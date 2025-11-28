– Foto: Andre Peters

Verfolgerduell verspricht Spannung - Eicherscheid gefordert Mariadorf und Hilfarth im direkten Duell - Eicherscheid vor schwieriger Aufgabe gegen Richterich. Verlinkte Inhalte präsentiert von BZL Mittelrhein St. 4 Erkelenz Wißkirchen Richterich Mariadorf + 12 weitere

Der 13. Spieltag verspricht brisante Duelle, Spitzenreiter Eicherscheid trifft auf Rhenania Richterich, während Verfolger Mariadorf und Hilfarth im direkten Duell die Punkte jagen.

„Die Jungs leben dieses ‚Einer für alle, alle für einen‘ Ding!“ Germania Eicherscheid empfängt den Tabellen-Sechsten Rhenania Richterich zum absoluten Topspiel des Wochenendes. Trainer Nick Capellmann warnt: „Mit Eicherscheid haben wir die stärkste Mannschaft der Liga vor der Brust. Sowohl fußballerisch, aber vor allem, und das fehlt den meisten Teams leider, was den Teamspirit angeht. Die Jungs leben dieses ‚Einer für alle, alle für einen‘ Ding! Da haben sie mit Sandro auch genau den richtigen Trainer für. Er hat, ähnlich wie ich früher auch, auf dem Platz keine Freunde, sondern den maximalen Erfolg für sein Team gesucht. Uns erwartet mit den Wilden Brüdern und Co. eine brutale Offensivwucht, mit im Schnitt über 4 Toren pro Spiel. Da wird meiner Mannschaft maximaler Fokus und bedingungsloser Einsatz abverlangt werden. Dennoch fahren wir dahin, um das Spiel zu gewinnen. Ich sehe einen äußerst positiven Trend bei meinen Jungs, sowohl was die Trainingsleistung angeht, als auch die letzten Spiele. Was meine Jungs in den letzten beiden Spielen für einen Fußball gezeigt haben, war schon außergewöhnlich und so ziemlich das Beste, was ich bislang in dieser Liga gesehen habe. Ich bin mir sicher, dass die Jungs beim Ligaprimus alles in den Ring werfen werden. Und dann werden wir ein Spiel auf Augenhöhe haben!“

Sandro Bergs von Eicherscheid ergänzt: „Richterich erwarten wir als defensiv gut strukturierte Mannschaft, die extrem gefährlich bei Standards und Umschaltsituationen ist. Das wird die nächste schwierige Herausforderung, die wir meistern wollen.“

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr Germania Eicherscheid Eicherscheid Rhenania Richterich Richterich 14:30 PUSH

„Ritt auf der Rasierklinge“ Das Verfolgerduell Platz 5 gegen Platz 3 verspricht Spannung. Mirko Braun, Trainer Mariadorf, beschreibt die Situation drastisch: „Mir gehen langsam die Kerzen aus, die ich Spieltag für Spieltag anmache, da jedes Spiel ein Ritt auf der Rasierklinge ist! Wir hätten in allen Spielen, die wir zuletzt gewonnen haben, auch als Verlierer vom Platz gehen können. Die Liste der gesperrten und verletzten Spieler ist größer als die Einsatzbereiten und deswegen werden wir mit den verbleibenden Möglichkeiten den Betonmischer gegen Germania Hilfarth rausholen und schauen, was bei rauskommt. Das Schöne an diesem Spiel ist, dass wir gar nichts zu verlieren haben.“ Nils Brandt, Trainer von Hilfarth, warnt ebenfalls: „Zum Spiel gegen Mariadorf ist natürlich von der Tabelle her Verfolgerduell Platz 5 gegen Platz 3, das verspricht ja schon enges Spiel. Ich glaube Mariadorf ist eine Mannschaft, die an einem guten Tag, in voller Besetzung wirklich jeden schlagen kann. Dafür erstmal größten Respekt vor der Truppe von Mirko Braun, und wie schon mal gesagt, der beste Trainer der Bezirksliga. Ich freue mich auch sehr drauf, ja, dass wir uns treffen, und ja, ich erwarte einen sehr, sehr, sehr heißen Tanz in Mariadorf.“

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr SV Alemannia Mariadorf Mariadorf Germania Hilfarth Hilfarth 15:00 PUSH

Tabellennachbarn im Duell Der Tabellenneunte SC Erkelenz empfängt den Siebten SG Stolberg. Beide Mannschaften zeigen zuletzt wechselhafte Leistungen. Die Partie verspricht Spannung, da ein Sieg die Position im Mittelfeld festigen könnte.

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr SG Stolberg Stolberg SC Erkelenz Erkelenz 15:30 live PUSH

Offensivkraft gegen Defensive Oidtweiler steht auf Rang 12 und benötigt dringend Zähler, während Bergrath als Aufsteiger auf Rang 4 ebenfalls punkten will. Die Bergrather Offensive gilt als formstark, Oidtweiler muss defensiv kompakt auftreten, um etwas mitzunehmen.