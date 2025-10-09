 2025-10-02T08:44:29.515Z

Marco Schneider war in Köndringen und Herbolzheim der Trainer von Sascha Schröder.
Marco Schneider war in Köndringen und Herbolzheim der Trainer von Sascha Schröder. – Foto: Claus G. Stoll

Verfolgerduell zwischen dem FC Auggen und dem SC Lahr

In der Verbandsliga steigt das Match des Spieltages zwischen dem FC Auggen und dem SC Lahr

In der Fußball-Verbandsliga treffen sich der FC Auggen und der SC Lahr zum Verfolgerduell. In der Fußball-Landesliga steht der FV Schutterwald in Schapbach vor einer schweren Aufgabe.

Für den Trainer des SC Lahr, Sascha Schröder, ist das Auswärtsspiel am Samstag, 14.30 Uhr, beim FC Auggen auch ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten und guten Freund. Denn der Coach der Auggener, Marco Schneider, war einst in Köndringen und Herbolzheim Schröders Trainer. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

