Verfolgerduell unter Druck: TuS Berge empfängt SV Bad Rothenfelde Beide Teams wittern trotz Rückstand ihre Chance im Aufstiegsrennen – Form spricht für Bergern von Michael Eggert · Gestern, 18:54 Uhr · 0 Leser

Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Am Ostermontag um 15.00 Uhr kommt es in der Bezirksliga zum direkten Duell zweier Verfolger des Spitzenreiters BW Hollage. Der TuS Berge empfängt den SV Bad Rothenfelde – eine Partie mit hoher Bedeutung im Rennen um die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga.

Während die Gäste aus Bad Rothenfelde zuletzt hinter den eigenen Erwartungen zurückblieben, präsentiert sich Berge in stabiler Verfassung. Bad Rothenfelde unter Zugzwang:

Der SV Bad Rothenfelde holte aus den vergangenen fünf Spielen lediglich sieben Punkte und steht damit im direkten Vergleich unter Druck. Der Rückstand auf Tabellenführer BW Hollage beträgt derzeit sechs Punkte, allerdings hat Rothenfelde zwei Partien weniger absolviert. Dass die Mannschaft von Trainer Marko Tredup grundsätzlich das Potenzial für den Titelkampf besitzt, zeigte sie in der Hinserie. Zum damaligen Zeitpunkt lag das Team noch sechs Punkte vor Hollage. Die aktuelle Formkurve zwingt Rothenfelde jedoch, im direkten Duell zu punkten, um den Anschluss nicht zu verlieren.