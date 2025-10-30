Verfolgerduell und Abstiegskampf: "Gilt nur eine Devise: Vollgas"

Im Verfolgerduell der Bezirksliga Staffel 1 treffen die SpVg Rheindörfer und Deutz 05 aufeinander – zwei Teams in Topform, die um den Anschluss an Spitzenreiter Schönenbach kämpfen. Während oben die Spannung steigt, herrscht unten Alarmstufe Rot: Germania Zündorf und Schwarz-Weiß Köln liefern sich im Kellerduell einen echten Nervenkrieg um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Beide Teams gehen also mit Selbstbewusstsein in die Partie. Während Rheinsüd seine Heimbilanz verbessern will, peilt Ford Niehl den fünften Sieg in Serie an – und damit den nächsten Schritt in Richtung oberes Tabellendrittel.

Trotzdem reist sein Team mit breiter Brust an: „Wir wollen unsere Serie weiter ausbauen und uns in der Tabelle weiter festigen. Die Moral und der Teamgeist innerhalb der Truppe sind derzeit auf einem sehr hohen Niveau, und das wollen wir am Sonntag auf den Platz bringen.“ Besonders freue er sich, dass einige Rückkehrer neue Energie ins Training gebracht hätten: „Das hat sofort neuen Schwung gebracht und den Konkurrenzkampf um die Startelf zusätzlich angeheizt.“

Niehl-Trainer Dogan Oymak warnt seinerseits vor der Qualität des Gegners: „Rheinsüd ist sehr stark in die Saison gestartet und hat in den letzten Wochen überzeugende Ergebnisse geliefert. Wir treffen auf eine Mannschaft, die sowohl im Ballbesitz als auch in Umschaltsituationen gefährlich agiert – da müssen wir über 90 Minuten voll konzentriert und achtsam sein.“

Für Krämer liegt der Schlüssel zum Erfolg darin, die aktuelle Euphorie des Gegners zu stoppen: „Wir müssen kompakt stehen, gut gegen den Ball arbeiten, unangenehm sein und gleichzeitig unsere Spieler auf den Platz bringen. Unser Ziel ist es, den Flow, den sich Niehl in den letzten Wochen erarbeitet haben, zu brechen.“ Trotz des Respekts vor Niehl zeigt sich der Coach optimistisch: „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe – aber die Punkte wollen wir zu Hause behalten.“

Rheinsüd-Trainer Stefan Krämer erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe. „Unser Heimspiel wollen wir natürlich erfolgreich gestalten, egal wie der Gegner heißt“, betont er. „Aber wir treffen mit Ford Niehl auf einen sehr starken Gegner, der den Turnaround geschafft hat und jetzt vier Spiele am Stück gewonnen hat.“

Der FC Rheinsüd Köln empfängt am Sonntag mit dem CfB Ford Niehl eines der formstärksten Teams der Liga. Während Rheinsüd mit 14 Punkten auf Rang sechs steht, folgt Niehl nur zwei Zähler dahinter auf Platz acht – nach zuletzt vier Siegen in Folge.

Gawlik betont, dass Hoffnungsthal an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen wolle: „Wir müssen Gas geben – und dann hoffen wir, dass wir die drei Punkte aus Köln nach Hoffnungsthal holen.“

Der sportliche Leiter des TV Hoffnungsthal, Maciek Gawlik, zeigt sich vor dem Auswärtsspiel optimistisch, aber auch vorsichtig: „Wir haben eine ordentliche Trainingswoche hinter uns. Der TFC ist für uns ein unbekannter Gegner“, erklärt er. Trotz der fehlenden direkten Vergleichswerte habe man sich intensiv vorbereitet: „Wir haben Informationen gesammelt. Der Gegner hat einige starke Spieler, auf die man aufpassen muss.“

Der TV Hoffnungsthal will am Sonntag beim Türkischen FC Köln seinen Aufwärtstrend bestätigen. Nach dem 2:2 gegen Rheinsüd liegt die Mannschaft von Trainer Baran Dagdelen mit elf Punkten auf dem neunten Tabellenplatz, während der TFC Köln nach dem 1:0-Erfolg beim FC Hürth II mit acht Zählern Rang zwölf belegt. Für beide Teams bietet sich die Gelegenheit, den Anschluss an das Mittelfeld zu festigen.

Beide Teams gehen mit beeindruckenden Serien in das Topspiel: Die Rheindörfer sind in der Liga weiterhin ungeschlagen, während Deutz in der Fremde bislang eine makellose Bilanz vorweist. Es dürfte also ein echtes Kräftemessen auf Augenhöhe werden.

Um im Spitzenspiel bestehen zu können, müsse seine Mannschaft defensiv und offensiv auf den Punkt da sein: „Um hier was mitzunehmen, brauchen wir eine Bestleistung in der Defensive und Effizienz in der Offensive. Wir werden versuchen, dem Gegner die Stärken zu nehmen und unsere auf den Platz zu bringen.“

Auch Deutz 05 reist mit viel Respekt, aber nicht ohne Ambitionen an. Der sportliche Leiter Yilmaz Ardic weiß um die Qualität des Gegners: „Die Rheindörfer sind nicht allein Dawidowski, sie sind ein Topteam der Liga und gehören zu dem Favoritenkreis. Sie schießen viele Tore und kassieren wenig.“

Rheindörfer untermauerte zuletzt mit einem souveränen 4:1-Sieg bei Schwarz-Weiß Köln seine starke Form. Die Offensivreihe um Marcel Dawidowski traf dabei erneut mehrfach und bestätigte die enorme Torgefahr der Mannschaft.

Rheindörfer-Trainer Sebastian Tillmann freut sich auf das Duell zweier formstarker Teams. „Dass wir am zehnten Spieltag in der Situation sind, ein echtes Topspiel zu bestreiten, zeigt, dass wir in den letzten Wochen vieles richtig gemacht haben“, sagte er. Seine Mannschaft geht mit großem Selbstvertrauen in die Partie: „Wir freuen uns darauf, uns mit einem der besten Teams der Liga messen zu können. Für uns ist das eine tolle Herausforderung, der wir mit voller Überzeugung entgegensehen. Wir werden alles reinlegen, was nötig ist, um auch in diesem Spiel zu bestehen.“

Am Sonntag kommt zum Gipfeltreffen – zumindest der Verfolger – zwischen der SpVg Rheindörfer und Deutz 05. Beide Teams zählen zu den absoluten Spitzenteams der Liga: Rheindörfer ist nach neun Spieltagen ungeschlagen und steht mit 23 Punkten auf Platz zwei, während Deutz mit 20 Zählern und nur einer Niederlage auf Rang drei folgt. Beide Mannschaften können eine makellose Bilanz vorweisen – die Rheindörfer gewannen alle vier Heimspiele, Deutz alle vier Auswärtsspiele.

Müller fordert von seiner Mannschaft maximale Entschlossenheit: „Uns fehlt aktuell das Spielglück, das müssen wir uns zurückarbeiten. Für uns gilt nur eine Devise: Vollgas – und das werden wir am Sonntag auch genauso auf den Kunstrasen bringen.“

Auch für Sven Müller, Trainer von Schwarz-Weiß Köln, steht viel auf dem Spiel: „Es ist nur ein Do-or-Die-Spiel. Wenn wir das Spiel nicht gewinnen, sind wir spätestens wirklich im Abstiegskampf.“ Trotz der prekären Lage glaubt er an die Qualität seines Teams: „Ich bin der festen Überzeugung, wir können jedes Team schlagen – und das werden auch andere Trainer in der Liga bestätigen können. Fußballerisch haben wir da unten eigentlich nichts zu suchen.“

Trotz der jüngsten Niederlage sieht Werken positive Ansätze: „Wir haben letzte Woche kein schlechtes Spiel gemacht. Wir wollen das positive Gefühl, das wir trotz Niederlage haben, aufrechterhalten und mit vollem Elan in das Spiel am Sonntag gehen.“ Besonders emotional wird die Begegnung durch die schwere Verletzung von Muhammet Yildirim, der sich wohl erneut das Kreuzband gerissen hat. „Das ist natürlich ein herber Verlust, gerade auch menschlich und charakterlich für unser Team“, so Werken. „Aber vielleicht können wir dieses Spiel für ihn gewinnen – für Mo.“

Germania-Coach Daniel Werken weiß um die Brisanz der Partie: „Wir sind punktgleich im Abstiegskampf. Obwohl es immer noch eine frühe Phase der Saison ist, wollen wir das Spiel natürlich unbedingt für uns entscheiden.“ Seine Mannschaft habe sich in den letzten Wochen viel vorgenommen, „auch wenn es nicht immer so gelungen ist, wie wir uns das vorgestellt haben“.

Germania Zündorf und der SC Schwarz-Weiß Köln stehen punktgleich auf einem Abstiegsplatz. Beide Teams haben bislang fünf Punkte aus neun Spielen geholt. Während Zündorf zuletzt beim 1:2 in Niehl knapp den Kürzeren zog, unterlag Schwarz-Weiß Köln klar mit 1:4 gegen die SpVg Rheindörfer. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg.

Der Heiligenhauser SV will am Sonntag gegen die DJK Südwest Köln den positiven Trend der letzten Wochen fortsetzen. Die Gastgeber stehen mit 12 Punkten auf Rang sieben und holten zuletzt beim 1:1 in Deutz einen respektablen Punkt. Die Gäste aus Köln liegen mit 20 Punkten auf Platz vier und blieben beim 4:2-Heimsieg gegen Brühl zum siebten Mal in Folge ungeschlagen. Durch das parallele Verfolgerduell zwischen Rheindörfer und Deutz könnte Südwest bei einem Auswärtserfolg weiter nach oben klettern. Esins: „Wir brauchen zu Hause etwas Zählbares“ HSV-Trainer Andy Esins erwartet ein körperlich intensives Spiel: „Wir erwarten einen Gegner, der uns körperlich und mental alles abverlangen wird. Südwest ist eine eingespielte und gestandene Mannschaft, reist aber auch mit dem ‚Favoriten-Rucksack‘ an.“ Heiligenhaus zeigte zuletzt starke Auftritte gegen Spitzenteams, blieb aber oft ohne Lohn. „Wir müssen uns für die Leistungen gegen die Top Fünf bis jetzt nicht schämen, brauchen aber auch zu Hause etwas Zählbares gegen eine Mannschaft von ganz oben“, betonte Esins. „Dafür werden wir am Sonntag viel investieren. Es wird ein rassiges Duell.“ Errens: „Wir müssen unser Leistungsvermögen abrufen“ Auch Südwest-Trainer Daniel Errens erwartet ein anspruchsvolles Spiel beim Aufsteiger: „Für uns geht es zum Aufsteiger mit der bisher besten Punkteausbeute von allen Neulingen. Sie stehen wirklich gut da und haben auch schon ordentlich Punkte gesammelt.“ Seine Mannschaft will im Vergleich zum letzten Spiel eine Schippe drauflegen: „Wir wollen uns spielerisch steigern zu letzter Woche gegen Brühl und einfach wieder näher dran kommen, unser Leistungsvermögen vollumfänglich abzurufen.“ Dafür werde eine geschlossene Teamleistung nötig sein: „Es wird nötig sein, alle Attribute abzuliefern, um erfolgreich zu sein und um drei Punkte mitnehmen zu können.“ Personell muss Südwest auf Lennart Steffen und Jan Nowak verzichten, die ihre Gelb-Rot-Sperren absitzen. Errens bleibt dennoch optimistisch: „Das Schöne ist, dass wir einen guten, breiten Kader haben. Das zeigt, dass wir in der ganzen Breite eine gute Qualität haben und erfolgreich sein können. Deswegen sind wir guter Dinge, dass wir die beiden Jungs adäquat ersetzen können.“

Brühls neuer Trainer startet mit Mammutaufgabe Härtetest zum Einstand des neuen Trainers Marcel Müller: Der SC Brühl, derzeit Tabellenletzter, empfängt am Sonntag den bislang makellosen SV Schönenbach. Der Spitzenreiter hat nach neun Spielen neun Siege auf dem Konto und führt die Bezirksliga souverän an. Während Brühl zuletzt mit 2:4 bei Südwest verlor, siegte Schönenbach im Top-Spiel knapp mit 1:0 gegen Jan Wellem. Müller vor Debüt: „Ein lehrreicher Tag“ Für den 47-jährigen Müller, der unter der Woche das Amt von Interimstrainer Ganesh Pundt übernommen hat, könnte die Aufgabe kaum schwieriger sein. Dennoch blickt er der Partie mit Gelassenheit entgegen: „Was soll ich zu Schönenbach sagen? Für uns ist das wahrscheinlich ein lehrreicher Tag“, erklärte Müller. „Da geht es um den Versuch mitzuspielen, vielleicht für eine Überraschung zu sorgen.“ Dem neuen Coach ist bewusst, dass seine Mannschaft klarer Außenseiter ist. „Es ist nicht unser Anspruch gegen diese Mannschaft zu punkten. Die Mannschaften, bei denen wir punkten müssen, die kommen tatsächlich alle danach“, so Müller weiter. Trotz der schwierigen Ausgangslage will Brühl mutig auftreten: „Wir wollen einfach ein schönes Spiel zeigen. Wir wollen mitspielen, so lange wie möglich mithalten und dann am Ende gucken, was rauskommt“, sagte Müller. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: „ Wir haben keine Chance, aber die wollen wir nutzen. Wer weiß, vielleicht können wir ja für eine kleine Überraschung sorgen und Punkte in Brühl behalten. Aber wir sehen das realistisch – wir wollen gegen Gegner punkten, die auf Augenhöhe sind.“ Für den SV Schönenbach bietet sich die Gelegenheit, die beeindruckende Siegesserie in der Liga weiter auszubauen – nach dem Pokalaus gegen den SSV Homburg-Nümbrecht unter der Woche dürfte das Team von Matthias Siebertz heiß auf den Auswärtssieg sein.

Jan Wellem will erste Saisonniederlage vergessen machen Nach der knappen 0:1-Niederlage beim Tabellenführer Schönenbach will der SSV Jan Wellem am Sonntag zu Hause gegen den SV Bergfried Leverkusen zurück in die Erfolgsspur. Die Gastgeber belegen mit 16 Punkten aus neun Spielen den fünften Tabellenplatz, während Bergfried mit 7 Punkten auf Rang 13 steht und zuletzt beim 3:3 gegen Frielingsdorf Moral bewies. Voigt: „Wir müssen auf Sieg spielen“ Jan-Wellem-Trainer Alexander Voigt erwartet eine anspruchsvolle, aber lösbare Aufgabe: „Ein schwieriges Spiel gegen einen guten Gegner, der letzte Saison eine richtig gute Saison gespielt hat“, sagte er im Vorfeld. Nach dem Trainerwechsel sei Bergfried „ein bisschen mit anderer Herangehensweise als vorher, gut organisiert und mit einer Mannschaft, die sehr torgefährlich ist.“ Trotz des Respekts ist Voigt klar: „Wir müssen dreifach punkten. Wir sind zu Hause, da sind wir ungeschlagen – und das wollen wir auch weiterhin bleiben.“ Nach der ersten Niederlage in Schönenbach will er von seiner Mannschaft eine Reaktion sehen: „Unentschieden nützen uns nichts. Wir müssen auf Sieg spielen. Das erwarte ich auch von der Mannschaft.“ Personell kann der Coach auf einige Rückkehrer hoffen: „Zwei, drei Spieler kommen zurück, da bin ich sehr froh drum. Leider noch nicht alle, aber dadurch kann man als Trainer auch wieder etwas flexibler reagieren.“ Müller: „Eine sehr anspruchsvolle Aufgabe für uns“ Auf der anderen Seite sieht Bergfried-Coach Stefan Müller seine Mannschaft als klaren Außenseiter, zeigt sich aber kämpferisch: „Auswärtsspiel in Jan Wellem – sicherlich eine undankbare Aufgabe. Das ist einer der absoluten Top-Klubs, mit einer Menge Dynamik im Spiel und einer sehr, sehr guten, spielstarken Mannschaft.“ Trotzdem wollen die Leverkusener mutig auftreten: „Wir wollen als Gemeinschaft gut auftreten, mannschaftlich sehr geschlossen, kompakt stehen und gut verteidigen. Wir werden uns auf jeden Fall nicht verstecken und wollen den Bergisch Gladbachern das Leben, solange es geht, schwer machen.“ Müller muss weiter auf mehrere Spieler verzichten: Erik Schmidt, Tim Schmitz und Tobias Zahn fallen verletzt aus. „Ansonsten sind soweit alle am Start und werden das Beste rausholen“, so der Trainer.