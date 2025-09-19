 2025-09-19T07:58:00.826Z

Rheinland Hamborn schielt in der Tabelle noch nach oben.
Rheinland Hamborn schielt in der Tabelle noch nach oben. – Foto: Roberto Parolari

Verfolgerduell zwischen Rheinland und MSV 07 eröffnet Bezirksliga

In der Bezirksliga, Gruppe 5, formiert sich eine Spitzengruppe. Wer schafft den Sprung nach oben, wer bleibt auf der Strecke?

Mit der Begegnung zwischen Rheinland Hamborn und dem Mülheimer SV wird der 6. Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, am Samstagabend eröffnet (18 Uhr, FuPa-Liveticker). Die beiden treffen im Verfolgerduell aufeinander. Wer hier gewinnt bleibt an der Spitzengruppe dran. Direkt im Anschluss ist der Duisburger SV 1900, derzeit auf Rang vier in der Tabelle, beim 1. FC Styrum gefordert. Alle weiteren Spiele steigen am Sonntag.

So läuft Spieltag 6

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
15:30

Morgen, 19:00 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
19:00live

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
15:00

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
15:15live

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
15:15

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
15:00

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
15:30

Morgen, 18:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
18:00live

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - 1. FC Mülheim-Styrum
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr VfL Repelen - GSG Duisburg
Sa., 27.09.25 18:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SV Genc Osman Duisburg
So., 28.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - VfB Homberg II
So., 28.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Duisburger FV 08
So., 28.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SV Rhenania Hamborn
So., 28.09.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Rheinland Hamborn
So., 28.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - TuS Asterlagen
So., 28.09.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SC 1920 Oberhausen

8. Spieltag
Sa., 04.10.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SuS 09 Dinslaken
Sa., 04.10.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 05.10.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Duisburger SV 1900
So., 05.10.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Spvgg Meiderich 06/95
So., 05.10.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - Viktoria Buchholz
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - VfL Repelen
So., 05.10.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Mülheimer SV 07
So., 05.10.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SuS 21 Oberhausen
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

