Verfolgerduell unter Flutlicht, Stuttgarter Kickers wollen oben ran

Nach sechs Spieltagen bleibt die Regionalliga Südwest spannend: Tabellenführer SGV Freiberg ist weiter ungeschlagen und will die Serie ausbauen. Direkt dahinter lauern TSV Steinbach Haiger und FSV Frankfurt, die mit Siegen den Anschluss an die Spitze halten wollen. SG Sonnenhof Großaspach und Kickers Offenbach kämpfen um den Sprung in die obere Tabellenhälfte. Unten kämpfen TSG Balingen, Bahlinger SC, Bayern Alzenau und TSV Schott Mainz gegen die Abstiegsränge – jeder Punkt ist für den Klassenerhalt wertvoll.
---
Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach (11 Punkte, Platz 4) empfängt Kickers Offenbach (10 Punkte, Platz 5). Beide Teams wollen den Anschluss an die Tabellenspitze halten und den Druck auf die oberen Teams vergrößern.
---
SV Sandhausen (7 Punkte, Platz 12) trifft auf Aufsteiger TSG Balingen (3 Punkte, Platz 18). Sandhausen will den Abstand zur Abstiegszone vergrößern, Balingen benötigt dringend Punkte für den Klassenerhalt.
---
Tabellenführer SGV Freiberg (18 Punkte, Platz 1) empfängt Bahlinger SC (3 Punkte, Platz 17). Freiberg strebt den siebten Sieg in Serie an, während Bahlingen um den Anschluss ans Mittelfeld kämpft.
---
SV Stuttgarter Kickers (10 Punkte, Platz 6) empfängt SC Freiburg II (6 Punkte, Platz 14). Die Kickers wollen weiter in der oberen Tabellenhälfte bleiben, Freiburg II Punkte für den Klassenerhalt sammeln.
---
FC 08 Homburg (8 Punkte, Platz 8) empfängt TSV Steinbach Haiger (13 Punkte, Platz 2). Homburg will den Anschluss ans obere Mittelfeld halten, Steinbach Haiger weiter Druck auf die Spitze ausüben.
---
SG Barockstadt Fulda Lehnerz (7 Punkte, Platz 10) trifft auf FC-Astoria Walldorf (7 Punkte, Platz 11). Beide Teams wollen sich in der Mitte der Tabelle festigen.
---
TSV Schott Mainz (5 Punkte, Platz 15) empfängt KSV Hessen Kassel (6 Punkte, Platz 13). Mainz muss punkten, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren, Kassel will sich weiter im Tabellenmittelfeld stabilisieren.
---
Bayern Alzenau (5 Punkte, Platz 16) empfängt FSV Mainz 05 II (9 Punkte, Platz 7). Alzenau benötigt dringend Punkte gegen den Abstieg, Mainz 05 II will seine Serie ausbauen und in die obere Tabellenhälfte vorrücken.
---
FSV Frankfurt (13 Punkte, Platz 3) empfängt SV Eintracht Trier 05 (8 Punkte, Platz 9). Frankfurt will den Druck auf die Tabellenspitze aufrechterhalten, Trier strebt einen Sieg zur Verbesserung der Position in der oberen Tabellenhälfte an.
__________________________________________________________________________________________________
