Verfolgerduell unter Druck: TuS Berge empfängt SV Bad Rothenfelde

Am Ostermontag um 15.00 Uhr kommt es in der Bezirksliga zum direkten Duell zweier Verfolger des Spitzenreiters BW Hollage. Der TuS Berge empfängt den SV Bad Rothenfelde – eine Partie mit hoher Bedeutung im Rennen um die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga.
Während die Gäste aus Bad Rothenfelde zuletzt hinter den eigenen Erwartungen zurückblieben, präsentiert sich Berge in stabiler Verfassung.
Bad Rothenfelde unter Zugzwang:
Der SV Bad Rothenfelde holte aus den vergangenen fünf Spielen lediglich sieben Punkte und steht damit im direkten Vergleich unter Druck. Der Rückstand auf Tabellenführer BW Hollage beträgt derzeit sechs Punkte, allerdings hat Rothenfelde zwei Partien weniger absolviert.
Dass die Mannschaft von Trainer Marko Tredup grundsätzlich das Potenzial für den Titelkampf besitzt, zeigte sie in der Hinserie. Zum damaligen Zeitpunkt lag das Team noch sechs Punkte vor Hollage. Die aktuelle Formkurve zwingt Rothenfelde jedoch, im direkten Duell zu punkten, um den Anschluss nicht zu verlieren.
Formstarker TuS Berge im Vorteil:
Beim TuS Berge herrscht derweil Kontinuität. Trainer René Wolting sowie der spielende Co-Trainer Patrick Middendorf haben ihre Zusagen für die kommende Saison gegeben. Middendorf zählt mit zehn Toren und neun Vorlagen zu den prägenden Akteuren der laufenden Spielzeit.
Sportlich zeigt die Entwicklung nach oben: Im neuen Jahr blieb Berge in fünf Spielen ungeschlagen und sammelte elf Punkte. Trotz eines Rückstands von neun Punkten auf die Tabellenspitze hat das Wolting-Team vier Spiele weniger absolviert und damit rechnerisch weiterhin alle Möglichkeiten.
Die jüngsten Ergebnisse sprechen für den TuS Berge, der entsprechend leicht favorisiert in das Verfolgerduell geht. Fupa begleitet die Begegnung mit einem Liveticker.