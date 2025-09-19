Verfolgerduell zwischen Rheinland und MSV 07 eröffnet Bezirksliga

Mit der Begegnung zwischen Rheinland Hamborn und dem Mülheimer SV wird der 6. Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, am Samstagabend eröffnet (18 Uhr, FuPa-Liveticker). Die beiden treffen im Verfolgerduell aufeinander. Wer hier gewinnt bleibt an der Spitzengruppe dran. Direkt im Anschluss ist der Duisburger SV 1900, derzeit auf Rang vier in der Tabelle, beim 1. FC Styrum gefordert. Alle weiteren Spiele steigen am Sonntag.
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - 1. FC Mülheim-Styrum
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr VfL Repelen - GSG Duisburg
Sa., 27.09.25 18:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SV Genc Osman Duisburg
So., 28.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - VfB Homberg II
So., 28.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Duisburger FV 08
So., 28.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SV Rhenania Hamborn
So., 28.09.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Rheinland Hamborn
So., 28.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - TuS Asterlagen
So., 28.09.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SC 1920 Oberhausen
8. Spieltag
Sa., 04.10.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SuS 09 Dinslaken
Sa., 04.10.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 05.10.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Duisburger SV 1900
So., 05.10.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Spvgg Meiderich 06/95
So., 05.10.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - Viktoria Buchholz
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - VfL Repelen
So., 05.10.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Mülheimer SV 07
So., 05.10.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SuS 21 Oberhausen
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21