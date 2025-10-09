Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Marco Schneider war in Köndringen und Herbolzheim der Trainer von Sascha Schröder. – Foto: Claus G. Stoll
Verfolgerduell zwischen dem FC Auggen und dem SC Lahr
In der Verbandsliga steigt das Match des Spieltages zwischen dem FC Auggen und dem SC Lahr
In der Fußball-Verbandsliga treffen sich der FC Auggen und der SC Lahr zum Verfolgerduell. In der Fußball-Landesliga steht der FV Schutterwald in Schapbach vor einer schweren Aufgabe.
Für den Trainer des SC Lahr, Sascha Schröder, ist das Auswärtsspiel am Samstag, 14.30 Uhr, beim FC Auggen auch ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten und guten Freund. Denn der Coach der Auggener, Marco Schneider, war einst in Köndringen und Herbolzheim Schröders Trainer. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.