punktgleich mit Schloß Holte und nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter Türkgücü steht für Steinhagen ein richtungsweisendes Spiel an. Die Gäste aus Gütersloh hingegen verpassten zuletzt beim 3:4 gegen Ahmsen die Chance, sich in der Spitzengruppe zu behaupten, und stehen nun unter Zugzwang.



Kreutzer: “Wir wollen einen Verfolger abschütteln“ Für Co-Trainer Tobias Kreutzer (SpVg Steinhagen) ist die Marschroute klar: „Natürlich wollen wir versuchen, das Spiel für uns zu entscheiden, um den direkten Kontakt zur Tabellenspitze zu erhalten und einen Verfolger abzuschütteln.“ Gleichzeitig mahnt er zur Vorsicht – die Bilanz gegen Gütersloh II spricht mit drei Niederlagen aus den letzten drei Begegnungen nicht gerade für Steinhagen. „Das am Sonntag zu ändern ist unser Ziel!“

Optimistisch stimmt jedoch die personelle Entwicklung: „Vitali Wolf und Erdem Yilmaz kehren aus dem Urlaub zurück. Patrick Ruske könnte nach überstandener Erkrankung wieder eine Option sein und auch Dennis Schwarzer meldet sich nach Verletzung einsatzfähig.“ Damit stehen dem Trainerteam im Vergleich zur Vorwoche deutlich mehr Alternativen zur Verfügung. Ein Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten wäre für Steinhagen doppelt wertvoll: Revanche und ein klares Zeichen im Titelrennen.





Morgen, 15:00 Uhr Spvg Steinhagen Spvg Steinhagen FC Gütersloh FC Gütersloh II 15:00 PUSH



————————————————————————— Türkgücü Gütersloh – Kastrioti Stukenbrock (Sonntag 15:00 Uhr) ————————————————————————— Als Tabellenführer geht Türkgücü mit Rückenwind in die Partie gegen den Zwölften der Tabelle. Der knappe 2:1-Auswärtssieg bei Wellensiek hat gezeigt, dass auch enge Spiele gewonnen werden können – ein Markenzeichen eines reifen Titelkandidaten. Stukenbrock feierte zuletzt mit dem 2:1 in Halle einen wichtigen Auswärtssieg im Kampf gegen den Abstieg. Dennoch reist der Underdog als klarer Außenseiter nach Gütersloh.





Morgen, 15:00 Uhr Türkgücü Gütersloh Türkgücü Gütersloh Kastrioti Stukenbrock Kastrioti Stukenbrock 15:00 PUSH



————————————————————————— SV Werl-Aspe – TuS Lipperreihe (Sonntag 15:00 Uhr) ————————————————————————— Der Tabellenletzte Werl-Aspe konnte auch beim 2:4 in Heepen nichts Zählbares holen und bleibt mit nur fünf Punkten abgeschlagen am Tabellenende. Lipperreihe hingegen landete mit dem 4:1-Erfolg gegen Türk Sport einen überzeugenden Heimsieg und hat den Blick wieder nach oben gerichtet. Alles andere als ein Auswärtssieg des Tabellenvierten wäre eine Überraschung. Werl-Aspe geht nur noch mit theoretischen Chancen in die verbleibenden Spiele.







—————————————————————————

SC Peckeloh II – SV Schwarz-Weiß Sende (Sonntag 12:30 Uhr) ————————————————————————— Das frühe Sonntagsspiel ist ein Kellerduell mit Seltenheitswert: Der Tabellenvorletzte Peckeloh II empfängt das drittletzte Team aus Sende. Beide Mannschaften haben bislang nur zusammen 24 Punkte geholt, zuletzt setzte es für Peckeloh eine deutliche 0:5-Niederlage bei Hicret. Sende präsentierte sich beim 2:6 gegen Schloß Holte offensiv zwar mutig, defensiv jedoch erneut anfällig. Nur der Sieger dieser Partie darf noch realistisch vom Klassenerhalt träumen.







————————————————————————— ————————————————————————— SuK Canlar Bielefeld – SC Halle 1919 (Sonntag 15:00 Uhr) Canlar Bielefeld musste sich am letzten Spieltag dem Spitzenteam aus Steinhagen mit 2:5 geschlagen geben, steht aber mit 35 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Halle hingegen verlor überraschend gegen das Kellerkind Stukenbrock und rutscht damit wieder näher an die gefährdete Zone heran. Die Bielefelder wollen mit einem Heimsieg zurück in die obere Tabellenhälfte. Für Aufsteiger Halle ist jeder Punkt essenziell, um nicht in den Sog des Abstiegs zu geraten.





Morgen, 15:00 Uhr SuK Canlar Bielefeld 2010 SuK Canlar SC Halle 1919 SC Halle 15:00 PUSH



————————————————————————— ————————————————————————— FC Türk Sport Bielefeld – VfR Wellensiek (Sonntag 15:00 Uhr) Zwei ambitionierte Teams aus dem breiten Mittelfeld treffen aufeinander: Beide stehen bei 38 Punkten. Beide Teams verloren zuletzt gegen Topgegner, nun bietet sich die Gelegenheit zur direkten Rehabilitation. Ein Sieg würde für beide Seiten die Tür zur oberen Tabellenhälfte wieder öffnen.





Morgen, 15:00 Uhr FC Türk Sport Bielefeld 1976 TS Bielefeld VfR Wellensiek 1951 Wellensiek 15:00 PUSH



————————————————————————— VfB Schloß Holte – SpVg. 1894 Heepen (Sonntag 15:00 Uhr) ————————————————————————— Schloß Holte bleibt nach dem 6:2-Auswärtssieg bei Sende punktgleich mit Steinhagen auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Gegen den Aufsteiger aus Heepen, der mit 39 Punkten eine sehr stabile Saison spielt, dürfte jedoch kein Selbstläufer zu erwarten sein. Heepen besiegte zuletzt zwar das Schlusslicht, wird auswärts aber erneut gefordert. Für Holte zählt einzig der Dreier, um weiter im Titelrennen zu bleiben.







————————————————————————— TuS Ahmsen – SC Hicret Bielefeld (Sonntag 15:15 Uhr) ————————————————————————— Ahmsen feierte beim 4:3-Erfolg über Gütersloh II einen wichtigen Befreiungsschlag im Abstiegskampf und steht nun bei 21 Punkten. Hicret zeigte sich beim 5:0 über Peckeloh in Torlaune und bleibt auf Tuchfühlung zu den oberen Tabellenrängen. Für Ahmsen geht es darum, sich weiter Luft im Tabellenkeller zu verschaffen. Hicret hingegen hat mit einem Auswärtssieg die Chance, in die Top fünf vorzustoßen.





Morgen, 15:15 Uhr TuS Ahmsen TuS Ahmsen SC Hicret Bielefeld 1998 SC Hicret 15:15 PUSH



—————————————————————————